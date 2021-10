FARA - Veien Videre: Bussenes viktige betydning for en bærekraftig fremtid

«Bussreiser gjennomgår en revolusjon der ny teknologi motiverer passasjerer og støtter mål for bærekraftig transport», sier Solveig Ellila Kristiansen, CCO i Ticketer Group og administrerende direktør i FARA.

TRONDHEIM, Norge, 21. oktober 2021 /PRNewswire/ -- Klimaendringer er et globalt problem, og med stadig flere tilfeller av ekstremvær som hetebølger og oversvømmelser kan det rett og slett ikke ignoreres. De siste årene har offentlighetens krav om å slå tilbake vokst stadig sterkere, og i dag leter nesten alle av oss etter måter å gjøre vår del.

I år har bærekraft og miljø vært i fokus, takket være FNs konferanse om klimaendringer (COP 26)2 i november, og fordi vi har muligheten til å bygge oss opp igjen på grønnere vis etter pandemien. Kollektivtransport spiller en svært viktig rolle i å fremme den grønne dagsordenen. Kollektivtransport støtter Europakommisjonens klimamål samt flere av FNs mål om bærekraftig utvikling, blant annet mål nummer 113, som omhandler bærekraftig transport.

En del av løsningen ligger i å forbedre luftkvaliteten, og da biltrafikk står for mer enn 50 % av klimagassene i transportsektoren4, er det ønskelig at flest mulig mennesker lar bilen stå og heller benytter seg av kollektivtransport.

Om FARA

FARA er en ledende leverandør av kundeorienterte IT-løsninger for kollektivtransportindustrien i alle de nordiske markedene. FARA tilbyr løsninger for elektronisk billettbehandling og reiseinformasjon, inkludert mobilapplikasjoner og administrativ funksjonalitet for effektiv drift. FARA's mål er å gjøre reiser enkle for passasjerer, operatører og transportmyndighetene. FARA ble grunnlagt i 2005, har vært en del av Ticketer Group siden 2019 og har hovedkontor i Trondheim, Norge, med internasjonale kontorer i Sverige, Danmark, Finland og Polen.

www.fara.no

SOURCE FARA