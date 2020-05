Fannie Mae ayuda a los inquilinos de viviendas multifamiliares afectados por el COVID-19 con el "Renters Resource Finder"

El nuevo recurso es parte de un esfuerzo más amplio para ayudar a la gente a permanecer en sus casas

WASHINGTON, 7 de mayo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Fannie Mae (OTCQB: FNMA) anunció que ha creado un buscador de recursos para inquilinos, conocido como el Renters Resource Finder, para ayudar a los inquilinos que enfrentan dificultades financieras debido al COVID-19 a entender las opciones disponibles para ellos. El Renters Resource Finder es una herramienta en línea que identifica apartamentos y otras propiedades multifamiliares financiadas por Fannie Mae, cuyos residentes califican para la protección contra el desalojo bajo la ley federal CARES, además de otros recursos.

"En momentos de incertidumbre, es esencial contar con recursos confiables que ayuden a informar nuestras decisiones, y Fannie Mae está aquí para ayudar a cerrar esa brecha de información. Los inquilinos y los propietarios de viviendas no deberían tener que navegar por un aluvión de información confusa y a veces engañosa", dijo Jeffery Hayward, vicepresidente ejecutivo de Fannie Mae Multifamily. "Nuestro Renters Resource Finder, que forma parte de nuestro esfuerzo educativo "Here to Help" (Estamos aquí para ayudar), facultará a las personas que viven en apartamentos para que entiendan mejor cuáles son sus opciones".

De acuerdo a la ley CARES, los residentes de propiedades multifamiliares de alquiler (aquellas con cinco o más unidades) que tengan una hipoteca respaldada por Fannie Mae están cubiertos por una suspensión de desalojo temporal. Con el Renters Resource Finder, los residentes pueden averiguar si califican ingresando la dirección de su edificio para ver si está financiado por Fannie Mae. También los pone en contacto con los recursos disponibles y otra información útil. Si el inquilino reside en una propiedad financiada por Fannie Mae, tendrá acceso al Disaster Response Network™ de Fannie Mae, que ofrece ayuda gratuita para navegar por los desafíos financieros generales causados por el COVID-19. Esto incluye:

Acceso a consejeros de vivienda aprobados por el HUD que pueden crear un plan de acción personalizado, ofrecer asesoramiento financiero y de presupuesto, y proporcionar otros tipos de apoyo durante un máximo de 18 meses;

Información sobre asistencia para la vivienda a nivel federal y estatal; y

Orientación sobre los beneficios de desempleo, asistencia nutricional y cualquier otro programa disponible.

El Renters Resource Finder, la red Disaster Response Network y el sitio web KnowYourOptions.com de Fannie Mae son parte de nuestro esfuerzo educativo continuo "Here to Help", que incluye recursos destinados a ayudar a los inquilinos y propietarios afectados por el COVID-19.

