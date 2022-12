FAMECCANICA (ANGELINI INDUSTRIES), PIONNIÈRE DANS L'INDUSTRIALISATION DE LA PRODUCTION D'EMBALLAGES ENTIÈREMENT DURABLES POUR LES DÉTERGENTS À USAGE UNIQUE

C'est ainsi qu'est né Greenpackt , le nouveau système intégré et breveté utilisant des matériaux 100 % recyclables, rendant l'industrie de l'emballage de plus en plus verte, et une technologie qui aurait un impact potentiel sur l'environnement égal à la quantité d'oxygène produite par 4 millions de jeunes arbres plantés chaque année, ou aux besoins énergétiques annuels de près de 70 000 familles italiennes.

SAN GIOVANNI TEATINO, Italie, 5 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Fameccanica , un groupe international spécialisé dans l'automatisation des usines, leader dans le secteur des produits d'hygiène jetables, comptant plus de 700 employés, trois bureaux opérationnels en Italie, en Chine et en Amérique du Nord, avec des revenus dépassant 200 millions d'euros, lance le projet Greenpackt, combinant technologie et environnement, cherchant à rendre l'industrie de l'emballage 100 % durable.

Depuis juin 2022, Fameccanica est détenue à 100 % par Angelini Industries , un groupe industriel qui emploie environ 5 800 personnes et opère dans 21 pays du monde, avec un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros, réalisé dans les secteurs de la santé, de la consommation, des technologies industrielles, de la parfumerie, de la dermocosmétique et du vin.

Grâce à une équipe dédiée d'ingénieurs hautement spécialisés en mécatronique, Fameccanica a créé le projet Greenpackt après deux ans de travail acharné. Le projet permet d'industrialiser et d'automatiser la production d'emballages durables pour les détergents unidoses, tout en travaillant sur les machines et les emballages.

Fameccanica a conçu deux machines pour le lancement de Greenpackt :

une pour la production de boîtes à partir d'une feuille de carton déjà personnalisée ;

l'autre pour créer des sachets stand-up à fermeture éclair composés de papier contenant des polymères hydrosolubles (inoffensifs pour l'environnement) ou de papier contenant des biopolymères compostables.

Les deux emballages ont des dimensions compactes, offrent une excellente protection contre l'humidité et disposent d'un système d'ouverture « sécurité enfants », avec un mécanisme de fermeture sécurisé qui satisfait à la norme Aise.

« Aujourd'hui, avec Greenpackt, nous nous positionnons comme des précurseurs en proposant un système breveté, une solution intégrée machine-produit, impliquant toute la chaîne d'approvisionnement, de la sélection des matières premières à leur transformation », a déclaré Alessandro Bulfon, PDF de Fameccanica. « Greenpackt ouvre une porte sur l'avenir d'un marché stratégique, encore inexploité, offrant des opportunités plus écologiques, éthiques et durables. Grâce à notre savoir-faire technologique, nous avons pu répondre à une importante demande du marché, comme le confirment les négociations, déjà en place, avec les principaux acteurs italiens et internationaux », a-t-il poursuivi.

Fameccanica s'est fixé comme objectif de répondre aux demandes importantes des consommateurs de pouvoir utiliser des emballages durables et, avec Greenpackt, a développé une solution basée sur un matériau simple et vert, comme le carton recyclé, qui a des fonctions similaires à celles des emballages homologues traditionnels, mais avec un très faible impact écologique.

En effet, alors que l'empreinte carbone d'un emballage traditionnel en PP (contenant 15 monodoses, pesant 57 g) est estimée à 178,6 g CO2eq, celle d'un emballage Greenpackt (contenant 20 monodoses, pesant 58,7 g) s'arrête à 83,4 g CO2eq, soit 53 % de moins. Cela signifie que le remplacement de chaque nouvel emballage produit traditionnellement par un emballage du projet Greenpackt génère une quantité d'oxygène égale à celle de 4 millions de jeunes arbres plantés chaque année, ou aux besoins énergétiques annuels de près de 70 000 familles italiennes.

La décision d'utiliser des matériaux recyclables ou biodégradables pour Greenpackt découle de la volonté de contribuer efficacement à la lutte contre la pollution plastique : actuellement, seulement 9 % du plastique produite dans le monde est recyclé ( Source OECD ), tandis qu'au moins 22 % polluent les environnements terrestres et marins en contaminant leurs ressources, et que pas moins de 12 millions de tonnes de plastique déversées dans la mer chaque année ( Source iucn.org ). Les emballages unidoses ont un impact annuel de 416 millions d'unités (31 200 de tonnes) et un impact environnemental d'environ 97 000 de tonnes d'équivalent CO2.

