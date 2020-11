FARO® lança novo recurso "Enterprise" do software WebShare

A FARO WebShare é uma plataforma de hospedagem em nuvem ou servidor que oferece acesso em tempo real aos dados de realidade 3D mais recentes para gestão de projetos e fluxos de trabalho Scan-to-BIM em todo o mundo. A WebShare oferece suporte a dados de tamanho ilimitado e não precisa de fonte. Os dados também podem ser visualizados, avaliados e compartilhados somente por pessoas autorizadas por meio de um navegador da web. Todos os formatos padrão comuns do setor para download de dados são suportados, o que permite fluxos de trabalho contínuos e colaborativos. A WebShare suporta múltiplas fontes de dados de realidade e oferece aos usuários uma forma livre de conversão para exportar nuvens de pontos, inclusive para outros formatos-padrão populares do setor, como Autodesk ReCap e Bentley Pointools.

Para o setor de AEC, a FARO WebShare também permite a integração de dados de realidade 3D como parte do "Digital Twin" para a operação e manutenção de edifícios e instalações, bem como o monitoramento contínuo do processo de construção. Mais adequada para grandes organizações de fabricação, processo ou no setor público, a WebShare é ideal para quem prefere hospedar seus próprios dados e permanecer comprometido com os mais altos padrões de segurança que a FARO oferece.

"A WebShare Enterprise marca outro passo importante na condução de aplicativos do setor que podem alavancar a tecnologia Digital Twin," disse Vito Marone, Diretor Sênior de Marketing de Produto de Software da FARO. "Na esteira da nossa recente aquisição da ATS, continuaremos apresentando soluções para que os clientes possam economizar tempo e dinheiro e melhorar a eficiência e confiabilidade do projeto."

Em agosto, a FARO adquiriu a Advanced Technical Solutions in Scandinavia AB ("ATS") com o objetivo de acelerar a adoção da tecnologia de solução digital dupla. A integração planejada do software ATS e do sistema exclusivo Traceable 3D permitirá varreduras 3D altamente precisas e repetíveis na plataforma FARO WebShare, aumentando o tempo do cliente para tomar decisões com imagens 10 vezes mais rápidas com precisão de até 1 mm. A capacidade "digital twin" é a próxima etapa vital porque fornece a representação virtual de um ativo físico. Ao criar essa duplicata, os "digital twins" servem como esquemas virtuais para a operação contínua, planejamento futuro e atividades de implementação.

Para mais informações sobre a FARO acesse: www.faro.com.

