Fallece Richard M. DeVos, cofundador de Amway

El Sr. DeVos también fue presidente senior de la franquicia "Orlando Magic NBA" y un generoso filántropo con su esposa, Helen.

Galardonado con el Premio Horatio Alger, la vida del Sr. DeVos encarnó el sueño americano de un comienzo humilde convertido en un gran éxito a través de un esfuerzo determinado. Nació el 4 de marzo de 1926, en Grand Rapids, Michigan, y creció durante la Gran Depresión. Atribuyó su interés en ser dueño de un negocio a su padre, quien siempre alentó a su hijo a hacer negocios por sí mismo.

Su espíritu emprendedor echó raíces en una amistad de la escuela secundaria con su compañero de clase Jay Van Andel. Los amigos soñaban con tener su propio negocio mientras estudiaban en la Christian High School.

Su amistad surgió de un acuerdo comercial: Rich le pagó a Jay 25 centavos a la semana por viajes desde y hacia la escuela en el automóvil Modelo A de Ford de 1931 de Jay.

Después de que ambos volvieron del servicio en el extranjero en la Segunda Guerra Mundial, emprendieron una escuela de vuelo y uno de los primeros restaurantes drive-in en Michigan.

En 1948, ambos vendieron algunos capitales para comprar un velero en Connecticut con la intención de navegar hacia el Caribe, aunque ninguno tenía experiencia en navegación. Su vieja goleta de madera, "Elizabeth", se hundió en la costa de Cuba. Un carguero que pasó los rescató, y continuaron su aventura en tierra a través de América del Sur.

En 1949 invirtieron $ 49 dólares y se convirtieron en distribuidores independientes de gran éxito para Nutrilite, un fabricante y vendedor directo de vitaminas.

El fabricante de vitaminas de California utilizó un enfoque de venta de persona a persona que los socios adoptaron más adelante al comenzar Amway desde sus hogares en Ada, Michigan, en 1959, con un limpiador multiusos, L.O.C., como su único producto.

Su enfoque refinado de venta directa les ofreció a los individuos de todo el mundo la oportunidad de ser dueños de su propia empresa. Después del primer año de negocios, se mudaron a una estación de servicio abandonada ubicada en la sede actual de Amway en Ada, Michigan. Durante cinco décadas, construyeron su negocio en una corporación internacional multimillonaria y en la compañía de venta directa líder en el mundo.

El Sr. DeVos fue presidente de Amway desde la fundación de la compañía hasta 1993, cuando fue sucedido por su hijo, Dick, y en 2002 por su hijo, Doug. Continuando con la tradición de sus padres, hoy Doug DeVos comparte la Oficina del Jefe Ejecutivo con el presidente Steve Van Andel, hijo del cofundador Jay Van Andel. Rich DeVos permaneció activo como miembro de la Junta Directiva de Amway hasta su muerte. Jay Van Andel murió en diciembre de 2004.

"Rich y mi padre construyeron esta compañía desde cero, y en muchos sentidos Rich era el corazón y el alma de Amway", dijo el presidente de Amway, Steve Van Andel. "Su visión y espíritu inspiraron a nuestros empleados y dueños de negocios independientes por más de 50 años. Nadie se acerca a Rich en el amor que inspiró en los corazones y las mentes de nuestra familia de empleados y dueños de negocios. Lo vamos a extrañar muchísimo."

Galardonado e inspirador orador, motivó a cientos de miles de propietarios de negocios independientes en todo el mundo y mantuvo un calendario completo de conferencias para una variedad de organizaciones benéficas y de negocios en todo el país.

Un autoproclamado motivador, promovió los valores de la libertad, la familia, la fe y la filantropía en sus libros, además de miles de discursos y entrevistas en todo el mundo. Como reflejo de su fuerte fe cristiana, era conocido por presentarse a sí mismo como "solo un pecador salvado por la gracia".

El Sr. DeVos escribió cinco libros: ¡BELIEVE! (1975), Compassionate Capitalism (1993), Hope From My Heart (2000), Ten powerful phrases for positive people (2008) y Simply Rich (2014).

Simply Rich es una memoria que refleja su trabajo, su fe, su familia y los valores fundamentales que mantuvo desde su humilde educación cristiana a través de su éxito como cofundador de Amway.

Orlando Magic

La familia DeVos compró el Orlando Magic en septiembre de 1991. La misión del Orlando Magic es ser campeones del mundo dentro y fuera de la cancha, entregando momentos legendarios en cada paso del camino. El Orlando Magic ha ganado cinco campeonatos divisionales (1995, 1996, 2008, 2009, 2010) y tuvo siete temporadas de más de 50 victorias, mientras que obtuvo el título de la Conferencia del Este en 1995 y 2009. En 2016, el Sr. DeVos fue incluido en el Salón de la Fama del Orlando Magic

"La generosidad sin límites del Sr. DeVos, su liderazgo inspirador y su entusiasmo contagioso siempre serán recordados. Simplemente, era el motivador número uno del equipo y el mejor dueño que un fanático del Orlando Magic podría desear para su equipo. Cuando la familia DeVos compró el Orlando Magic, su visión era que el equipo y la organización servirían como plataforma para mejorar la comunidad de Florida Central. Ese legado ciertamente sobrevivirá, tanto en los esfuerzos comunitarios de Orlando Magic como en las contribuciones filantrópicas, así como en la forma en que luchamos por jugar el juego con pasión, una fuerte ética de trabajo e integridad, al tiempo que unimos a personas de todos los ámbitos de la vida ", Dijo Alex Martins, Director Ejecutivo, del Orlando Magic.

Un legado de filantropía

Anualmente clasificado por la revista Forbes como uno de los multimillonarios del mundo, el Sr. DeVos compartió su éxito como filántropo y líder de la comunidad. El Sr. DeVos ofreció su tiempo y liderazgo a una serie de causas y con su difunta esposa, Helen, donó generosamente a través de la Fundación Richard y Helen DeVos.

En la década de 1970, como presidente del New Grand Rapids Committee, el Sr. DeVos fue fundamental en la revitalización del centro de Grand Rapids, incluida la construcción del DeVos Performance Hall. Él y Jay Van Andel lideraron la restauración del antiguo Hotel Pantlind, que fue comprado por Amway y ahora es el Hotel Amway Grand Plaza. El Sr. DeVos y el Sr. Van Andel también encabezaron el hotel JW Marriott propiedad de Amway.

El Sr. DeVos y su difunta esposa respaldaron muchos otros proyectos comunitarios, como el Centro de Convenciones DeVos Place y el Hospital de Niños Helen DeVos.

La pareja también apoyó la educación cristiana, incluidas las escuelas cristianas Rehoboth y Zuni en Nuevo México, que han estado brindando oportunidades para los niños nativos americanos por más de 100 años. Otros incluyen el Centro de Artes y Adoración Richard and Helen DeVos en Grand Rapids Christian High School, el Centro de Comunicaciones DeVos en Calvin College y el Colegio de Educación Helen DeVos en Lee University. Fueron partidarios generosos de otras instituciones de educación superior, incluyendo The King's College en la ciudad de Nueva York, Grand Valley State University, Northwood University, la Universidad Estatal de Michigan - Facultad de Medicina Humana, y Hope College.

Habían residido por mucho tiempo en Florida Central y apoyaron a numerosas organizaciones cívicas, educativas y religiosas allí. Orlando Magic apoya a la comunidad local a través de patrocinios de eventos, boletos donados, mercancía autografiada y subvenciones. Además, durante los últimos 28 años, varias organizaciones comunitarias locales sin fines de lucro han recibido apoyo a través de la Orlando Magic Youth Foundation, que presta servicios a jóvenes en situación de riesgo y ha impactado a más de un millón de niños. Los programas de relaciones comunitarias de Orlando Magic impactan anualmente a aproximadamente 100,000 niños cada año, mientras que el Magic Volunteer Program (MVP), una iniciativa organizativa para todo el personal, proporciona más de 7,000 horas de voluntariado comunitario anualmente.

También contribuyeron a organizaciones nacionales como el Centro Nacional de Constitución y la Organización Nacional de Discapacidad.

En 2006, Rich y la fallecida Helen DeVos fueron honrados con The Philantropy Roundtable William E. Simon Prize for Philanthropic Leadership. En 2010, fueron galardonados con el Premio Clare Boothe Luce de la Heritage Foundation y en 2012 recibieron el Lifetime Achievement Award de Direct Selling Association.

Fe cristiana



Rich y la difunta Helen DeVos siempre dijeron que estaban motivados para dar debido a su fe cristiana y su responsabilidad como administradores de los recursos financieros que Dios les había dado. Además de la educación cristiana, apoyaron decenas de iglesias y ministerios cristianos.

El Sr. DeVos fue director de la Junta de Ministerios de Interior de la Iglesia Cristiana Reformada y con su difunta esposa, Helen, apoyó generosamente el trabajo de alcance denominacional. Fue miembro de LaGrave Avenue Christian Reformed Church en Grand Rapids, donde se desempeñó como líder y fue miembro de la Iglesia Presbiteriana Coral Ridge en Ft. Lauderdale, Florida.

Partidario político activo



Fue un partidario político activo y un importante colaborador del Partido Republicano. El Sr. DeVos era amigo de los presidentes estadounidenses Gerald R. Ford, George H. W. Bush, George W. Bush y William J. Clinton. El presidente Ronald Reagan lo nombró hacia la Comisión Presidencial sobre el SIDA. Se desempeñó como presidente de finanzas del Comité Nacional Republicano y fue miembro de la Junta Asesora del Comité Congresional Nacional Republicano.

Liderazgo cívico



El Sr. DeVos sirvió a numerosas organizaciones con liderazgo de la junta tanto local como nacional. Funciones locales incluidas: miembro honorario del comité del Hospital Infantil Helen DeVos; Miembro de la Junta de Salud Spectrum; director del Grand Rapids Economic Club y del Heart of West Michigan United Way; presidente de Junior Achievement of Grand Rapids; y miembro del consejo de administración de la Fundación Gerald R. Ford.

Entre los principales cargos de liderazgo nacional se incluyen: miembro de la junta directiva y presidente, Direct Selling Association; presidente, Direct Selling Education Foundation; director de la Asociación Nacional de Manufactura; miembro de la junta de fideicomisarios, Centro Nacional de la Constitución; miembro de la junta y presidente fundador, Organización Nacional de Discapacidad; presidente de la Oficina de Oradores de la Red Unida para el Intercambio de Órganos; consejo de fideicomisarios, Freedoms Foundation; y presidente, Consejo de Política Nacional.

Premios y logros



Los siguientes son algunos de los numerosos premios principales presentados al Sr. DeVos: Premio Norman Vincent Peale al Pensamiento Positivo; El Salón de la Fama de la Asociación de Venta Directa y el Premio al Logro de toda una vida; Premio del Círculo de Honor de la Fundación de Educación de Venta Directa; Salón de la fama de negocios nacionales de Junior Achievement; Premio Horatio Alger de la Asociación Horatio Alger; Premio de Edison de la Asociación Americana de Marketing; Ejecutivos de ventas y marketing International Academy of Achievement; Premio William Booth del Ejército de Salvación; Premio Medalla de Oro de Free Enterprise Achievement; La Mesa Redonda de Filantropía Premio William E. Simon para Liderazgo Filantrópico; Premio Woodrow Wilson International Center for Scholars Corporate Citizenship; Premio Trustee del Instituto de Estudios Intercolegiales para el Servicio Distinguido y el Premio al Logro Vitalicio Charles H. Hoeflich; el premio Orlando Magazine Best Corporate Citizen Award; Grand Rapids Symphony Bravo! Premio; y la Casa Republicana de Michigan y el Premio del Espíritu Americano del Senado. También posee 14 doctorados honoris causa de varios colegios y universidades de todo el país.

Acerca de Richard M. DeVos

El Sr. DeVos nació el 4 de marzo de 1926 en Grand Rapids, Michigan, se graduó de Grand Rapids Christian High School, asistió a Calvin College y sirvió en el Cuerpo Aéreo del Ejército de EE. UU. De 1944 a 1946. Se casó con Helen J. Van Wesep de Grand Rapids, Michigan en 1953.

El Sr. DeVos fue precedido en la muerte por su querida esposa, Helen, y le sobreviven sus hijos y cónyuges Dick y Betsy, Dan y Pamella, Cheri, Doug y Maria; nietos y sus cónyuges Rick y Melissa, Elissa y Nate, Andrea y Michael, Ryan, Cassandra y Heath, Sydney y Andrew, Cole, Hannah, Katie, Ben, Jessa, Addie, Dalton, Micaela y Jordan, Monreau y Olivia; y bisnietos Clara, Sloane, Remington, Richard, Wilhelmina, Aurelia, Taggart y Riven. También le sobreviven dos hermanas, Bernice Heys y Janice (Bob) Courts.

Monumentos



En lugar de flores, la familia pide que se hagan aportes conmemorativos a la Asociación de Escuelas Cristianas de Grand Rapids, al Hospital de Niños Helen DeVos, a la Iglesia Reformada Cristiana de LaGrave Avenue, o a los Ministerios de Confraternidad Carcelaria.

Visite www.RichDeVos.com para obtener más información.

Contacto de medios Corporativo: Nick Wasmiller



616-787-8269



nick.wasmiller@amway.com

Foto - http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2018-09-06/original/4461.jpg

FUENTE Amway Latin America

Related Links

http://www.latinamway.com