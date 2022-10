FANtium, la plateforme d'investissement pour les athlètes basée sur les NFT, lève 2 millions d'euros en investissements providentiels pour démocratiser le financement des athlètes

En résumé

Le round de financement est soutenu par des personnalités du monde du sport et de l'entreprenariat comme Lucas von Cranach, de OneFootball, le responsable des opérations et co-fondateur de Sandbox Sebastian Borget, et le tennisman professionnel Dominic Thiem

Cette plateforme permet aux amateurs de sport d'investir dans les athlètes et de participer à leur réussite financière réelle

Les athlètes ont accès à une nouvelle forme de ressources financières et à une valeur émotionnelle en intégrant leurs fans à leur équipe

ZUG, Suisse, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- FANtium, la plateforme d'investissement pour les athlètes basée sur les NFT ( fantium.com ), a annoncé aujourd'hui un round de financement privé de pré-amorçage d'un montant de deux millions d'euros (soit 2 millions de dollars). Ce financement provient de « business angels » importants du Web3 dont Sebastien Borget, le responsable des opérations et co-fondateur de Sandbox, Brian O'Hagan, le responsable de la croissance de Sorare, Itamar Lesuisse, le co-fondateur et PDG d'Argent, et Anand Agarawala, le co-fondateur de Spatial. En outre, l'entreprise reçoit le soutien de personnalités sportives et d'entrepreneurs bien connus comme l'autrichien Dominic Thiem, le joueur de tennis professionnel et champion de l'US Open, et Lucas von Cranach, le fondateur de OneFootball.

FANtium founding team (from left to right: Jonathan Ludwig, Debora Lasoen, Christoph Kock, Anna Dierks, Justus Garbe)

FANtium va commencer à démocratiser le financement des athlètes permettant aux fans d'investir en eux et de participer à leur réussite financière dans le monde réel. Les fans peuvent investir dans leurs gains saisonniers, ainsi que dans les revenus de carrière des jeunes talents. Les fans qui s'investissent ont droit à une part des gains réels de l'athlète sous forme de prix et de contrats de sponsoring. En plus de cet avantage financier, les fans peuvent débloquer une valeur émotionnelle en faisant partie d'une communauté proche de l'athlète ayant accès à des avantages uniques, les reliant à l'athlète d'une toute nouvelle façon.

Les athlètes professionnels peuvent « tokeniser » un certain montant du prix de la saison à venir et vendre ces actions sous forme de NFT aux fans via la plateforme FANtium. Ils peuvent réinvestir plus tôt les revenus initiaux, par exemple en engageant leur coach sportif ou leur kinésithérapeute, et atténuer les risques tels que les blessures sur une base saisonnière.

Les jeunes talents peuvent tokeniser une part limitée de leurs futurs gains pour amasser les fonds dont ils ont besoin pour atteindre le sommet. Cela résout un défi majeur auquel sont confrontés de nombreux talents dans différents sports : ils ont les compétences mais manquent d'un accès aux fonds leur permettant de devenir des professionnels à part entière. Cela concerne particulièrement les sports individuels tels que le tennis, le golf ou la course, qui sont coûteux à pratiquer tôt et nécessitent beaucoup d'argent pour voyager, s'entraîner et s'équiper. L'accès à l'argent est crucial, même pour les jeunes sportifs, qui font partie des meilleurs dans leur tranche d'âge.

« Une saison de tennis professionnel coûte cher. Beaucoup de jeunes sportifs sont en difficulté, surtout lorsque leurs parents ne peuvent pas se permettre de payer pour leur carrière », a expliqué Dominic Thiem, un professionnel autrichien du tennis qui était parmi les meilleurs de sa catégorie d'âge et qui remporté plus tard l'US Open. « Beaucoup de jeunes talents sont forcés de prendre leur retraite à un stade précoce parce qu'ils peinent à financer leur carrière. Même trouver un supporter ou un sponsor peut s'avérer très dur. »

Voilà ce que FANtium souhaite changer. « Quand on y pense, ce n'est pas logique que seules les entreprises aient accès à l'argent. Il existe des milliards de passionnés de sport dans le monde qui aimeraient investir dans ces athlètes et faire partie de leur parcours », a déclaré Jonathan Ludwig, co-fondateur et PDG de FANtium. « En mettant ces talents en contact avec les amateurs de sport, nous rendons le sport plus égalitaire parce que, en tant que jeune athlète, votre succès ne dépendra plus de vos antécédents financiers. »

Tout comme les marchés de musique NFT tels que Royal, qui vend les droits de chansons en tant que NFT, FANtium utilise les NFT comme technologie sous-jacente permettant aux fans d'investir dans les athlètes et de recevoir une part de leurs gains. La société envisage de faire des investissements dans les athlètes une nouvelle catégorie d'actifs, puis de les étendre à d'autres catégories de droits sportifs.

Compte tenu des dernières réglementations en matière de cryptographie, il reste à voir si ces NFT seront considérés comme des valeurs mobilières, avec les conséquences correspondantes pour les plateformes et leurs utilisateurs. Cependant, FANtium semble suivre une nouvelle approche, en lançant la plateforme de manière conforme à la sécurité à partir de la Suisse.

« Nous croyons que la réglementation sera bénéfique pour l'ensemble de l'industrie du NFT, car elle apporte confiance et transparence aux propriétaires de NFT », a commenté M. Ludwig. « L'environnement réglementaire dynamique et fragmenté, avec des exigences spécifiques dans chaque juridiction, restera l'un de nos plus grands défis dans les prochaines années ; d'autant plus que notre objectif est de fournir un accès fluidifié à l'investissement dans les athlètes de manière conforme. »

L'entreprise prévoit lancer la première offre d'athlètes au quatrième trimestre de cette année, en tirant parti des communautés d'athlètes pour attirer les premiers amateurs de sport sur la plateforme. Actuellement, les utilisateurs peuvent s'inscrire pour un accès anticipé sur le site Web .

FANtium a été fondée par une équipe de passionnés de sport et du Web3 possédant une vaste expérience dans la création et le développement d'entreprises. Elle est dirigée par Jonathan Ludwig, qui a précédemment construit et quitté deux startups dans le domaine de la fidélisation et investi tôt dans plusieurs startups Web3 à succès telles que Sorare. L'équipe fondatrice apporte une expérience combinée de, entre autres, BCG et Rocket Internet.

