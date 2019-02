FastMatch e Dmitri Galinov, ex-diretor executivo da companhia, confirmam acordo de liquidação

NOVA YORK, 14 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A FastMatch, Inc., uma das principais operadoras no mercado de câmbio spot, e Dmitri Galinov, fundador e ex-diretor executivo da companhia, anunciaram hoje que chegaram a um acordo amigável para a ação judicial impetrada por Galinov contra a FastMatch e sua empresa controladora, a Euronext US. Nos termos do acordo, nenhuma das partes admitiu qualquer responsabilidade ou irregularidade.

O acordo atende aos interesses da companhia, seus funcionários e clientes. O CEO da FastMatch, Kevin Wolf, que substituiu Galinov, continua se dedicando a servir aos clientes internacionais da FastMatch e a expandir a companhia. Galinov deixou a companhia em 6 de junho de 2018 e está explorando outras oportunidades.

Sobre a FastMatch

A FastMatch é uma Rede de Comunicações Eletrônicas para negociação de divisas estrangeiras. A companhia oferece a seus clientes acesso a grandes pools de liquidez diversificada a uma velocidade incomparável, com transparência total na localização ideal. Sua tecnologia premiada permite que a FastMatch tenha uma importante vantagem em termos de velocidade e a capacidade de lidar com milhares de clientes simultaneamente. Os clientes incluem corretores de varejo, instituições, bancos, fundos hedge e companhias de negociação próprias.

Sobre Dmitri Galinov

Antes de fundar a FastMatch, em 2012, Galinov foi executivo de nível sênior no Credit Suisse onde liderou o Crossfinder, um pool para negociação privada. Ocupou também cargos na bolsa de valores de Nova Jersey, na Direct Edge e na Lava Trading, empresa de tecnologia de negociação baseada em Nova York.

