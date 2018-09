Farnborough International va offrir une nouvelle résidence à Helitech International

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/740011/Farnborough_International.jpg )





Les installations multifonctionnelles spécialement conçues occupent 12 500 mètres carrés et se trouvent à 35 minutes en train de la gare de Londres Waterloo et 30 minutes de l'aéroport de Londres-Heathrow. Elles procureront aux exposants des installations améliorées pour la mise en valeur de leurs solutions les plus récentes. Ce déménagement fait suite au retour d'information à la fois des exposants et des visiteurs, car ceux-ci voulaient un terrain d'aviation pour faciliter les expositions de technologie et démonstrations en direct de produits.

Le terrain d'aviation permettra aux exposants d'offrir des vols d'essai aux clients potentiels et nouveaux. Helitech International a en effet confirmé que les redevances d'atterrissage seront réduites pour tous les exposants et visiteurs afin de maximiser le potentiel du nouvel emplacement du terrain d'aviation.

Directeur du site du Centre international des expositions et des conférences de Farnborough, Michael Watton a fait observer : « Farnborough est reconnu au plan international pour son rôle au cœur de l'industrie aérospatiale et nous sommes ravis d'accueillir Helitech International dans notre nouveau Centre des expositions et des conférences.

« Les giravions fascinent et passionnent tout autant, et pour mettre en valeur les hélicoptères les meilleurs, les plus récents et les plus novateurs, il n'y a pas de meilleure toile de fond qu'ici, lieu de naissance de l'aviation britannique, avec des installations exceptionnelles qui permettront à l'industrie de se réunir, de conclure des affaires et de grandir. »

Tim Fauchon, PDG de la British Helicopter Association (BHA) a ajouté : « La British Helicopter Association souhaite à Helitech International la bienvenue à Farnborough pour y présenter les capacités de l'industrie européenne de l'hélicoptère et lui offrir un site splendide -et un terrain d'aviation- pour faire la démonstration des technologies et innovations les plus récentes. Nous avons hâte de rejoindre les professionnels des giravions dans ces nouvelles installations en 2019. »

Teresa Heitor, directrice des événements, a commenté ainsi le changement de lieu : « Nous avons le très grand plaisir d'annoncer que Helitech International emménagera dans le nouveau hall d'exposition de Farnborough en 2019. Ceci fait suite au retour d'information de la clientèle demandant un site qui facilite de nouveaux partenariats d'entreprise et permette à nos exposants de mettre en valeur leurs technologies.

« L'histoire de Farnborough International est longue, riche d'un héritage de pionniers et de présentations d'innovations d'avant-garde. Nous nous réjouissons à la perspective d'accueillir l'an prochain le meilleur du secteur des giravions dans notre nouvelle base au Royaume-Uni, où ils trouveront des installations convenant mieux aux exigences de notre industrie. »

Helitech International a lieu de nos jours en alternance à Londres et à Amsterdam. Il y reviendra cette année du 16 au 18 octobre 2018 au Centre des congrès et des expositions du RAI Amsterdam. Pour davantage de renseignements, visitez : http://www.helitechinternational.com/