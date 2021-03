Família de laptops Teclast cresce com nova linha premium TBOLT

GUANGZHOU, China, 25 de março de 2021 /PRNewswire/-- A Teclast, fabricante chinesa de eletrônicos de consumo, é conhecida por seus tablets e laptops com preços acessíveis. No início deste mês, a empresa mostrou uma nova linha de laptops premium T.BOLT com o slogan "Acelere. Inspire. Explore." A Teclast já revelou sua primeira entrada na série Tbolt 10 DG. "A Teclast está ingressando em uma nova era empolgante com nossa parceria com a Intel", disse o CEO da Teclast, Mr. Sun.