Faites basculer votre vision du monde : Expo 2020 Dubai vise à transformer des millions de personnes en acteurs du changement à l'échelle mondiale alors que l'évènement lance son compte à rebours d'un an

- Collaboration avec la Fondation Gapminder de la famille Rosling pour mettre à l'épreuve la vision que les visiteurs de l'Expo 2020 ont du monde

- L'Exposition universelle va inspirer une plus grande compréhension et une meilleure communication à l'échelle planétaire

- La connaissance doit être à l'origine des efforts transfrontaliers pour forger un avenir meilleur

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 22 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Expo 2020 Dubai a annoncé une collaboration avec la Fondation Gapminder, basée en Suède, visant à faire des visiteurs de l'Expo 2020 des défenseurs du changement. La nouvelle arrive au moment où l'Expo 2020 lance son compte à rebours d'un an avant le plus grand évènement au monde du génie et des réussites dont est capable l'être humain.

Anna et Ola Rosling vont travailler avec Expo 2020 Dubai pour créer une série de questions visant à mettre à l'épreuve la manière dont les visiteurs comprennent le monde. Ceci fait suite aux résultats du sondage mondial sur les perspectives d'optimisme d'Expo 2020, qui a souligné le désir que ressentent les personnes pour une communication accrue, un partage des connaissances et des collaborations transfrontalières.

« Le monde est beaucoup plus optimiste qu'on ne le pense souvent », a déclaré Ola Rosling, président et cofondateur de la Fondation Gapminder. « La Fondation Gapminder a été créée pour permettre aux personnes d'en apprendre davantage sur le monde par eux-mêmes d'une manière claire et impartiale. Nous voyons des défis se présenter dans le monde tous les jours, mais cela crée à son tour des opportunités. La magie se produit lorsque le monde se réunit pour inciter le changement à l'échelle mondiale, et c'est exactement l'intention de l'Expo 2020 Dubai. Nous sommes donc vraiment ravis de faire partie de ce projet, d'aider les gens à faire des choix plus éclairés qui mèneront à des changements positifs pour l'avenir ».

Le projet va être développé dès à présent et jusqu'en octobre 2020, date d'ouverture officielle de l'Expo, en collaboration avec les nations participantes. Une série de questions seront ensuite posées sur le site de l'Expo 2020, où les données seront recueillies et transformées en une analyse factuelle de notre compréhension et de notre perception du monde qui nous entoure.

Manal Al Bayat, directrice de l'engagement des communautés pour l'Expo 2020 Dubai, a déclaré : « Nous ne sommes plus qu'à un an de la plus grande démonstration de génie humain au monde - à un an de réunir des millions de personnes et 192 nations participantes, dans un esprit d'optimisme, pour comprendre le monde qui nous entoure et pour créer et inciter les personnes à construire un avenir meilleur.

« Notre collaboration s'inscrit dans l'objectif de l'Expo 2020 Dubai qui consiste à apporter des changements positifs et durables là où ils sont le plus nécessaires. Ce changement ne peut pas être amorcé si nous n'en savons pas davantage sur le monde qui nous entoure et sur ceux avec qui nous le partageons. Nous sommes ravis d'avoir Anna et Ola Rosling à nos côtés dans le cadre d'une étape aussi importante, et nous avons hâte de poursuivre le développement du projet avant son ouverture l'année prochaine ».

La Fondation Gapminder offre du matériel pédagogique gratuit qui permet aux gens de développer une vision factuelle de la société mondiale. Le projet vise à comprendre notre connaissance d'autrui à l'heure actuelle. Cela reflète l'objectif optimiste de l'Expo, qui est de mettre en relation des millions de personnes dans le monde entier pour les inciter à forger un avenir meilleur. En collaboration avec Novus et Ipsos Mori, la Fondation a interrogé 20 000 personnes dans 31 pays.

Ils ont constaté que lorsque l'on posait aux personnes interrogées une série de dix-huit questions sur les tendances mondiales telles que les niveaux de revenu moyen, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans ou la répartition de la population mondiale sur les continents, la personne interrogée moyenne n'obtenait que 2,9 bonnes réponses.

En revanche, une personne choisissant au hasard l'une des trois réponses possibles devrait obtenir une note de 6 sur 18. Cette différence montre à quel point la connaissance que les gens ont du monde extérieur peut être erronée.

Expo 2020 Dubai ouvre ses portes au public le 20 octobre 2020. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.expo2020dubai.ae

