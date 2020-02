Farmcrowdy acquiert Best Foods L&P Ltd, société de transformation de la viande

Le président de Best Foods L&P Limited, Emmanuel Ijewere, et le fondateur et PDG de Farmcrowdy, Onyeka Akumah, ont signé l'accord d'acquisition dans les bureaux de Farmcrowdy à Lagos, au Nigeria.

Grâce à cette acquisition, Farmcrowdy va continuer à développer sa chaîne de valeur avec une production et un traitement améliorés du bétail afin de mieux répondre aux normes internationales. Farmcrowdy va également devenir la source préférée de viande transformée à travers le Nigeria, en commençant par Lagos. La société desservira plus de 50 marchés de viande à travers le sud-ouest du Nigeria, gérant plus de 100 terminaux grand public.

D'après M. Akumah, fondateur et PDG de Farmcrowdy, la plateforme Agtech s'apprête à pénétrer le marché de vente au détail de la viande avec le lancement de centres de boucherie au 2e trimestre 2020 afin de fournir, par le biais de la technologie, un accès à une viande de qualité produite et commercialisée par Farmcrowdy.

« Best Foods offre à Farmcrowdy l'occasion rêvée d'améliorer son service dans la production, la transformation et l'approvisionnement en bétail », a expliqué Kenneth Obiajulu, directeur général de Farmcrowdy. « Cette acquisition soutient la stratégie de Farmcrowdy visant à dominer le marché et à répondre aux exigences nécessaires pour augmenter notre approvisionnement quotidien de 45 bovins destinés à la consommation. »

Emmanuel Ijewere, fondateur de Best Foods, a déclaré : « Cet accord avec Farmcrowdy est pour nous un développement positif, car il apporte à nos deux entreprises une opportunité de croissance majeure. Nous sommes ravis des nombreuses possibilités à venir. » M. Ijewere rejoindra Farmcrowdy en qualité de membre du conseil consultatif.

À propos de Farmcrowdy

Farmcrowdy est la première plateforme d'agriculture numérique au Nigeria à offrir aux petits agriculteurs des techniques d'agriculture intelligentes, des intrants agricoles de qualité et à un accès à des marchés de niveau supérieur afin pour eux d'obtenir une meilleure marge bénéficiaire par rapport aux bénéfices tirés du commerce au sein de leur localité.

À propos de Best Foods

Best Foods est un groupe agroalimentaire avec plus de 16 ans d'expérience dans le domaine de la transformation du bétail (Best Food Livestock and Poultry), de l'agriculture (Best Food Fresh Farms) et de la commercialisation de produits agricoles (Naijapride, son grossiste et Best Foods dairy & multi-concepts, son détaillant). La société a été créée dans le but de fournir aux consommateurs du bétail sain et des produits agricoles cultivés de manière locale à des prix abordables. Best Foods a également été l'un des premiers partenaires nigérians de Shoprite, l'une des plus grandes franchises de vente au détail de produits alimentaires en Afrique, au Nigeria.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1091149/Farmcrowdy_Best_Foods_Acquisition_Signing.jpg

SOURCE Farmcrowdy