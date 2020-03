FarEye propose une technologie sans frais pour faire face à l'élan de la demande et effectuer des livraisons à domicile sans contact dans le contexte de la pandémie du COVID-19

- FarEye propose ses capacités à Dr Lal Path Labs et Future Group en Inde, 7-Eleven aux Philippines et Posti Group en Finlande

- L'entreprise explore les synergies avec More Retail en Inde, Mega Image en Roumanie et Konzum en Croatie, entre autres

NEW DELHI, le 21 mars 2020 /PRNewswire/ -- Afin d'assurer des livraisons fluides de courses alimentaires et d'articles essentiels du quotidien devant chaque porte, tout en préservant la distanciation sociale dans le contexte de la pandémie du COVID-19, la plateforme de logistique prédictive FarEye a annoncé aujourd'hui qu'elle s'apprête à travailler avec des entreprises du monde entier et à les équiper de son logiciel d'optimisation des livraisons pour gérer la hausse des demandes de livraison à domicile avec les chauffeurs disponibles, intégrer rapidement des chauffeurs à temps partiel et rendre les livraisons sans contact.

FarEye fournira sa solution FarEye SERVE gratuitement :

aux entreprises qui effectuent des livraisons à domicile d'articles essentiels du quotidien, comme les produits alimentaires et les médicaments, jusqu'au 30 juin 2020, et continuera de soutenir la cause jusqu'à ce que la situation s'améliore

continuera de soutenir la cause jusqu'à ce que la situation s'améliore pour toutes les livraisons sur les sites hospitaliers et pour la fourniture de nourriture et de médicaments aux organisations non gouvernementales faisant face à la crise du COVID-19, jusqu'au 30 septembre 2020

les entreprises pourront utiliser cette technologie à distance et instantanément en s'inscrivant en ligne

La pandémie, associée à l'anxiété croissante, ajoute une pression considérable sur les opérations de livraison. D'une part, il existe une perturbation majeure de la chaîne d'approvisionnement, mais il y a aussi une forte variabilité de la demande des consommateurs. Les confinements, de plus en plus nombreux, exercent une pression accrue sur les livraisons à domicile de biens essentiels, car les gens doivent respecter la distanciation sociale et ne se rendent donc plus dans les magasins et centres commerciaux. Les détaillants et les sociétés de livraison ont du mal à adapter leurs opérations de livraison et à mettre les produits alimentaires, les désinfectants et les médicaments à la portée de tous.

« Plus de 219 000 cas de Coronavirus sont apparus dans le monde entier et, face à cela, les confinements de pays entiers sont de plus en plus courants, déclenchant une avalanche d'incertitudes concernant l'avenir. Nos cœurs et nos prières vont à ceux qui ont été touchés par le virus et nous espérons qu'ils se rétabliront rapidement. Cette pandémie nous a tous forcés à nous remettre à zéro, et nous a incités à réfléchir et comprendre que toute chose est à la fois temporaire et fragile. Nous voulons faire notre part en offrant notre technologie d'optimisation à titre de soutien pour assurer un déplacement fluide des biens essentiels au cours de cette crise », a déclaré Kushal Nahata, CEO de FarEye.

« Si vous êtes un détaillant de services essentiels, nous savons que vous êtes confronté à des moments difficiles, car vous avez la responsabilité de vous assurer que les articles essentiels parviennent à vos clients. Nous aimerions aider ces détaillants à être mieux équipés pour assurer la continuité de leurs activités. Nous visons à nous assurer que personne ne soit privé de fournitures essentielles en ces temps difficiles », a ajouté M. Nahata.

L'offre FarEye SERVE permettra ce qui suit aux partenaires :

amélioration de la couverture et des livraisons grâce à un routage intelligent

réalisation de livraisons sans contact par le biais d'une application avec porte-monnaie intégré sans aucune transaction par carte ou en espèces

intégration immédiate du personnel temporaire

offre d'une application pour smartphone permettant aux chauffeurs d'assurer une communication en temps réel avec les clients

mise en service instantanée à distance pour démarrer les opérations

FarEye intègrera les entreprises à distance et instantanément et proposera ses services aux entreprises de toute taille, qui déplacent des marchandises depuis des magasins vers des clients ou des hôpitaux où se trouvent des patients affectés.

Cliquez ici pour en savoir plus : https://www.getfareye.com/fareye-fights-corona.php

À propos de FarEye

FarEye est une plateforme de logistique prédictive basée sur ML qui permet aux entreprises d'exécuter, de suivre, de collaborer, de prédire et d'optimiser le déplacement des marchandises. Elle a aidé des leaders mondiaux tels que DHL, Amway, Walmart et Hilti, entre autres, à croître, satisfaire leurs clients et améliorer leurs marges.

Il s'agit de l'une des start-ups indiennes connaissant la croissance la plus rapide, avec une augmentation de 280 % de son taux de rendement comptable en glissement annuel. Ayant enregistré une croissance à trois chiffres de son chiffre d'affaires au cours des 3 dernières années, FarEye cible actuellement une croissance de son chiffre d'affaires de 325 % pour cet exercice.

Depuis 2013, FarEye est devenu un acteur reconnu traitant plus de 10 millions de transactions par jour dans plus de 20 pays pour plus de 150 clients. L'entreprise a reçu plus de 12 mentions de Gartner et plus de 30 prix. FarEye emploie près de 300 personnes et a été certifié comme étant un excellent lieu de travail par l'organisation Great Place to Work®, une autorité mondiale axée sur l'instauration, le maintien et la reconnaissance d'une culture de haute confiance et de haute performance sur les lieux de travail.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1136180/FarEye_Logo.jpg

SOURCE FarEye