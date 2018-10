Famosa atriz Josie Ho vai receber o Prêmio Máquina do Tempo no Festival Internacional do Cinema Fantástico da Catalunha, Espanha

TORONTO, 3 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- Josie Ho é uma premiada atriz e produtora cinematográfica, que estrelou mais de 50 filmes e recebeu inúmeros prêmios, incluindo o Supremo Melhor Atriz Coadjuvante do Prêmio PIFFA 2017 (2017 PIFFA Awards) por seu papel no filme "In The Room" (Na Sala) e o prestigioso prêmio de Melhor Atriz no 43o Festival Anual do Cinema de SITGES, na Espanha, por sua atuação no filme "Dream Home" (Casa dos Sonhos) em 2010.

Outros filmes pelos quais Josie foi premiada:

Melhor Atriz Coadjuvante de 2017 no Festival Internacional do Cinema e Premiação da Profima de 2017 pelo filme "In The Room";

Melhor Atriz Coadjuvante de 2014 no Prêmio de Aniversário da TVB de Hong Kong por "Tomorrow Is Another Day" (Amanhã é outro dia) (série de TV);

por "Tomorrow Is Another Day" (Amanhã é outro dia) (série de TV); Indicada para o prêmio de Melhor Atriz de 2011 no 30o Prêmio do Cinema de Hong Kong por "Dream Home";

por "Dream Home"; Melhor Atriz de 2010 no Festival Internacional do Cinema Fantástico de SITGE por "Dream Home";

Indicada para o prêmio Melhor Atriz Coadjuvante de 2005 no 10o Prêmio Bauhinia de Ouro de Hong Kong por "Butterfly" (Borboleta);

por "Butterfly" (Borboleta); Melhor Atriz Coadjuvante de 2004 no 23o Prêmio de Hong Kong por "Naked Ambition" (Ambição Nua).

Josie é a única atriz proeminente, oriunda de Hong Kong, com relevância na Ásia e na Europa. Esse prêmio chega em um momento fundamental na carreira de Josie, quando ela procura produzir conteúdo com algum significado. Também vem em um momento em que o jornalismo de vanguarda está abrindo seu escopo de interesse para expandir a imagem de quem participa em grandes projetos. O "Crazy Rich Asians" (Asiáticos Podres de Ricos) ainda é o campeão de bilheteria. É hora de Josie brilhar.

Ela tem uma base de fãs interessante, todos interessados em sua filmografia e em sua música. Sobre esses fãs, Josie declarou: "Amo a vibração artística deles. Eles compõem o grupo que vai ao festival de cinema e, então, lota meus concertos. É muito legal".

SOBRE SITGES

SITGES – Festival Internacional do Cinema Fantástico da Catalunha (International Fantastic Film Festival of Catalonia) é o festival do cinema de fantasia número um no mundo e representa, ao mesmo tempo, a expressão cultural com maior impacto de mídia na Catalunha, Espanha. O Festival de SITGES nasceu em 1968, como um universo estimulante de encontros, exibições, apresentações e exibição de filmes de fantasia de todo o mundo.

SITGES é muito apreciada pela elite de Hollywood, tendo recebido visitas de estrelas cinematográficas, diretores e produtores de alto nível como Quentin Tarantino, Sir Anthony Hopkins, Jodie Foster, Paul Verhoeven, Ralph Fiennes, George A. Romero, Cameron Diaz, Viggo Mortensen, Bell, Dino de Laurentii, Guillermo del Toro, William Friedkin, Susan Sarandon, entre outros, de uma longa lista de pessoas que, ano após ano, atraem a atenção da mídia.

Perfil no IMBD: https://www.imdb.com/name/nm0387319/

Website: josieho.com

Instagram: @Josiehochiu

~ Contatos para pedidos da mídia de entrevistas com Josie Ho ~

CANADÁ: Niki Papaioannou, diretor da NIKI INC., Niki@nikiinc.ca; EUA: Mike Liotta, vice-presidente, mike@truepublicrelations.com. TRUE PUBLIC RELATIONS; HONG KONG: Michelle Leung 852filmspr@gmail.com, e-mail alternativo: mleung0715@gmail.com; JAPÃO: Elli Shibata mi-hopi@sf.so-net.ne.jp, Noriyuki Okoshi noriyukiokoshi@gmail.com.

FONTE Niki Inc

Related Links

http://www.josieho.com