FANtium, a plataforma de investimento em atletas baseada em NFT, levanta dois milhões de euros em investimento anjo para democratizar o financiamento de atletas

ZUG, Suíça e Berlim, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/-- FANtium, a plataforma de investimento em atletas com base em NFTS(fantium.com) anunciou hoje uma rodada privada pré-semente de dois milhões de euros (USD 2 milhões). O financiamento é proveniente de importantes anjos empresariais da web3, entre eles o diretor de operações e cofundador da Sandbox, Sebastien Borget, o líder de crescimento da Sorare, Brian O'Hagan, o cofundador e CEO da Argent, Itamar Lesuisse, e o cofundador da Spatial, Anand Agarawala. Além disso, a empresa recebe o apoio de conhecidas personalidades esportivas e empreendedores, incluindo o profissional de tênis austríaco, campeão do Aberto dos EUA, Dominic Thiem, e o fundador da OneFootball, Lucas von Cranach.

FANtium founding team (from left to right: Jonathan Ludwig, Debora Lasoen, Christoph Kock, Anna Dierks, Justus Garbe)

A FANtium começará a democratizar o financiamento de atletas, permitindo que os torcedores invistam em atletas e participem de seu sucesso financeiro no mundo real. Os torcedores podem investir em ganhos sazonais, bem como em ganhos de carreira de jovens talentos em ascensão. Os torcedores que investirem terão direito a uma parte dos ganhos do mundo real do atleta na forma de prêmios em dinheiro e acordos de patrocínio. Além do benefício financeiro, os torcedores podem desbloquear valor emocional tornando-se parte da comunidade próxima do atleta com acesso a vantagens únicas de torcedores - conectando-os com o atleta de uma maneira totalmente nova.

Os atletas profissionais podem tokenizar uma certa quantidade do dinheiro do prêmio da temporada futura e vender essas ações como NFTs para os torcedores por meio da plataforma FANtium. Eles podem reinvestir a receita inicial mais cedo, por exemplo, contratando seu preparador físico ou fisioterapeuta e mitigar riscos como lesões em uma base sazonal.

Os jovens talentos podem tokenizar uma participação limitada de seus ganhos futuros para arrecadar fundos necessários para chegar ao topo. Isso resolve um grande desafio enfrentado por muitos talentos em diferentes esportes: eles são talentosos, mas não têm acesso aos fundos necessários para se tornarem totalmente profissionais. Especialmente esportes individuais, como tênis, golfe ou corridas, são caros para serem praticados no início e exigem um investimento significativo em viagens, treinamento e equipamentos. O acesso ao dinheiro é crucial, mesmo para os jovens jogadores, que estão entre os melhores em sua faixa etária.

"Participar de uma temporada de turnê de tênis profissional é caro. Muitos jovens jogadores estão lutando muito, especialmente quando seus pais não podem bancar as suas carreiras", afirma Dominic Thiem, profissional de tênis austríaco que estava entre os melhores da sua faixa etária e que, posteriormente, venceu o Aberto dos EUA. "Muitos jovens talentos são forçados a se aposentar do esporte em estágios iniciais em virtude da dificuldade de viabilizar suas carreiras. Até mesmo encontrar um apoiador ou patrocinador pode ser muito difícil."

É isso que a FANtium pretende mudar. "Se você pensar sobre isso, não faz sentido que apenas as empresas tenham acesso ao dinheiro. Existem bilhões de entusiastas do esporte no mundo que adorariam investir nesses atletas e fazer parte de sua jornada", declarou Jonathan Ludwig, cofundador e CEO da FANtium. "Ao conectar esses talentos com entusiastas do esporte, estamos tornando o esporte mais igualitário uma vez que, como um jovem atleta, seu sucesso não dependerá mais de seu histórico financeiro."

Semelhante aos mercados de NFTs de música como a Royal, que vende direitos de música como NFTs, a FANtium utiliza os NFTs como a tecnologia subjacente que possibilita aos torcedores investirem em atletas e receberem uma parte dos ganhos dos atletas. A empresa prevê estabelecer investimentos de atletas como uma nova classe de ativos e, posteriormente, expandir para outras categorias de direitos esportivos.

Dadas as últimas regulamentações de criptomoedas, ainda não se sabe se tais NFTs serão considerados títulos, incluindo as implicações que se seguirão para plataformas e usuários. No entanto, a FANtium parece estar seguindo uma nova abordagem, lançando a plataforma de forma compatível com a segurança, começando pela Suíça.

"Acreditamos que a regulamentação será favorável para o setor de NFTs em geral, uma vez que oferece confiança e transparência para os proprietários de NFTS", afirma Ludwig. "O ambiente regulatório dinâmico e fragmentado com requisitos específicos em cada jurisdição continuará sendo um dos nossos maiores desafios nos próximos anos, especialmente porque nosso objetivo é oferecer acesso livre de problemas ao investimento em atletas de forma compatível."

A empresa planeja lançar o primeiro token de atletas no quarto trimestre deste ano, aproveitando as comunidades de atletas para trazer os primeiros torcedores de esportes para a plataforma. Atualmente, os usuários podem se inscrever pelo website para obter acesso antecipado.

A FANtium foi fundada por uma equipe de entusiastas do esporte e da web3 com vasta experiência em criação e escalonamento de empresas. A empresa é liderada por Jonathan Ludwig, que anteriormente havia criado e se desligado de duas startups no espaço de fidelidade e investido em várias startups bem-sucedidas da web3, como a Sorare. A equipe fundadora aporta experiências anteriores combinadas de, entre outros, BCG e Rocket Internet.

