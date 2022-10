FalconX 360 é lançada como a primeira e única plataforma abrangente de gestão institucional de investimentos em criptomoedas

A única plataforma unificada de gestão de investimentos e riscos para criptomoedas, a FalconX 360 simplifica os investimentos em criptomoedas com nova possibilidade de mudança do setor

SÃO FRANCISCO, 14 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A FalconX, uma plataforma de ativos digitais para investidores institucionais, anunciou hoje o lançamento da FalconX 360, a primeira e única plataforma unificada de gestão de investimentos e riscos do setor de criptomoedas, que oferece aos investidores institucionais recursos de execução de espectro total e geração de relatórios completos de todo seu portfólio de ativos digitais.

Com a FalconX 360, os investidores institucionais podem, pela primeira vez, obter recursos de margem cruzada em seus investimentos de criptomoedas em uma única interface de usuário. Com uma única plataforma, os clientes da FalconX agora têm acesso a 94% dos dados globais de liquidez, posição e pós-negociação para determinadas negociações de derivativos OTC, staking institucional e a capacidade de fazer empréstimos utilizando todos seus saldos e posições, tudo com um mecanismo integrado de gestão de riscos.

Comando e controle completos quando você mais precisar

Após a maior redução de riscos já vista nos mercados de criptomoedas e finanças tradicionais, a FalconX oferece as tão necessárias estabilidade e facilidade de uso aos investidores institucionais.

Mercados voláteis exigem que os gerentes de portfólio e traders monitorem e gerenciem todas as formas de risco – operacionais, de mercado e de contrapartida – em tempo real em todo seu portfólio. Mas a fragmentação das plataformas e exchanges de trading de criptomoedas impossibilitou a obtenção de uma visualização unificada dos ativos e passivos e a execução das estratégias ideais, uma vez que os investimentos encontram-se distribuídos em dezenas de portais e contas. Isso torna a gestão de riscos ineficiente e trabalhosa, e é quase impossível para os investidores avaliarem sua posição geral no mercado.

A FalconX 360 resolve esse problema, oferecendo às instituições comando e controle completos para o acesso a oportunidades e riscos mais baixos em todo o ecossistema de ativos digitais, tudo a partir de um único painel, para que se consiga a máxima eficiência operacional. A FalconX 360 atende as instituições, oferecendo tudo que elas precisam durante toda sua jornada de criptomoedas.

"As instituições acabaram de perder mais de USD 2 bilhões com a maior desalavancagem do mercado de criptomoedas que já vimos, e os investidores estão buscando uma solução para mitigar o risco e equilibrar seu portfólio adequadamente, a fim de proteger suas posições e os interesses de seus clientes", disse Samir Ghosh, diretor de produtos. "A FalconX 360 é a resposta, com nossa solução integrada de gestão de tesouraria e ferramentas de margem inter-portfólios, os investidores agora têm a capacidade de otimizar sua exposição de mercado em um portal único e simplificado com controles de estabilidade, visibilidade, segurança e risco sem precedentes."

A solução certa, do início à escala

À medida que a mudança para a transformação de ativos digitais continua, mais investidores institucionais estão entrando no mercado e os investidores experientes desejam ampliar suas estratégias para que fiquem bem posicionados na vanguarda do futuro das finanças. No entanto, o status quo impõe riscos operacionais significativos: as ferramentas e os relacionamentos necessários para aumentar os retornos são fragmentados, os provedores de crédito individuais não podem avaliar o risco com facilidade, e fica complicado auditar vários usuários de um fundo acessando várias plataformas.

Ao combinar liquidez completa de criptomoedas, visibilidade e gestão em uma única solução, a FalconX 360 não só facilita a execução de qualquer tipo de negociação em praticamente todos os locais de liquidez de criptomoedas em uma única conta, mas também permite que os investidores gerenciem os riscos em todo seu portfólio, graças à solução comprovada de contrapartida única da FalconX.

"A FalconX 360 é extremamente abrangente, simplificando a gestão de criptomoedas com eficiência operacional e de capital sem precedentes", disse Alessandro Balata, gerente de portfólio da Fasanara Capital. "A capacidade de resposta da equipe e os recursos da plataforma são impressionantes, permitindo a gestão de todas nossas contas de forma simples e intuitiva."

Plataforma abrangente e simples de usar é o futuro do investimento em criptomoedas

A FalconX 360 apoia investidores institucionais em várias etapas dos investimentos, desde a primeira negociação até a gestão de portfólio mais sofisticada, incluindo staking, derivativos e serviços de primeira linha. Os investidores podem aproveitar todo o conjunto de ofertas de corretagem de primeira linha da FalconX com eficiência de capital superior e um panorama claro de suas posições em todos os locais de liquidez.

"A fragmentação em várias plataformas e relacionamentos torna difícil ter uma visão geral e também pode apresentar preocupações com relação à segurança. Existem muitas plataformas para negociar, emprestar ou gerenciar operações. A FalconX integra tudo isso em uma plataforma fácil de usar", disse Josh Anderson, presidente da Geometric Management Ltd. "Ela têm sido uma ótima parceira, responsiva e atenciosa com nossas necessidades comerciais."

Entre os principais recursos da plataforma estão:

A capacidade de ver e gerenciar a margem inter-portfólios para permanecer seguro em sua posição e impulsionar a eficiência do capital.

Ter acesso a preços de mais de 70 locais de liquidez com roteamento inteligente de ordens integrado, gestão de tesouraria, gestão de riscos e operações.

Rastreamento em tempo real de saldos/posições com relatórios integrados inter-plataformas, tudo em um só lugar, um recurso que levaria meses de integração técnica para o usuário fazer sozinho. A FalconX 360 elimina esse trabalho, permitindo que as instituições se concentrem em atender aos investidores, em vez de construírem um sistema complexo e personalizado que precisarão manter.

O novo módulo Orderbook exclusivo da FalconX permite que os investidores negociem diretamente com a FalconX, beneficiando-se, ao mesmo tempo, dos melhores preços dos locais globais de liquidez. Diferentemente de outras plataformas, que só oferecem liquidez dos EUA, o Orderbook permite aos investidores explorar intercâmbios globais para acessar um pool de liquidez muito mais profundo. A sofisticada gestão de tesouraria da FalconX aloca capital de forma eficiente para que a FalconX possa obter liquidez de forma confiável com o melhor preço.

Escalabilidade para expandir as atividades de criptomoedas de trading a empréstimos a derivativos, com visibilidade completa de todas as atividades e capacidade de mudar o capital para atender às necessidades de margem, tudo em uma única plataforma.

Acesso à inovação contínua da FalconX, incluindo análises e dados com base no histórico de trading para otimizar o desempenho dos investimentos futuros para maximizar os retornos.

Serviço altamente personalizado e soluções feitas sob medida para ajudar os investidores institucionais a desenvolverem seus negócios de ativos digitais.

"A FalconX 360 é a base para o futuro dos investimentos — a plataforma na qual desenvolveremos mais serviços de valor agregado para oferecer aos investidores a confiança e a segurança para viabilizar todo o potencial dos investimentos de ativos digitais verdadeiramente globais", disse Raghu Yarlagadda, fundador e CEO da FalconX.

Para saber mais ou começar a usar a FalconX hoje, acesse https://falconx.io.

Sobre a FalconX

A FalconX é uma plataforma de ativos digitais totalmente abrangente que permite que as instituições acessem e gerenciem todas suas estratégias de criptomoedas por meio de uma única interface e fluxos de trabalho contínuos, facilitando a execução de trading, de serviços de primeira linha e a liberação de tudo em um só lugar. A oferta de criptomoeda-como-um-serviço da FalconX capacita bancos líderes, instituições de FinTech e aplicativos de investimentos a adicionarem facilmente criptomoedas a suas ofertas de produtos, com o objetivo de possibilitar que os próximos bilhões de usuários entrem na área das criptomoedas. A empresa tem o respaldo de investidores como Accel, Adams Street Partners, Altimeter Capital, American Express Ventures, B Capital, GIC, Lightspeed Venture Partners, Sapphire Ventures, Thoma Bravo, Tiger Global Management e Wellington Management. A FalconX tem escritórios no Vale do Silício, em Nova York, em Chicago, em Bengaluru e em Malta. Para mais informações, acesse falconx.io ou siga a empresa no Twitter e no LinkedIn.

