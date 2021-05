Fashion Source, Shenzhen Original Design Fashion Week, et Première Vision Shenzhen se sont conclues en beauté

Avec une surface d'exposition allant jusqu'à 55 000 mètres carrés, l'événement a rassemblé plus de 600 exposants mondiaux de grande qualité, triés sur le volet, et a organisé 11 défilés de mode et plus de 40 forums professionnels dans 5 zones d'exposition principales. Pendant trois jours, l'événement a attiré 31 225 visiteurs professionnels, notamment des groupes d'acheteurs professionnels à l'échelle nationale, tels que des marques, des agents, des distributeurs, des acheteurs, des associations commerciales, des commerces en ligne et des centres commerciaux. Le nombre de visiteurs sur place a atteint de nouveaux sommets.

La 8e Shenzhen Original Design Fashion Week, organisée autour du thème « FUN », vise à stimuler la nouvelle puissance du design. Onze marques originales, dont Vientiane Youyi, CAYLAR, DAZZI, Muzi Kou Haute Couture, Maggie Ma, 17m.face, Byzantine Forest, BABY. Q, XULU Custom-tallor, ont présenté des spectacles merveilleux de trois jours aux visiteurs qui avaient fait le déplacement.

Après un grand succès l'an dernier, la 2e Première Vision Shenzhen a attiré plus de 50 marques mondialement connues de différents pays et régions, comme la France, l'Italie, la Turquie et l'Espagne, avec ses expositions couvrant cinq secteurs majeurs : les fils, les tissus, les accessoires, le cuir et la fabrication. Les tendances Première Vision pour les couleurs et tissus du printemps et de l'été 2022 ont également été présentées sur place. Le Paris Fashion Group de PV a apporté sa compréhension globale des dernières tendances de la mode, visant à mener la mise à niveau et la réforme mondiales des industries du textile et de l'étoffe. Le forum sur les tendances de Première Vision, présenté par Première Vision, rassemblant des entreprises bien connues, des représentants d'exposants et des professionnels de la mode, s'est avéré être le lieu de rencontre où de nombreuses opinions et idées sont discutées et partagées sur plusieurs aspects, notamment les innovations en matière de conception, les développements de marque et la mode durable.

Les activités simultanées de grande qualité, présentées sur place, ont également attiré de nombreux visiteurs professionnels. Le sommet sur la chaîne d'approvisionnement en vêtements de FS China a rassemblé de nombreuses marques célèbres, comme Alibaba, Kuaishou, Huimei, Marisfrolg, ELLASSAY, MAXRIENY, RIP, YIFINI, ANZHENG, XINAO, CATHAYA, Lily, KEYING, KALTENDIN. Les discours devaient s'orienter sur des thèmes tels que la chaîne d'approvisionnement, la numérisation et la technique scientifique.

L'équipe des tendances de Fashion Source a présenté les tendances du printemps et de l'été 2022 de Fashion Source, ainsi que les tendances en matière de vêtements en tricot de Fashion Source, fournissant des orientations et des conseils détaillés sur les tendances du printemps et de l'été 2022 dans l'industrie et le marché. Des invités spéciaux sollicités par les directeurs des achats de différentes marques, telles que Marisfrolg, ELLASSAY, MAXRIENY, EEKA FASHION, UR, MO&Co, YIFINI, MVB, ont été invités sur les sites de rapprochement d'entreprises FS pour participer à plus de 10 événements de rapprochement organisés, ce qui a également permis aux exposants de trouver de bons produits et de rechercher de véritables opportunités de coopération.

La 24e édition de la Shenzhen International Exhibition For Clothing Supply Chain, la 9e Shenzhen Original Design Fashion Week et la 3e Première Vision Shenzhen se tiendront du 13 au 15 octobre 2021, au Centre des congrès et des expositions de Shenzhen, dans le district de Futian. Mais d'ici là, vous aurez le plaisir d'assister à un événement international de haut niveau et de plus grande envergure.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1513571/Fashion_Source_2021_Spring.jpg

SOURCE GL events -Pengcheng (Shenzhen) Exhibition Co., Ltd.