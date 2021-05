Fashion Source, Shenzhen Original Design Fashion Week und Première Vision Shenzhen schließen mit einem vollen Erfolg

SHENZHEN, China, 26. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Organisiert von GL events - Pengcheng (Shenzhen) Exhibition Co. , Ltd. wurden die 23. Shenzhen International Exhibition For Clothing Supply Chain (Fashion Source), die 8. Shenzhen Original Design Fashion Week und die 2. Première Vision Shenzhen am 30. April 2021 im Shenzhen Convention and Exhibition Center mit einem vollen Erfolg abgeschlossen.