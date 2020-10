Falcon.io lance le support de messagerie Instagram

La société de médias sociaux Falcon.io a annoncé qu'elle déploie l'API Messenger pour Instagram.

COPENHAGUE, Danemark, 19 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Falcon.io, une société de Cision, a annoncé aujourd'hui sa dernière collaboration avec Facebook qui permet aux marques d'avoir un support d'API Messenger pour la messagerie Instagram dans Falcon. La messagerie Instagram était auparavant inaccessible aux plateformes professionnelles d'engagement des clients tiers comme Falcon. Désormais, les marques ayant un volume important de messages Instagram pourront utiliser la boîte de réception unifiée de Falcon pour offrir un service clientèle de classe mondiale.

« Nous sommes ravis que Falcon.io lance le support de l'API Messenger pour Instagram », a déclaré Konstantinos Papamiltiadis, vice-président des partenariats de plate-forme chez Messenger. « Les entreprises et les gens communiquent entre eux plus que jamais, et Instagram est un canal important pour entrer en contact avec les clients et établir des relations. En intégrant l'API Messenger, qui supporte désormais Instagram, les entreprises et les développeurs peuvent gérer des messages entred personne et entreprise plus complexes à l'échelle. »

Falcon.io a travaillé en étroite collaboration avec Instagram pendant des années sur divers projets. Ils sont partenaires marketing de Facebook depuis 2012 et partenaires Instagram depuis 2016. En 2017, ils étaient partenaires Alpha sur le tout premier produit Insights API d'Instagram, puis à nouveau, en 2018, avec le soutien de Direct Publishing.

« L'équipe de Falcon.io est toujours enthousiasmée par notre travail avec Instagram pour innover et améliorer les outils d'entreprise disponibles sur la plateforme », a déclaré Mikael Lemberg, directeur mondial des écosystèmes de produits chez Falcon.io. « Instagram est une plateforme tellement essentielle pour les marques aujourd'hui, et nous sommes ravis d'annoncer que nous travaillons avec Facebook pour offrir à nos clients l'accès à la messagerie Instagram dans Falcon. »

Outre la prise en charge de la messagerie pour Instagram, Falcon.io ajoute une suite d'autres fonctionnalités très demandées, notamment Instagram Messaging Analytics, Instagram Grid Previews et Instagram First Comment. Elle poursuit ainsi son engagement à fournir la meilleure plateforme de gestion Instagram au monde et à aider ses clients à se développer socialement.

À propos de Falcon.io

Falcon.io offre une plateforme SaaS intégrée pour l'écoute, l'engagement, la publication, la publicité, l'analyse et le benchmarking des médias sociaux. L'entreprise permet à ses clients d'explorer tout le potentiel du marketing numérique en gérant plusieurs points de contact clients à partir d'une seule plateforme. Son portefeuille de clients comprend Carlsberg, Toyota, William Grant & Sons, momondo, Panasonic et Coca-Cola.

À propos de Cision

Cision est un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels de médias gagnés et de services de distribution de fils aux professionnels des relations publiques et de la communication marketing. Les logiciels de Cision permettent aux utilisateurs de repérer les influenceurs clés, de rédiger et de distribuer du contenu stratégique et de mesurer les répercussions importantes. Cision compte plus de 4 800 employés et possède des bureaux dans 24 pays des Amériques, de l'EMEA et de l'APAC. www.cision.com Pour plus d'informations sur les produits et services primés de Cision, notamment le Cision Communications Cloud®, visitez le site www.cision.com et suivez Cision sur Twitter @Cision.

