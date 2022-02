FANDI movimenta R$ 12 bilhões em financiamento de veículos novos no Brasil

SÃO PAULO, 24 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- O financiamento de veículos está entre as principais opções de pagamentos no mercado automotivo, o que exige atenção e cuidado das concessionárias em apresentar as melhores ofertas ao consumidor. A partir dessa demanda, foi desenvolvido o FANDI – software que simplifica o processo de financiamento para concessionárias e auxilia na gestão das vendas.

A fintech, especialista em soluções de consultoria e tecnologia, foi responsável por um terço de todos os financiamentos de veículos no Brasil – do total de 1,1 milhão de automóveis novos financiados, cerca de 350 mil ocorreram pela plataforma. Somente em 2021, foram movimentados mais de R$ 12 bilhões em financiamentos.

Um dos diferenciais da plataforma é sua integração com as principais instituições financeiras do Brasil, como Itaú, Bradesco, Santander, Safra, Porto Seguro, bancos digitais e bancos de montadoras, a exemplo da Fiat e da Volkswagen. Além disso, a plataforma conta com sistemas de gestão de vendas (ERP) como NBS e Dealernet, e em 2021 foi concretizada a integração com a Linx, recentemente adquirida pela Stone.

"Para 2022, a expectativa é que as novas integrações gerem ainda mais sucesso e promovam uma maior sinergia no mercado automotivo. Queremos ampliar a presença do Fandi entre as concessionárias, permitindo que elas administrem melhor todos os processos relacionados a seu negócio e, assim, atender melhor seus consumidores", explica Thiago Vasconcelos, diretor de negócios do Fand.

O objetivo da plataforma é entregar todas as funcionalidades necessárias para que os vendedores melhorem suas estratégias, qualifiquem seus clientes e acelerem o processo para o financiamento. Atualmente, a solução está presente em mais de 1.500 concessionárias e entre os clientes que a utilizam estão grandes grupos como Parvi, GNC, Stefanini, Barigui, Líder e Carrera.

Sobre o FANDI

Desenvolvida em 2004, a fintech possui projetos de consultoria e de desenvolvimento de sistemas de informação para mais de 1.500 concessionárias de veículos em todo o país. A plataforma realiza a gestão completa de vendas, incluindo o financiamento, graças às integrações com os principais ERPs, instituições financeiras e bancos de montadoras. Para mais informações, acesse: http://www.fandi.com/

