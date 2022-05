Falcon's projeta experiências inovadoras para o primeiro e maior parque aquático temático da Arábia Saudita

Com várias atrações aquáticas temáticas e imersivas sem precedentes, o plano diretor da Falcon's para o projeto altera a visão dos futuros parques aquáticos temáticos. O parque, que funcionará o ano todo, terá mais de 252 mil metros quadrados e 22 atrações, incluindo nove que serão inéditas no mundo. Também será o único parque aquático temático do mundo a oferecer uma mistura única de passeios em terra e na água, bem como instalações de última geração para entusiastas de esportes aquáticos - incluindo as primeiras experiências de surfe e rafting em corredeiras – bem como 17 estabelecimentos de comidas e bebidas e lojas de varejo.

Os visitantes experimentarão nove zonas com design inovador – Entry Gate, Camel Rock, Dub Grotto, Wave Wadi, Den, Viper Canyon, Arabian Peak, Herding Grounds, e a Surf Lagoon – inspirados nos animais nativos que habitam a área ao redor de Qiddiya. A experiência de cada passeio refletirá os atributos da criatura que dá nome à atração. Por exemplo, com base na víbora agressiva, o Viper Canyon contará com alguns dos passeios mais emocionantes, enquanto o Dub Grotto, criado para o curioso e lúdico lagarto dub, abrigará um animado parque aquático para crianças.

"O Parque aquático temático Qiddiya será diferente de qualquer outro parque aquático existente, com ambientes que levam os visitantes a locais incríveis e uma atmosfera que lhes permite realmente escapar", declarou Cecil D. Magpuri, CEO da Falcon's Beyond. "Temos a honra de não apenas oferecer uma profunda experiência de desenvolvimento, incluindo projetos anteriores em Dubai, mas também recursos tecnológicos líderes do setor para criar uma experiência de entretenimento que seja realmente revolucionária. Esta também é uma oportunidade empolgante e única para participarmos da transformação contínua na Arábia Saudita e estabelecer uma nova referência em parques aquáticos temáticos e entretenimento familiar para outras pessoas seguirem."

A Falcon's planejou o parque em conformidade com as práticas de sustentabilidade da QIC, incluindo a tecnologia que interconecta a estrutura de determinadas atrações, permitindo a transferência de água de um corpo para outro, priorizando a reciclagem sobre os resíduos. Outras tecnologias integradas reduzirão a pressão da água para passeios selecionados, reduzindo significativamente a quantidade de água utilizada. Elementos adicionais do parque serão construídos para usar 75% menos água em comparação com outros passeios de parques aquáticos, onde até a água da chuva será captada, tratada e reutilizadada.

"Ao oferecer um tipo totalmente novo de experiência de entretenimento imersiva, o Qiddiya Water Park mudará a maneira como pensamos sobre parques aquáticos", disse Scott Demerau, presidente executivo da Falcon's Beyond. "Além disso, acreditamos que nossa abordagem de sustentabilidade para seu desenvolvimento estabelecerá um novo padrão para futuros parques, beneficiando o mundo ao nosso redor."

A QIC recentemente concedeu um contrato de construção de US$ 750 milhões à ALEC Saudi Arabia Engineering & Contracting e à El Seif Engineering Contracting (em uma joint venture entre as duas empresas) para construir o Parque aquático temático Qiddiya.

A oferta de Qiddiya será baseada em cinco pilares: Parques e Atrações, Esportes e Bem-Estar, Artes e Cultura, Movimento e Mobilidade e Natureza e Meio Ambiente, juntamente com uma variedade de opções imobiliárias e serviços comunitários. O parque aquático temático será uma das principais atrações da pedra fundamental do pilar Parques e Atrações.

Sobre a Falcon's Beyond

Com sede em Orlando, na Flórida, a Falcon's Beyond é uma empresa de desenvolvimento de entretenimento experiencial de alto nível totalmente integrada com foco em um modelo 360° IP Expander™. A empresa traz seus próprios IPs proprietários e parceiros para mercados globais por meio de parques temáticos, resorts, atrações, tecnologias patenteadas, longa-metragens, séries episódicas, produtos de consumo, licenciamento e muito mais. A empresa ganhou vários prêmios de design e ofereceu serviços de design em 39 países em todo o mundo, transformando mundos imaginários em realidade. www.falconsbeyond.com

Sobre a Falcon's Creative Group:

Com sede em Orlando, na Flórida, a Falcon's produz experiências poderosas e temáticas para visitantes em todo o mundo. A empresa é composta por três divisões principais: Falcon's Treehouse, Falcon's Digital Media e Falcon's Licensing. Cada uma conta com uma equipe pioneira de profissionais criativos qualificados que formam uma combinação imbatível. Acesse: www.falconsbeyond.com.

Sobre a Qiddiya Investment Company

A Qiddiya Investment Company (QIC) está impulsionando o desenvolvimento de Qiddiya, localizada a sudoeste da capital saudita Riad, que deve se tornar a futura capital do entretenimento, esportes e cultura. O projeto está totalmente alinhado com os princípios centrais da Vision 2030, o plano de transformação abrangente da liderança saudita.

Em dezembro de 2021, foram anunciados planos para a construção do Six Flags Qiddiya em um contrato no valor de SAR 3,7 bilhões. Ele contará com vários passeios pioneiros, incluindo a atração proprietária, The Falcon's Flight, que é a montanha-russa mais alta, mais extensa e mais rápida do mundo.

Em fevereiro de 2022, Qiddiya assinou uma das maiores parcerias estratégicas da região com o Al-Nassr Football Club e o Al-Hilal Saudi Football Club, avaliada em SAR 100 milhões anuais por clube. Um contrato de construção no valor de SAR 2,8 bilhões também foi concedido à ALEC Saudi Arabia Engineering & Contracting e El Seif Engineering Contracting para construir o primeiro e maior parque aquático temático da região. Ele contará com 22 passeios e atrações, incluindo nove pioneiros mundiais.

Site: qiddiya.com

