Farmcrowdy adquiere la procesadora de carne, Best Foods L&P Ltd

Según Onyeka Akumah, fundador y CEO de Farmcrowdy, la plataforma de agricultura y tecnología está lista para ingresar en el mercado minorista de carne con el lanzamiento de centros minoristas de carne de Farmcrowdy, en el segundo trimestre de 2020 para brindar acceso a carne de calidad a través de la tecnología, producida y comercializada por Farmcrowdy.

"Best Foods ofrece una oportunidad emocionante para que Farmcrowdy mejore su servicio en la producción, procesamiento y suministro de ganado", explica Kenneth Obiajulu, director general de Farmcrowdy. "La adquisición apoya la estrategia de Farmcrowdy de liderar el mercado y cumplir con los requisitos necesarios para aumentar la oferta de 45 bovinos diarios para consumo".

Emmanuel Ijewere, fundador de Best Foods, dijo: "Este acuerdo con Farmcrowdy es un desarrollo al que damos la bienvenida ya que proporciona una enorme oportunidad de crecimiento para ambas empresas. Estamos entusiasmados con tantas posibilidades". Ijewere se sumará a Farmcrowdy como miembro de la junta asesora.

Acerca de Farmcrowdy

Farmcrowdy es la primera plataforma digital de agricultura de Nigeria que conecta a los pequeños agricultores con técnicas inteligentes para agricultura, insumos agrícolas de calidad y acceso a mercados superiores para obtener un margen de beneficio decente en comparación con el beneficio obtenido cuando se comercializa en la propia localidad.

Acerca de Best Foods

Best Foods es un grupo agroindustrial con más de 16 años de experiencia enfocado en el procesamiento de ganado a través de Best Food Livestock and Poultry, la agricultura a través de Best Food Fresh Farms, y la comercialización de productos agrícolas a través de Naijapride, su mayorista, y Best Foods, lácteos y multiconceptos, su minorista. Se creó para brindar ganado saludable y productos agrícolas cultivados localmente a los consumidores a precios accesibles. Best Foods fue también uno de los primeros socios nigerianos con Shoprite, una de las mayores franquicias minoristas de alimentos de África, para Nigeria.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1091149/Farmcrowdy_Best_Foods_Acquisition_Signing.jpg

FUENTE Farmcrowdy

Related Links

https://www.farmcrowdy.com



SOURCE Farmcrowdy