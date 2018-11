Fallece James H. Billington, académico, autor y bibliotecario del Congreso de EE. UU.

Durante un periodo de 28 años, fundó el Festival Nacional del Libro junto a la primera dama Laura Bush, el Centro John Kluge y el Premio al Estudio de la Humanidad, el Premio Gershwin y el Centro Nacional de Conservación Audiovisual.

A lo largo de una vida dedicada al mundo académico y el servicio, durante la que estuvo a disposición de cada presidente y Congreso desde la década de los 60 hasta su jubilación, el Dr. Billington desempeñó un papel único a la hora de preservar, promover y compartir la rica herencia cultural de Norteamérica.

Nacido el 1 de junio de 1929 en Bryn Mawr (Pensilvania), cursó sus estudios en escuelas públicas del área de Filadelfia. El Dr. Billington obtuvo las calificaciones más elevadas en la Lower Merion High School y la Universidad de Princeton, en donde se graduó con los más altos honores en 1950. En 1953, logró un doctorado en Historia Moderna de Rusia otorgado por el Balliol College de la Universidad de Oxford, donde fue un becario Rhodes.

El Dr. Billington recibió 42 títulos honoríficos, así como la Medalla Presidencial de Ciudadanos de los Estados Unidos, la Orden de la Amistad de la Federación Rusa y el Caballero de la Legión de Honor de Francia.

Tras realizar su servicio en el Ejército de los Estados Unidos en la Oficina de Estimaciones Nacionales del presidente Eisenhower, enseñó Historia en la Universidad de Harvard, de 1957 a 1962, y en la Universidad de Princeton, donde fue un profesor popular de 1964 a 1974.

De 1973 a 1987, el Dr. Billington fue director del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, donde fundó el Instituto Kennan de Estudios Rusos Avanzados, siete otros nuevos programas y el Wilson Quarterly.

El Dr. Billington fue autor de nueve libros, incluido el clásico de la historia cultural rusa The Icon and the Axe y The Face of Russia, un libro que sirvió de acompañamiento a la serie de televisión del PBS.

El Dr. Billington dedicó más de 50 años a ayudar a los líderes y ciudadanos de los Estados Unidos a entender mejor a la antigua Unión Soviética y sus estados sucesores, contribuyendo así a una mayor apreciación de los valores e instituciones norteamericanos en países que abarcan un tercio del mundo.

Visitó Rusia por primera vez en 1958, y acompañó al presidente y la primera dama, Ronald y Nancy Reagan, a Moscú en 1988 para la reunión cumbre entre el presidente Reagan y Mikhail Gorbachev.

Durante sus 28 años de permanencia en la Biblioteca del Congreso, el Dr. Billington amplió y mejoró a nivel tecnológico los espacios públicos del edificio Thomas Jefferson, convirtiéndolo en un recinto nacional de exposiciones que acogió más de 100 muestras, muchas de las cuales presentaron materiales nunca antes expuestos públicamente en Norteamérica.

Consiguió duplicar el tamaño de las colecciones analógicas tradicionales de la Biblioteca hasta alcanzar más de 160 millones de artículos y supervisó iniciativas de conservación innovadoras. El Dr. Billington fue pionero en la reconstrucción de la biblioteca original de Thomas Jefferson, para lo que utilizó fondos privados recaudados por el Consejo James Madison de la Biblioteca, fundado por él mismo.

También fue el fundador del Centro de Liderazgo Open World, que propició que más de 27.000 líderes euroasiáticos participasen y aprendiesen del proceso democrático. De manera simultánea, creó una nueva y enorme presencia en línea de la Biblioteca del Congreso y lanzó una serie de programas innovadores de la Biblioteca para compartir su riqueza educativa con millones de norteamericanos y el mundo entero.

Al Dr. Billington le sobreviven su esposa de 61 años, Marjorie Anne Brennan, a quien describió como su "compañera total e indispensable en todos los aspectos y en todas las etapas de su vida adulta"; cuatro hijos, la Dr. Susan Billington Harper, Anne Billington Fischer, el reverendo James Hadley Billington, Jr., y Thomas Keator Billington; y 12 nietos.

Podrá encontrar una imagen de alta resolución del Dr. Billington aquí .

Declaraciones y testimonios de figuras nacionales e internacionales destacadas que conocían bien al Dr. Billington:

Declaración de la Sra. Laura W. Bush:

"El presidente Bush y yo lamentamos saber que los Estados Unidos han perdido al Dr. James Billington. El Dr. Billington fue bibliotecario de nuestra nación durante 28 años y lideró la transición de la Biblioteca del Congreso hacia la era digital. En 2001, fue una figura instrumental en la creación del Festival Nacional del Libro, que ha acogido a cientos de miles de amantes de la literatura en la Explanada Nacional y la Biblioteca del Congreso. La pasión vital del Dr. Billington por la investigación y la preservación de la historia es garantía de que los tesoros literarios más preciados de Norteamérica estarán al alcance de todos a lo largo de las generaciones venideras. El presidente Bush y yo queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a la esposa del Dr. Billington, Marjorie, y a sus cuatro hijos. Le echaremos de menos".

Declaración de Nancy Pelosi, líder demócrata de la cámara de EE. UU.:

"El fallecimiento del Dr. James Billington supone una enorme pérdida para su familia y seres queridos, así como para nuestra nación. Durante el curso de su larga y prolífica carrera, el Dr. Billington fue un guardián incansable de la historia de Norteamérica que ayudó a proteger y preservar el pasado más valioso de nuestra nación para generaciones de estadounidenses.

El Dr. Billington fue un funcionario público con una inteligencia, dedicación y visión excepcionales. Su paso por la Biblioteca del Congreso fue testigo de la duplicación de la colección de la Biblioteca y el comienzo de sus ahora inmensos recursos en línea. El Dr. Billington creía firmemente que los tesoros de la historia norteamericana a su cargo pertenecían a las gentes, y trabajó fervientemente para garantizar que los estadounidenses de todos los rincones del país pudieran acceder a estas valiosísimas colecciones.

Tanto como docente en Harvard o Princeton, colaborador de expertos y académicos, o como profesor y asesor de confianza para innumerables miembros del Congreso, el Dr. Billington fue un educador comprometido. Su dedicación a la ampliación de los programas educativos de la Biblioteca ha posibilitado que una generación de jóvenes norteamericanos pueda descubrir su amor por la historia y sentirse inspirada a participar en nuestro gran experimento democrático.

Nuestra nación ha perdido a un verdadero patriota y a uno de sus defensores más infatigables. La vida y el extraordinario legado del Dr. Billington han dejado una huella imborrable en nuestra singular historia norteamericana, permitiendo que generaciones de jóvenes vean, experimenten y aprendan de la historia que él promovió con tanta pasión. Espero que sirva de pequeño consuelo para su amada esposa, Marjorie, sus hijos, Susan, Anne, James Jr., y Thomas, y para toda la familia Billington que tantos de nosotros nos sumemos a su lamento durante estos momentos tan difíciles".

Declaración de la exsecretaria de Estado de EE. UU., Condoleezza Rice:

"Estoy profundamente entristecida por la noticia del fallecimiento del Dr. Jim Billington. Fue un personaje único: brillante, considerado y amable. Lideró la Biblioteca del Congreso con destreza y pasión. A título personal, fue un gran ejemplo a seguir para mí como académica y funcionaria pública. Su obra atemporal The Icon and the Axe es, literalmente, el libro que atrajo a esta estudiante de música fallida hacia el estudio de la Unión Soviética; tal fue el alcance de su influencia en este campo. Me uno a todos sus amigos y compañeros para enviar mis pensamientos y oraciones a Marjorie y a la familia Billington".

Declaración de Nina Khrushcheva, profesora de Asuntos Internacionales de The New School y nieta de Leonid Khrushchev, el hijo mayor del primer secretario soviético Nikita Khrushchev:

"El Dr. Billington fue una figura tan sobresaliente en los estudios rusos y el ámbito de las relaciones entre EE. UU. y Rusia que se le va a echar enormemente de menos durante décadas. En su labor, como académico o como bibliotecario del Congreso, consiguió fusionar astutamente el arte y la política, todo ello con el objetivo de que los Estados Unidos pudieran entender y apreciar mejor otras culturas de todo el globo. Rusia, su área de conocimiento, fue especialmente afortunada. El libro de James Billington The Icon and the Axe fue, en sí mismo, un icono para las generaciones tanto de rusos como de estudiantes de Rusia. En los tiempos oscuros de la Unión Soviética nosotros, los rusos, intentamos comprender nuestra propia cultura a través de la visión crítica, experta y amable del Dr. Billington. Al mismo tiempo, su enfoque filosófico e histórico hacia la compleja nación de las bombas, el ballet y los hermanos Karamazov se convirtió en una hoja de ruta para el estudio de la cultura y la política rusas para muchos académicos que decidieron seguir sus pasos. Descanse en paz".

Declaración de David M. Rubenstein sobre el fallecimiento del Dr. James Billington el 21 de noviembre de 2018:

"Jim Billington fue uno de los mejores funcionarios públicos y, de hecho, uno de los mejores norteamericanos, que he tenido el privilegio de conocer. Su dedicación a nuestro país y, en las últimas tres décadas de su vida, a la Biblioteca del Congreso, convierte a todos los norteamericanos en sus deudores. Jim ayudó a transformar la Biblioteca del Congreso en la biblioteca del pueblo estadounidense: un tesoro nacional a disposición y para el beneficio de todos los norteamericanos. Todos los que tuvimos la suerte de conocerle y trabajar con él le echaremos de menos profundamente".

