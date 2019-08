Fanático por carros exóticos, Caio Araújo divide sua paixão em seu canal no Youtube

Diante disso, algumas pessoas se destacam nas redes por compartilharem seu cotidiano de uma forma interessante ao público: são os influencers. Dentre esses usuários está o amazonense Caio Araújo. Vivendo em Miami, o jovem de 21 anos acumula mais de 750 mil inscritos em seu canal no Youtube, onde divide sua paixão por carros com seu público.

"Me mudei para os Estados em 2016 e no ano seguinte tomei a decisão de compartilhar minha rotina através dos vídeos no Youtube. Percebi que muitos brasileiros têm a curiosidade de saber como são as coisas por aqui e continuei meu trabalho com essa intenção.", conta Caio.

O youtuber possui mais de cinquenta milhões de visualizações em seu canal e se tornou amigo de diversas celebridades e influenciadores da internet, como foi o caso do cantor Kevinho. Quando visitou a Flórida, o músico se encontrou com Caio e andou na McLaren do influencer.

"Conhecer o Kevinho foi algo bastante marcante para mim. Ele veio fazer uma turnê nos Estados Unidos e tive essa experiência inesquecível. Andou no meu carro e foi o começo de uma amizade bem bacana. Morar aqui abriu diversas portas para minha vida, em relação a contatos", relata o youtuber.

Recentemente, Caio Araújo decidiu abrir uma loja virtual com produtos importados, com o objetivo de facilitar a vida dos seus seguidores brasileiros. Perto de bater a marca de um milhão de inscritos, o youtuber anunciou que está trabalhando em algumas novidades para o seu canal no YouTube.

