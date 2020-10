FARO® annonce que Öhlins Racing a remporté le concours du produit « Oldest Arm »

« Nous utilisons les produits FARO depuis des décennies, donc quand nous avons appris l'existence de ce concours, nous savions que nous devions être en sérieuse concurrence, surtout en sachant que le premier FaroArm a été développé au début des années 1990 », a déclaré Henrik Johansson, PDG d'Öhlins Racing AB. « Notre Metrecom original, fabriqué en 1993, ne nous a jamais laissé tomber. On pourrait dire qu'il est temps de retirer le bras, mais il est toujours aussi fort ; quoi qu'il en soit, nous sommes ravis d'ajouter le nouveau Quantum à notre coffre à outils et d'améliorer encore notre productivité grâce à des mesures 3D plus rapides et plus précises. »

« Le 8-Axis QuantumS représente une nouvelle norme industrielle qui étend la cohérence et la fiabilité maximales des mesures dans une variété d'environnements de travail, en offrant les meilleures performances de sa catégorie pour les applications de palpage dur et de balayage laser », a déclaré David Homewood, vice-président des ventes EMEA pour FARO. « Je tiens à féliciter et à remercier Öhlins Racing d'être un client si fidèle au fil des ans. »

Le QuantumS aide les fabricants à être compétitifs sur le marché mondial en leur donnant les moyens de mieux garantir la qualité et d'assurer une confiance totale dans leurs produits et leurs processus. La plate-forme de balayage rotatif à 8 axes réduit les temps de balayage jusqu'à 40 %, tout en maintenant la précision, même dans des espaces compacts. Le ScanArm présente également une conception ergonomique supérieure avec des poignées confortables et des sondes à changement rapide qui améliorent la facilité d'utilisation. Une batterie remplaçable à chaud permet un fonctionnement continu sans câble tandis que le WiFi intégré permet d'optimiser l'efficacité du flux de travail. Il est également certifié par la CEI pour les chocs, les vibrations et les contraintes de température.

Pour plus de plus amples informations sur FARO, rendez-vous sur www.faro.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1308379/FARO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95369/faro_technologies__inc__logo.jpg

Related Links

http://www.faro.com



SOURCE FARO