Fantastische inaugurele ceremonie voor het indrukwekkende Neolith®-museum in China.

De Spaanse multinational Neolith®, marktleider in de productie van gesinterde steen, heeft zojuist in de Chinese stad Hangzhou een spectaculair avant-garde museum geopend. Het museum bevindt zich in het stadsdeel Binjiang, een gebied waar ook de hoofdkantoren zijn gevestigd van Aziatische elektronica-, auto- en technologiegiganten als Alibaba, Geely, Dahua Technology en H3C.

Ruimtelijke ervaringen

Het museum is bedacht door Chen Lin en Cui Shu, twee internationale design masters die een unieke en eigen ruimte hebben gepland die op alle manieren laat zien waarom de moderne Aziatische architectuur zichzelf heeft gepositioneerd als een van de meest innovatieve en verreikende ter wereld.

Het Neolith®-museum is ontworpen om bezoekers een meeslepende ruimtelijke ervaring te bieden. De vormen, lichten, kleuren, texturen en materialen in de rondgang moduleren en creëren een opeenvolging van echte 3D-scenes met een impact op alle zintuigen die voor een innovatieve, futuristische ontmoeting zorgt. Wit en zwart zijn de belangrijkste binomiaal op een tocht met combinaties van materialen en vormen, en de toepassing van allerlei esthetische middelen.

Geïnspireerd door het oosterse concept om zaken te laten stromen, openen bezoekers hun geest en worden ze meegenomen door de opeenvolgende ruimtes met Neolith® geprojecteerd door hangende marmeren lamellen en verlicht met led-verlichting die de route aangeeft en de onderdelen verdeelt terwijl ze de bezoekers begeleidt op een route die eindigt bij "de aankomst" als het hoogtepunt van dit ervaringsgerichte Neolith®-leeravontuur.

Het museum is een echt levend laboratorium dat architectonische en ruimtelijke ervaring biedt die verder gaat dan alleen maar artistieke contemplatie. Het brengt de kwaliteiten en waarden over die de nieuwe trends definiëren, ondersteund door innovatie, nieuwe materialen en een geavanceerd ontwerp dat is gebaseerd op pure en vrije lijnen, vlakken, materialen en oppervlakken.

Dankzij een uiterst onderscheidende en duurzame benadering zijn alle ogen gericht op het lange zwembad rondom een Neolith®-loopbrug die, samen met het roestvrijstalen plafond, een krachtige en aantrekkelijke weerspiegeling van het water vormt en zo een een origineel spiegeleffect creëert.

Daarnaast zal het tevens periodiek verschillende opstellingen bieden om nieuwe ruimtelijke en architectonische ervaringen te scheppen op basis van ontwerp, vernieuwing en avant-garde materialen.

Over Neolith®

Neolith®, het in 2009 opgerichte marktleidende merk van Sintered Stone, is een revolutionaire productcategorie die de favoriet is geworden van architecten, ontwerpers, bestekschrijvers en fabrikanten.

Dit baanbrekende materiaal is geschikt voor de meest veeleisende bouwprojecten binnen en buiten. Door een zeer gedetailleerde decoratie te combineren met hoogwaardige kwaliteiten biedt Neolith® de drievoudige geruststelling van kracht, schoonheid en levensduur.

