Farmcrowdy adquiere al procesador de carne Best Foods L&P Ltd

Según Onyeka Akumah, fundador y consejero delegado de Farmcrowdy, la plataforma AgTech se prepara para entrar en el mercado minorista de la carne gracias al lanzamiento de Farmcrowdy Meat Hubs en el segundo trimestre de 2020, con el fin de conseguir acceso a carne de calidad por medio de la tecnología, producción y comercialización a través de Farmcrowdy.

"Best Foods ofrece una oportunidad emocionante para que Farmcrowdy mejore su servicio en la producción de animales de granja, procesamiento y suministro", explicó Kenneth Obiajulu, director administrativo de Farmcrowdy. "La adquisición apoya la estrategia de Farmcrowdy de liderar el mercado y cumplir con los requisitos necesarios para aumentar nuestro suministro de 45 reses diarias para consumo".

Emmanuel Ijewere, fundador de Best Foods, comentó: "Este acuerdo con Farmcrowdy es un desarrollo muy bienvenido para nosotros, ya que demuestra una oportunidad de crecimiento importante para ambos negocios. Nos emocionan las numerosas posibilidades existentes". Ijewere se unirá a Farmcrowdy como miembro del consejo de asesoramiento.

Acerca de Farmcrowdy

Farmcrowdy es la primera plataforma de agricultura digital de Nigeria que conecta a agricultores de pequeña escala con técnicas agrícolas inteligentes, entradas de granja de calidad y acceso a los mercados superiores para conseguir un margen de beneficio decente en comparación con los beneficios ganados de la comercialización dentro de su localidad.

Acerca de Best Foods

Best Foods es un grupo agro-empresarial que cuenta con más de 16 años de experiencia centrados en el procesamiento de animales de granja por medio de Best Food Livestock and Poultry, cultivando a través de Best Food Fresh Farms y llevando a cabo el marketing de procedimientos agrícolas a través de Naijapride, su vendedor al por mayor de productos lácteos de Best Foods y múltiples concentos, el minorista. Se creó con el fin de proporcionar procedimientos agrícolas de crecimiento local y de granja sanos y con precios contenidos. Best Foods fue uno de los primeros socios de Nigeria de Shoprite, una de las principales franquicias al por menor de alimentos de África, para Nigeria.

