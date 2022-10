FalconX 360 startet als erste und einzige umfassende Plattform für institutionelles Krypto-Investment-Management

Als einzige einheitliche Anlage- und Risikomanagement-Plattform für Kryptowährungen macht FalconX 360 Krypto-Investitionen mit neuen branchenverändernden Funktionen einfach

SAN FRANCISCO, 13. Okt. 2022 /PRNewswire/ -- FalconX, eine Plattform für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger, gab heute die Einführung von FalconX 360 bekannt, der branchenweit ersten und einzigen einheitlichen Anlage- und Risikomanagementplattform für Kryptowährungen, die institutionellen Anlegern umfassende Ausführungsmöglichkeiten und ein durchgängiges Berichtswesen für ihr gesamtes Portfolio digitaler Vermögenswerte bietet.

Mit FalconX 360 können institutionelle Investoren zum ersten Mal Cross-Margining-Funktionen für ihre Krypto-Investitionen innerhalb einer einzigen Benutzeroberfläche nutzen. Über eine einzige Plattform haben FalconX-Kunden nun Zugang zu 94 % der weltweiten Liquidität, zu Positions- und Nachhandelsdaten für bestimmte OTC-Derivate, zu institutionellem Staking und zur Möglichkeit, Kredite gegen alle ihre Guthaben und Positionen aufzunehmen – und das alles mit einem integrierten Risikomanagement-System.

Komplette Steuerung und Kontrolle, wenn Sie sie am meisten brauchen

Im Zuge des größten Risikoabbaus, den die Krypto- und traditionellen Finanzmärkte je erlebt haben, bietet FalconX die dringend benötigte Stabilität und Benutzerfreundlichkeit für institutionelle Anleger.

Volatile Märkte verlangen von Portfoliomanagern und Händlern, dass sie alle Arten von Risiken – betriebliche, Markt- und Gegenparteirisiken – in Echtzeit für ihr gesamtes Portfolio überwachen und steuern. Die Fragmentierung der Krypto-Handelsplattformen und -Börsen hat es jedoch unmöglich gemacht, einen einheitlichen Überblick über Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu erhalten und Strategien nahtlos umzusetzen, da die Investitionen über Dutzende von Portalen und Konten verstreut sind. Das macht das Risikomanagement ineffizient und schwerfällig, und es ist für die Anleger fast unmöglich, ihre Gesamtposition auf dem Markt zu beurteilen.

FalconX 360 löst dieses Problem, indem es den Institutionen die vollständige Kontrolle über das gesamte Ökosystem der digitalen Vermögenswerte gibt, um Chancen zu nutzen und Risiken zu verringern. Und das alles von einem einzigen Dashboard aus, um eine optimale operative Effizienz zu erreichen. FalconX 360 bietet Institutionen alles, was sie während ihrer gesamten Krypto-Reise benötigen.

„Institutionen haben gerade mehr als 2 Milliarden Dollar durch das größte Deleveraging im Kryptomarkt verloren, das wir je gesehen haben, und die Investoren sind auf der Suche nach einer Lösung, um das Risiko zu mindern und ihr Portfolio richtig auszubalancieren, um ihre Positionen und die Interessen ihrer Kunden zu schützen", sagte Samir Ghosh, Head of Product. „FalconX 360 ist die Antwort darauf: Mit unserer integrierten Treasury-Management-Lösung und unseren portfolioübergreifenden Margin-Tools können Anleger jetzt ihr Marktengagement über ein einziges, vereinfachtes Portal mit beispielloser Stabilität, Transparenz, Sicherheit und Risikokontrolle optimieren."

Die richtige Lösung von der Gründung bis zur Skalierung

Im Zuge des Wandels hin zu digitalen Vermögenswerten treten immer mehr institutionelle Anleger in den Markt ein, und erfahrene Investoren wollen ihre Strategien skalieren, um in der Zukunft des Finanzwesens gut positioniert zu sein. Der Status quo birgt jedoch erhebliche operationelle Risiken: Die Instrumente und Beziehungen, die für die Skalierung der Renditen erforderlich sind, sind fragmentiert, einzelne Kreditgeber können das Risiko nicht ohne Weiteres einschätzen, und mehrere Nutzer in einem Fonds, die auf mehrere Plattformen zugreifen, sind unzusammenhängend und schwer zu überprüfen.

Durch die Kombination der kompletten Krypto-Liquidität, Transparenz und Verwaltung in einer einzigen Lösung macht es FalconX 360 nicht nur einfach, jede Art von Handel über praktisch jeden Kryptowährungs-Liquiditätsplatz auf einem einzigen Konto auszuführen, sondern es ermöglicht Investoren auch, das Risiko über ihr gesamtes Portfolio hinweg durch die bewährte Eine-Gegenpartei-Lösung von FalconX zu verwalten.

„FalconX 360 ist extrem umfassend und rationalisiert die Krypto-Verwaltung mit einer beispiellosen Betriebs- und Kapitaleffizienz", sagte Alessandro Balata, Portfoliomanager bei Fasanara Capital. „Die Reaktionsfähigkeit des Teams und die Möglichkeiten der Plattform sind beeindruckend und ermöglichen eine einfache und intuitive Verwaltung aller unserer Konten."

Eine umfassende, einfach zu bedienende Plattform ist die Zukunft des Krypto-Investierens

FalconX 360 unterstützt institutionelle Anleger in verschiedenen Investitionsphasen, vom ersten Handel bis hin zum anspruchsvolleren Portfoliomanagement, einschließlich Staking, Derivate und Prime Services. Anleger können die gesamte Palette der Prime-Brokerage-Angebote von FalconX nutzen und profitieren von einer überragenden Kapitaleffizienz und einem klaren Überblick über ihre Positionen an allen Liquiditätsplätzen.

„Die Fragmentierung über verschiedene Plattformen und Beziehungen hinweg erschwert den Überblick und kann auch zu Sicherheitsbedenken führen. Es gibt zahlreiche Plattformen zum Handeln, Leihen oder Verwalten von Geschäften. FalconX integriert all diese Aspekte in einer benutzerfreundlichen Plattform", so Josh Anderson, Präsident von Geometric Management Ltd. „Das Unternehmen ist ein großartiger Partner, der auf unsere geschäftlichen Bedürfnisse eingeht und diese berücksichtigt."

Zu den wichtigsten Merkmalen der Plattform gehören:

Die Möglichkeit, portfolioübergreifende Margen zu sehen und zu verwalten, um Ihre Position zu sichern und die Kapitaleffizienz zu steigern.

Zugang zu Preisen von mehr als 70 Liquiditätsplätzen mit integriertem intelligentem Order-Routing, Treasury-Management, Risikomanagement und Betrieb.

Echtzeit-Nachverfolgung von Gleichgewichten/Positionen mit integrierter plattformübergreifender Berichterstattung an einem Ort – eine Fähigkeit, die Monate der technischen Integration erfordern würde, um sie selbst zu entwickeln. Mit FalconX 360 entfällt diese Belastung, so dass sich die Institutionen auf die Betreuung der Anleger konzentrieren können, anstatt ein komplexes, maßgeschneidertes System aufzubauen, das sie nun pflegen müssen.

Das exklusive neue Orderbook-Modul von FalconX ermöglicht es Anlegern, direkt mit FalconX zu handeln und gleichzeitig von den besten Preisen an den globalen Liquiditätsplätzen zu profitieren. Im Gegensatz zu anderen Plattformen, die nur US-Liquidität anbieten, ermöglicht Orderbook den Anlegern den Zugang zu globalen Börsen und damit zu einem viel größeren Liquiditätspool. Das ausgefeilte Treasury-Management von FalconX sorgt für eine effiziente Kapitalallokation, so dass FalconX zuverlässig Liquidität zum besten Preis beschaffen kann.

Skalierbarkeit, um Kryptoaktivitäten vom Handel über die Kreditvergabe bis hin zu Derivaten zu erweitern, mit vollständiger Transparenz über alle Aktivitäten hinweg und der Möglichkeit, Kapital zu verlagern, um die Margenanforderungen zu erfüllen – alles auf einer Plattform.

Zugang zu den kontinuierlichen Innovationen von FalconX, einschließlich Analysen und Erkenntnissen auf Grundlage des historischen Handels, um die zukünftige Anlageperformance zu optimieren und die Rendite zu maximieren.

Persönlicher Service und personalisierte Lösungen, die institutionellen Anlegern helfen, ihr Geschäft mit digitalen Vermögenswerten auszubauen.

„FalconX 360 ist die Grundlage für die Zukunft des Investierens – die Plattform, auf der wir weitere Mehrwertdienste aufbauen werden, um Anlegern das Vertrauen und die Sicherheit zu geben, das volle Potenzial von wahrhaft globalen digitalen Anlagen auszuschöpfen", so Raghu Yarlagadda, Gründer und CEO von FalconX.

Um mehr zu erfahren oder noch heute mit FalconX zu beginnen, besuchen Sie https://falconx.io.

Über FalconX

FalconX ist eine umfassende Plattform für digitale Vermögenswerte, die es Institutionen ermöglicht, alle ihre Krypto-Strategien über eine einzige Schnittstelle und nahtlose Arbeitsabläufe abzurufen und zu verwalten, was die Ausführung von Handel, Prime Services und Clearing an einem Ort erleichtert. Das Krypto-as-a-Service-Angebot von FalconX ermöglicht es führenden Banken, FinTech-Institutionen und Investmentanwendungen, Kryptowährungen problemlos in ihr Produktangebot aufzunehmen, mit dem Ziel, der nächsten Milliarde Nutzer den Einstieg in den Kryptobereich zu ermöglichen. Das Unternehmen wird von Investoren wie Accel, Adams Street Partners, Altimeter Capital, American Express Ventures, B Capital, GIC, Lightspeed Venture Partners, Sapphire Ventures, Thoma Bravo, Tiger Global Management und Wellington Management unterstützt. FalconX hat Niederlassungen in Silicon Valley, New York, Chicago, Bengaluru und Malta. Weitere Informationen finden Sie unter falconx.io oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn.

Dieses Material dient nur zu Informationszwecken und ist nur für erfahrene oder institutionelle Anleger bestimmt. Dieses Material (i) ist kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, in Anteile oder Aktien zu investieren oder diese zu kaufen oder zu verkaufen oder sich an einer Anlage- oder Handelsstrategie zu beteiligen, (ii) stellt keine Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung oder Anlageempfehlung dar und (iii) ist keine offizielle Erklärung von FalconX oder eines seiner verbundenen Unternehmen. Alle in diesem Material enthaltenen Informationen sind nicht als Investment Research, Debt Research oder Derivat-Research im Sinne der Vorschriften der CFTC oder anderer relevanter Aufsichtsbehörden zu betrachten und sollten dies auch nicht sein.

Vor dem Abschluss einer geplanten Transaktion sollten die Empfänger in Absprache mit ihren eigenen Anlage-, Rechts-, Steuer-, Regulierungs- und Buchhaltungsberatern die wirtschaftlichen Risiken und Vorzüge sowie die rechtlichen, steuerlichen, regulatorischen und buchhalterischen Merkmale und Folgen der Transaktion bestimmen. Dieses Material stellt keine Anlageberatung dar. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt FalconX keine Haftung, die aus der Nutzung dieser Mitteilung entsteht. Dieses Material kann Informationen über strukturierte Produkte enthalten, die außerbörsliche Derivate beinhalten. Gemäß dem Dodd-Frank Act dürfen außerbörsliche Derivate nur von „geeigneten Vertragsteilnehmern" („ECP") gemäß der Definition in Abschnitt 1a(18) des CEA (7 U.S.C. § 1a(18)) gehandelt werden. Investieren Sie nicht in ein strukturiertes Produkt, es sei denn, Sie sind ein ECP im entsprechenden Sinne und verstehen die mit dem Produkt verbundenen Risiken vollständig und sind bereit, diese zu übernehmen.

Solios, Inc. ist bei der FinCEN als Bundesunternehmen für Gelddienstleistungen registriert. FalconX Bravo, Inc. ist vorläufig bei der U.S. Commodities Futures Trading Commission (CFTC) als Swap-Händler registriert. FalconX Limited ist ein bei der maltesischen Finanzaufsichtsbehörde (Malta Financial Services Authority) registrierter Anbieter von VFA-Dienstleistungen der Klasse 3 gemäß dem Virtual Financial Assets Act von 2018. Weder FalconX Limited, noch FalconX Bravo, Inc. oder Solios, Inc. sind bei der Securities & Exchange Commission oder der Financial Industry Regulatory Authority registriert.

„FalconX" ist ein Marketingname für FalconX Limited und seine Tochtergesellschaften. Wenn Sie wissen möchten, welche juristischen Personen Handelsprodukte und -dienstleistungen anbieten, wenn Sie eine Derivatetransaktion in Erwägung ziehen oder wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebs- oder Handelsvertreter.

