Immédiatement après l'ouverture officielle d'un nouveau magasin phare à New York, la marque de renommée mondiale FAO Schwarz annonce ses plans d'expansion internationale.

L'ouverture officielle la semaine dernière a vu des célébrités affluer à la révélation du nouveau magasin de jouets de la marque populaire, qui occupe 2,5 étages avec plus de 1 800 m² de jouets exclusifs, d'expériences interactives et de boutiques conçues pour créer un univers d'émerveillement et de nostalgie profonde pour les parents comme pour les enfants.

Certains des plus grands noms d'Hollywood ont assisté à ce week-end de lancement glamour, parmi lesquels Whoopie Goldberg, Neil Patrick Harris, Jimmy Fallon, Bethany Frankel et Morena Baccarin au milieu de la foule qui s'est donnée rendez-vous pour explorer les expériences théâtrales et fantaisistes pour lesquelles FAO a toujours été connue.

Reflétant l'histoire profonde de la marque à New York et faisant un clin d'Šil à son avenir, ce nouveau point de vente conçu par Chute Gerdeman capitalise sur l'architecture Art Déco de sa nouvelle résidence et amplifie les souvenirs des meilleures expériences de FAO des années précédentes. De petits soldats FAO Schwarz sont postés à l'entrée sur la 49e Rue, arborant de tout nouveaux uniformes conçus par la mannequin internationale Gigi Hadid. Ce nouvel uniforme, qui sera porté dans tous les magasins FAO à l'échelle internationale, s'inspire de la nostalgie de Gigi concernant ses visites comme enfant dans le magasin de jouets et incorpore des éléments fantaisistes comme une « Médaille d'honneur » spéciale ornant la poche gauche et agrémentée des mots inspirants « Celebrate, Wonder, Discover, Share, Together » (Célébrer, S'émerveiller, Découvrir, Partager, Ensemble).

« L'ouverture à New York s'inscrit dans le cadre des plans d'expansion internationale de FAO Schwarz, avec des magasins phares prévus en collaboration avec des détaillants partenaires dans de grandes villes à travers le monde », a déclaré Jan-Eric Kloth, directeur des opérations chez ThreeSixty Group, propriétaire de la marque FAO Schwarz. « La première de ces collaborations avec Kidsland China devrait ouvrir début 2019 à Pékin dans le prestigieux China World Mall. Viendront ensuite des ouvertures en Europe et au Moyen-Orient fin 2019, qui continueront à mettre en valeur notre vision de vente au détail théâtrale et basée sur l'expérience. »

Ouvertures internationales de cette année :

En partenariat avec Selfridges à Londres (Royaume-Uni), l'équipe a inauguré une boutique éphémère pour les fêtes de fin d'année dans le cadre de son magasin de Noël « Selfridges Rocks » Â

à Londres (Royaume-Uni), l'équipe a inauguré une boutique éphémère pour les fêtes de fin d'année dans le cadre de son magasin de Noël « Selfridges Rocks »  En Espagne, le magasin El Corte Ingles abrite également une boutique FAO Schwarz éphémère à Madrid , ouverte dès maintenant et pendant les fêtes

abrite également une boutique FAO Schwarz éphémère à , ouverte dès maintenant et pendant les fêtes En Australie, en partenariat avec Myer Australia , FAO Schwarz compte des boutiques éphémères dans deux magasins phares, à Sydney et Melbourne , dans le cadre de l'événement Christmas Giftorium

, FAO Schwarz compte des boutiques éphémères dans deux magasins phares, à et , dans le cadre de l'événement Christmas Giftorium Au Canada , la totalité des 89 magasins Hudson's Bay ouvriront des boutiques FAO Schwarz permanentes, variant en taille de 25 à 90 m². Des articles seront également disponibles sur le site http://www.thebay.com

M. Kloth conclut : « FAO Schwarz a été bâtie sur les expériences en magasin, qui lui ont permis de devenir une destination mondiale au fil des ans. En travaillant en partenariat avec ces incroyables sociétés à travers le monde, nous avons été en mesure d'apporter cet émerveillement pour les jouets et une profonde nostalgie pour créer l'expérience extraordinaire que FAO Schwarz offre aux parents comme aux enfants depuis plus de 150 ans. »

Bon nombre des expériences de vente au détail exclusives de FAO, notamment l'emblématique tapis-piano, des spectacles de magie, un centre d'adoption de bébés, une épicerie interactive pour enfants et un stand de construction de voitures de course télécommandées, seront reproduites dans des sites internationaux partenaires de FAO Schwarz ainsi que de nouvelles activités, offrant au monde l'expérience de magasin de jouets unique pour laquelle la marque est célèbre.

Pour en savoir plus et pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous sur http://www.faoschwarz.com.

à propos d e FAO Schwarz  Â

En 1862, Frederick August Otto Schwarz ouvre FAO Schwarz, un étonnant grand magasin où l'on trouve des jouets uniques et extraordinaires provenant du monde entier.  L'une des marques de jouets les plus anciennes et les plus emblématiques au monde, FAO Schwarz a toujours été synonyme de qualité et d'innovation. Elle a permis à des générations d'adultes et d'enfants d'accumuler de précieux souvenirs. L'affection portée à FAO Schwarz appartient à l'univers de l'émerveillement. Plus que de simples jouets, c'est la nostalgie profonde pour le jeu qui prit vie et avait souvent une toute autre dimension. Une visite chez FAO Schwarz signifiait bien plus qu'un passage dans un magasin de jouets, et ce sera toujours le cas.

à propos de ThreeSixty Group  Â

ThreeSixty Group a été fondé en Californie du Sud en 2001 et compte aujourd'hui des bureaux dans le monde entier. La société se spécialise dans la conception, l'approvisionnement et la distribution de produits de consommation dans diverses catégories sous un portefeuille de marques propres et sous licence. Son portefeuille inclut plus de 20 marques (développées en interne, acquises et sous licence), parmi lesquelles des noms emblématiques comme FAO Schwarz, Sharper Image, Wembley et Discovery.  Ses marques et produits sont vendus dans plus de 70 000 points de vente aux à tats-Unis et dans le monde entier. La société développe aussi ses marques sous des formats de vente au détail par l'intermédiaire de partenariats avec des détaillants à l'échelle mondiale.

