Falência da HONX, Inc. estabelece prazo para envio de reivindicações relacionadas a problemas de saúde com amianto

HOUSTON, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- De 1965 a 1998, a HONX, Inc. (" HONX ") construiu, possui e operou uma Refinaria de Petróleo, anteriormente conhecida como Hess Oil Virgin Islands Corporation (" HOVIC "), em St. Croix, Ilhas Virgens dos EUA. Os trabalhadores dessa Refinaria de Petróleo (assim como seus familiares e outras pessoas que tenham entrado em contato com esses trabalhadores) podem ter sido expostos a amianto.

Qualquer pessoa que acredite ter direito a uma indenização da HONX devido a uma doença relacionada ao amianto deve enviar sua reivindicação até 17 de março de 2023.

Praticamente todas as refinarias de petróleo construídas antes de 1980 utilizavam ou continham produtos com amianto. O amianto é uma fibra que era usada como isolação em fios, tubos, caldeiras, geradores, purgadores de vapor, bombas, válvulas, placas elétricas, juntas, material de embalagem, turbinas, compressores, cimento e tubos de cimento.

As doenças relacionadas ao amianto podem ser muito graves ou fatais. Algumas das doenças relacionadas ao amianto são: mesotelioma, câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de esófago, câncer de faringe, câncer de estômago, asbesose e pneumoconiose. Mesmo que a exposição de um indivíduo ao amianto tenha ocorrido há vários anos, isso pode afetar sua saúde, pois as doenças relacionadas ao amianto podem ocorrer décadas após a exposição.

Alguns indivíduos podem ter sido expostos ao amianto se eles ou um familiar trabalhavam na Refinaria de Petróleo como funcionários, prestadores de serviços ou em qualquer outra função. Outros indivíduos podem ter sido expostos ao entrar em contato com uma pessoa que tenha trabalhado na Refinaria de Petróleo (por exemplo, se o amianto foi trazido para casa nas roupas de um cônjuge ou progenitor). As reivindicações podem ser solicitadas em nome de um familiar falecido, incapacitado ou menor.

Para qualquer pessoa que possa ter sido exposta ao amianto na Refinaria de Petróleo e tenha sido diagnosticada com (ou apresentando sintomas de) uma doença relacionada ao amianto, o prazo para enviar uma reclamação é 17 de março de 2023,às 17:00 (Horário Central). As reivindicações podem ser preenchidas on-line em www.St.CroixClaims.com. Os formulários de reivindicação em papel podem ser baixados no site ou solicitados através dos números 1-855-345-6272 (ligação gratuita) ou 949-236-4562 (internacional). Par obter mais informações, entre em contato com o Comitê Oficial de Credores Sem Garantia através do e-mail [email protected]. Preencher um formulário de reivindicação levará cerca de cinco minutos.

Os trabalhadores da Refinaria de Petróleo (e seus familiares ou outras pessoas que tenham entrado em contato com esses trabalhadores) que tenham sido diagnosticados com uma doença relacionada ao amianto, ou que tenham sintomas relacionados a essas doenças, devem enviar uma reivindicação para preservar o direito de receber uma indenização da HONX. Os trabalhadores da Refinaria de Petróleo (e seus familiares ou outras pessoas que tenham entrado em contato com esses trabalhadores) que nunca tenham sido diagnosticados com uma doença relacionada ao amianto, ou que não tenham sintomas relacionados a essas doenças, devem consultar um advogado.

