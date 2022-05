Falcon diseña experiencias revolucionarias para el primer parque acuático temático, y el más grande, de Arabia Saudita y la región

Los visitantes experimentarán nueve zonas de diseño innovador: Entry Gate, Camel Rock, Dub Grotto, Wave Wadi, la Den, Viper Canyon, Arabian Peak, los Herding Grounds y Surf Lagoon, inspirados en los animales nativos que habitan el área alrededor de Qiddiya. La experiencia de cada atracción reflejará los atributos de la criatura por la cual se le nombró. Por ejemplo, con base en la agresiva serpiente, Viper Canyon contará con algunas de las atracciones más emocionantes, mientras que Dub Grotto, nombrada por el curioso y juguetón lagarto de cola espinosa, será el hogar de un dinámico parque de juegos acuáticos para niños.

"El Parque acuático temático de Qiddiya será diferente a cualquier otro parque acuático existente, con entornos que lleven a los huéspedes a lugares increíbles y una atmósfera que les permita realmente escapar", afirmó Cecil D. Magpuri, director ejecutivo de Falcon's Beyond. "Nos honra ofrecer no solo una profunda experiencia de desarrollo, que incluye proyectos anteriores en Dubái, sino también una destreza tecnológica líder en la industria para crear una experiencia de entretenimiento que sea verdaderamente revolucionaria. Esta es también una oportunidad emocionante y única para que podamos participar en la actual transformación de Arabia Saudita y establecer un nuevo punto de referencia en parques acuáticos temáticos y entretenimiento familiar para que otros lo imiten".

Falcon's planificó el parque en conformidad con las prácticas de sostenibilidad de QIC, incluida la tecnología que interconecta la estructura de ciertas atracciones, lo que permite la transferencia de agua de un cuerpo a otro, priorizando el reciclaje por sobre el desperdicio. Otras tecnologías integradas reducirán la presión del agua en determinadas atracciones, lo que disminuirá significativamente la cantidad de agua utilizada. Se construirán elementos adicionales en el parque para usar un 75 % menos de agua en comparación con las atracciones de otros parques acuáticos, donde incluso se recolectará, tratará y reutilizará agua de lluvia.

"Al brindar un tipo completamente nuevo de experiencia de entretenimiento inmersivo, el parque acuático de Qiddiya cambiará la forma en que pensamos sobre los parques acuáticos", comentó Scott Demerau, presidente ejecutivo de Falcon's Beyond. "Además, creemos que nuestro enfoque de sostenibilidad en el marco de su desarrollo establecerá un nuevo estándar para los parques futuros, lo que beneficiará al mundo que nos rodea".

QIC recientemente adjudicó un contrato de construcción de USD 750 millones a ALEC Saudi Arabia Engineering & Contracting y El Seif Engineering Contracting (en una empresa conjunta entre ambas compañías) para construir el Parque acuático temático de Qiddiya.

La oferta de Qiddiya se basará en cinco pilares: Parques y Atracciones, Deportes y Bienestar, Artes y Cultura, Movimiento y Movilidad, y Naturaleza y Medioambiente, junto con una variedad de opciones inmobiliarias y servicios comunitarios. El parque acuático temático será una de las principales atracciones del pilar Parques y Atracciones.

Acerca de Falcon's Beyond

Con sede en Orlando, Florida, Falcon's Beyond es una empresa de desarrollo de experiencias de entretenimiento totalmente integrada y de primer nivel que se centra en un modelo 360° IP Expander™. La empresa aporta sus propias PI patentadas y las de sus socios a los mercados globales a través de parques temáticos, complejos turísticos, atracciones, tecnologías patentadas, largometrajes, series de episodios, productos de consumo, licencias, etc, de su propiedad y operación. La empresa ha ganado numerosos premios de diseño y ha prestado servicios de diseño en 39 países de todo el mundo, convirtiendo los mundos imaginados en realidad. www.falconsbeyond.com

Acerca de Falcon's Creative Group:

Con sede en Orlando, Florida, Falcon's produce experiencias poderosas y temáticas para huéspedes en todo el mundo. La empresa está compuesta por tres divisiones principales: Falcon's Treehouse, Falcon's Digital Media y Falcon's Licensing. Cada una es impulsada por un equipo pionero de profesionales creativos calificados que forman una combinación inigualable. Visite: www.falconsbeyond.com.

Acerca de Qiddiya Investment Company

Qiddiya Investment Company (QIC) está llevando a cabo el desarrollo de Qiddiya, ubicada al suroeste de Riad, capital saudita, que se convertirá en la futura capital del entretenimiento, los deportes y la cultura. El proyecto está totalmente alineado con los principios básicos de la Visión 2030, el plan de transformación general del liderazgo saudita.

En diciembre de 2021, se anunciaron planes para la construcción de Six Flags Qiddiya en un contrato por un valor de 3.700 millones de riyales. Contará con varias atracciones pioneras en el mundo, incluida la atracción emblemática, The Falcon's Flight, que es la montaña rusa más alta, larga y rápida del mundo.

En febrero de 2022, Qiddiya firmó una de las mayores alianzas estratégicas de la región con Al-Nassr Football Club y Al-Hilal Saudi Football Club, valorada en 100 millones de riyales anuales por club. También se adjudicó un contrato de construcción por un valor de 2.800 millones de riyales a ALEC Saudi Arabia Engineering & Contracting y El Seif Engineering Contracting para construir el primer parque acuático temático de Arabia Saudita, el más grande de la región. Contará con 22 juegos y atracciones, incluidas nueve primicias mundiales.

Sitio web: qiddiya.com

