Faradion annonce un partenariat majeur avec IPLTech pour développer des batteries sodium-ion pour véhicules utilitaires en Inde

SHEFFIELD, Angleterre, 4 juin 2020 /PRNewswire/ -- Faradion Ltd., la société britannique numéro un mondiale en technologie de batteries sodium-ion, a annoncé un nouveau partenariat avec Infraprime Logistics Technologies (IPLTech) pour ses batteries sodium-ion à haute énergie destinées aux véhicules utilitaires sur le marché indien.

La nouvelle arrive seulement quelques semaines après la première commande majeure de Faradion en provenance de l'Australie et reflète son entrée sur l'un des marchés de véhicules électriques les plus excitants au monde.

L'Inde a démontré un intérêt croissant pour l'adoption de véhicules commerciaux électriques stimulé par la cible de 30 % d'adoption de véhicules électriques d'ici 2030 du gouvernement. Ce dernier a donné une impulsion significative aux infrastructures en allouant 1,4 billion USD aux infrastructures à investir d'ici 2025. Cet investissement est supérieur à celui du Royaume-Uni (35 milliards USD) et des États-Unis (500 milliards USD) pendant la même période. Chaque jour, 40 km d'autoroutes sont construites en Inde et le marché des routes et des autoroutes devrait croître à un taux annuel de 36 % d'ici 2025 selon les prévisions.

La technologie sodium-ion de Faradion offre des performances similaires à celles des produits chimiques conventionnels, tout en remplaçant des matériaux coûteux tels que le cobalt et le lithium par le sodium qui est beaucoup plus abondant. Contrairement aux batteries lithium-ion, les batteries sodium-ion de Faradion ont une stabilité et une sécurité thermiques exceptionnelles. En outre, elles peuvent être transportées sans danger et maintenues à zéro volt.

IPLTech est un fournisseur de services aux parcs de poids lourds basé à Gurgaon qui réduit de moitié le coût de développement des infrastructures.

Siddhartha Das, président exécutif d'IPLTech, a déclaré, « Nous sommes déterminés à minimiser la forte pollution causée par les poids lourds en Inde. Nos méga camions entièrement électriques sont les premiers de ce type à être intégrés et déployés en Inde. Nous considérons que la technologie Faradion peut fournir une solution efficace à des prix compétitifs au marché indien, » a ajouté Sid.

Faradion a constaté un intérêt significatif sur plusieurs marchés, notamment aux États-Unis, en Europe et en Australie en raison de ses performances, de sa sécurité et de ses prix. D'après M. James Quinn, PDG de Faradion, l'Inde était la prochaine région logique pour Faradion, compte tenu des conditions du marché.

« Faradion accélère l'industrialisation à grande échelle de sa technologie sûre et à faible coût de stockage d'énergie au sodium-ion. Le partenariat avec IPLTech reflète une étape importante dans notre engagement envers le marché et la vision Make In India du Premier ministre, alors que nous commençons également sous peu la fabrication en Inde. »

Pour en savoir plus sur Faradion, rendez-vous sur https://www.faradion.co.uk/

