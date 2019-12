Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona colabora con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para ofrecer el primer programa de diplomado en normas y leyes públicas de México

TUCSON, Arizona, 12 de diciembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Facultad de Derecho James E. Rogers de la Universidad de Arizona colabora con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el primer programa de certificación en los Estados Unidos que instruye sobre normas y leyes públicas de México. Los cursos serán tanto en línea como presenciales en el plantel de la Universidad de Arizona. Este curso de diplomado innovador está abierto para abogados, jueces, académicos, líderes empresariales y toda persona interesada por las normas y leyes públicas de México.

Las clases serán impartidas en español por académicos de primera de la UNAM y líderes del sistema jurídico de México tales como Juan Luis González Alcántara, juez de la Suprema Corte de México, y José de Jesús Orozco Henríquez, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los temas abarcarán ley constitucional de México, derechos humanos, sistemas electorales, distribución del poder, normativa pública, reglamentación económica y social, y más.

"Estamos en un punto crítico en las relaciones entre los Estados Unidos y México. Consideramos que este diplomado en normas leyes públicas de México capacitará a los concurrentes para poder apreciar las complejidades y la dinámica del sistema jurídico mexicano. Los participantes aprenderán a navegar mejor asuntos con panoramas jurídicos complejos, desde comercio a inmigración y a normativa política," expresó Marc Miller, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona. "Este tipo de formación no se encuentra en ningún otro lugar y estamos muy emocionados por asociarnos con la universidad premier de México para ofrecer este programa."

Este programa de diplomado inicia en enero del 2020 y consistirá de cuatro cursos de 7.5 semanas —dos se ofrecerán en el cuatrimestre de primavera 2020 y dos en el cuatrimestre de otoño 2020. Se requiere dominio a nivel intermedio del español, aunque cada clase contará con un auxiliar docente bilingüe y todos los miembros de la facultad son bilingües. No se requiere previo conocimiento en materia jurídica.

Participantes pueden inscribirse en el número de cursos que deseen, de entre cuatro; quienes cumplan los cuatro recibirán un diploma (certificado) de la UNAM. Estudiantes matriculados actualmente en la Universidad de Arizona que asistan a los cursos en persona recibirán crédito académico por cada curso.

Se encuentran mayores informes acerca del programa de diplomado en normas y leyes públicas de México, incluso fechas de los cursos y cómo inscribirse en law.arizona.edu/mexlaw.

Acerca de la Facultad de Derecho James E. Rogers de la Universidad de Arizona

Establecida en 1915, #39 según el ranking de U.S. News and World Report, la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona es la única escuela de derecho en el país que ofrece títulos a cada nivel de la educación postsecundaria, desde el pregrado al doctorado. La escuela es ampliamente reconocida como líder en innovaciones con enfoque en los estudiantes, oportunidades de formación práctica y ofertas globales. La facultad tiene el orgullo de estar integrada en la Universidad de Arizona, una de las mejores universidades públicas en el país, una institución de Investigación categoría 1, designada Institución al Servicio de la Comunidad Hispana.

Acerca de la Universidad Nacional Autónoma de México

Fundada en 1910, con ranking de 113 entre todas las universidades del mundo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la universidad pública preeminente de México y una de las dos mejores universidades de Latinoamérica. Sede de institutos de investigación de élite y centros culturales influyentes que apoyan su misión de ser de beneficio a la sociedad y hacer frente a los desafíos nacionales, el campus principal de la UNAM en la Ciudad de México es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Tiene más de 356,000 estudiantes y 41,000 profesores, y cuenta entre sus egresados prestigiosos a ganadores del Premio Nobel, primeros mandatarios, científicos pioneros, artistas y líderes empresariales.

