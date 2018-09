FAIR Health lanza sitio web ampliado para el consumidor en español

Dado que el período de inscripción, el momento en el que los consumidores se pueden registrar o hacer cambios a sus planes de salud, comienza en este otoño, es hoy de particular importancia la claridad en cuanto a la información sobre los seguros de salud y los costos de atención médica. La herramienta FAIR Health Consumidor para buscar costos, que alimentada por la base de datos de FAIR Health que cuenta con miles de millones de facturas médicas y odontológicas procesadas, permite a los clientes hispanohablantes estimar sus costos médicos y odontológicos para tratamientos especiales en sus áreas geográficas. La herramienta tiene en cuenta si están o no asegurados; en caso de no estar asegurados, si buscan cuidado dentro la red, es decir, dentro de las redes de sus planes médicos o si lo buscan fuera de las redes. Las nuevas funciones incluyen:

Tarifas estándares dentro de la red para miles de procedimientos médicos en el área del consumidor para que los clientes puedan estimar cuánto deberán pagar a sus proveedores de salud por la atención antes de alcanzar sus deducibles;

Costos totales y detallados de 25 "paquetes" comunes o episodios de atención médica que involucren múltiples tratamientos relacionados con una única afección médica, por ejemplo, diabetes, o un procedimiento complejo, como reemplazo de cadera;

Un instructivo que explica cómo usar las medidas de calidad de atención médica para tomar decisiones informadas sobre la salud;

Amplios recursos educativos con más artículos sobre seguros médicos y costos del cuidado de la salud;

Videos que muestran la funcionalidad del sitio para investigar costos sobre diferentes afecciones, además de…

Un diseño fresco y una interfaz fácil de usar.

Además, los residentes del estado de Nueva York encontrarán, para los 100 tratamientos más comunes, un listado de miles de proveedores de cuidado médico en el estado de Nueva York con información sobre sus prácticas y precios. Para información sobre hospitales en regiones seleccionadas en el estado, el sitio detalla precios de los centros para un conjunto de tratamientos ambulatorios y datos de calidad específicos. En la ciudad de Nueva York, FAIR Health realizará una campaña de marketing multifacética y culturalmente relevante diseñada para llegar a la población hispana de la ciudad.

Robin Gelburd, Presidente de FAIR Health, comentó: "Hay una desproporción en cuanto a la falta de seguros médicos en la comunidad hispana, que enfrenta barreras lingüísticas y culturales para entender los seguros médicos. Nos entusiasma ofrecer nuevas herramientas para los clientes hispanohablantes para ayudarlos a tomar decisiones informadas sobre la administración de la atención médica y prepararse para sus costos".

Irfan Hasan, director del programa de The Trust's Healthy Lives, afirmó: "Mejorar la atención médica no es simplemente ver al doctor, sino también manejar los costos asociados con esto y entender cómo funcionan los seguros médicos. Con este nuevo sitio web, la comunidad hispana tendrá acceso a un nuevo nivel de información para cuidar su salud y sus finanzas".

Acerca de FAIR Health

FAIR Health es una organización nacional, independiente y sin fines de lucro dedicada a proporcionar transparencia a los costos de la atención médica e información sobre seguros de salud mediante productos basados en datos, recursos para el consumidor y apoyo a investigaciones sobre los sistemas de salud. FAIR Health posee la mayor base de datos de la nación de facturas médicas de atención privada que incluye registros de reclamaciones por más de 26,000 millones aportados por los jefes de compras y administradores que aseguran o procesan las reclamaciones para los planes de seguro privados que cubren a más de 150 millones de personas. FAIR Health licencia sus datos facturados privadamente y los productos de datos -incluso módulos de comparación, visualizaciones de datos, análisis personalizados, episodios de atención e indicaciones de mercado- a aseguradores comerciales y asegurados particulares, empleadores, proveedores, hospitales y sistemas de cuidado de la salud, agencias de gobierno, investigadores y otras partes. FAIR Health también tiene datos especiales que representan la experiencia de todos los particulares registrados en el Medicare tradicional desde el año 2013 hasta el presente (así como los registrados de Medicare Advantage representados en sus datos de reclamaciones privadas). FAIR Health, que ha recibido la certificación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) como una Entidad Calificada, recibe todos los datos de las reclamaciones de las Partes A, B y D del Medicare para su uso en iniciativas de transparencia a nivel nacional. FAIR Health puede elaborar informes analíticos completos y productos de datos basados en datos de reclamaciones combinadas de Medicare y comerciales, para el gobierno, proveedores, jefes de compras y otros usuarios autorizados. FAIR Health ha obtenido las certificaciones de HITRUST CSF y Service Organization Controls (SOC 2) cumpliendo con rigurosos requisitos en cuanto a seguridad de datos de estos estándares. Como testimonio de la confiabilidad y objetividad de los datos de FAIR Health, los datos han sido incorporados en leyes y regulaciones en todo el país y se los considera la fuente de datos oficial y neutra para una variedad de programas estatales de salud, incluso los programas de compensación de trabajadores y el programa de protección de daños personales (personal injury protection, PIP). Los datos de FAIR Health sirven como un punto de referencia oficial en apoyo de ciertas leyes estatales para el equilibrio de la facturación que protegen a los consumidores contra facturas inesperadas por servicios fuera de la red y de emergencia. FAIR Health también utiliza su base de datos para alimentar el sitio web gratuito para el consumidor, en inglés y español, y una aplicación móvil en inglés y español que permite a los consumidores estimar y planificar sus gastos de atención médica y ofrece una útil plataforma sobre seguros de salud. El sitio web ha sido premiado por la White House Summit on Smart Disclosure (Cumbre de la Casa Blanca sobre Divulgación Inteligente), la Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado de la Salud (Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ), URAC, los Premios al Liderazgo eHealthcare (eHealthcare Leadership Awards), appPicker, Employee Benefit News y Kiplinger's Personal Finance. FAIR Health también es considerada un recurso de primera línea para pacientes en el libro de Elisabeth Rosenthal, An American Sickness: How Healthcare Became Big Business and How You Can Take It Back. Si desea más información sobre FAIR Health, visite fairhealth.org.

Acerca de The New York Community Trust

A través de la generosidad de los neoyorquinos que han establecido fondos de beneficencia en nuestra compañía, podemos dar subsidios a un amplio abanico de actividades de beneficencia tan importantes para el bienestar de nuestra ciudad. Somos la fundación de la comunidad de la ciudad de Nueva York, y uno de los más grandes financiadores de las empresas sin fines de lucro de la ciudad. Desde 1924, The Trust ha ayudado a que los sueños de beneficencia de los donantes se conviertan en realidad financiando a las organizaciones sin fines de lucro que hacen de nuestra ciudad un lugar vital y seguro. Consulte nycommunitytrust.org.

