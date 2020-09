Fait pour vivre : L'appel d'un médecin à sauver des vies

Malgré les recommandations persistantes des médecins de provoquer un avortement jusqu'à 24 semaines de grossesse, le Dr Saba et sa femme, Marisa, étaient déterminés à sauver leur bébé Jessica. Et ils l'ont fait. Alors que la date d'accouchement approchait, on leur a demandé avec quelle intensité l'équipe médicale devrait intervenir pour maintenir Jessica en vie après sa naissance. Marisa a répondu courageusement : « J'ai fait tout ce qu'il faut pour arriver jusqu'ici; faites tout votre possible pour la garder en vie." Jessica est actuellement âgée de 11 ans, grandit bien et est pleine d'énergie.

« Chaque vie humaine est précieuse, même pour les enfants à naître, après la naissance et même à la fin d'une longue vie - n'abandonnez jamais, ayez toujours l'espoir. Vous êtes précieux parce que vous êtes fait pour vivre », Le Dr Saba rappelle-t-il dans Fait pour vivre.



Publié par les Éditions iNSPIRATION Publishings, Québec, Canada, Fait pour vivre www.faitpourvivre.com raconte pour la première fois l'histoire du Dr Saba qui a grandi dans une famille dont les racines sont ancrées dans le service de la vie. La conception du livre elle-même a été une affaire de famille. Le titre est inspiré d'un dessin de Jessica quand elle avait sept ans. La couverture du livre a été conçue par leur fils, John-Anthony. Leur fille aînée, Eliana, a rédigé un des chapitres sur la protection des enfants dans les pays sous-développés.

Médecin de famille dans sa ville natale de Montréal, au Canada, Dr Saba s'appuie sur ses années de pratique et sa vie familiale pour aider à déboulonner le mythe selon laquelle la vie n'est qu'une denrée périssable.

Le livre sort en anglais et français en librarie le 15 septembre et en version numérique sur Amazon Kindle, Google Play Livres, Apple iBooks, Kobo et Fnac. Le livre sera bientôt disponible dans d'autres langues.

