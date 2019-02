FastMatch i były główny dyrektor wykonawczy Dmitri Galinov potwierdzają zawarcie ugody

NOWY JORK, 14 lutego 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma FastMatch, Inc., wiodący operator giełdy wymiany walut typu spot i Dmitri Galinov, założyciel i były główny dyrektor wykonawczy firmy ogłosili dziś dojście do porozumienia w sprawie założonej przez Galinova przeciwko FastMatch i spółce-matce Euronext US. Zgodnie z postanowieniami ugody żadna ze stron nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności ani winy.

Ugoda jest najlepszym interesie firmy, jej pracowników i klientów. Główny dyrektor wykonawczy FastMatch Kevin Wolf, który zastąpił Galinova, nadal będzie służył międzynarodowej bazie klientów FastMatch i rozwijał działalność firmy. Galinov opuścił firmę 6 czerwca 2018 r. i zajmuje się innymi inicjatywami.

O FastMatch

FastMatch to elektroniczna sieć komunikacji na potrzeby obrotu walutowego. Firma FastMatch zapewnia klientom dostęp do dużych pul o różnorodnej płynności w nieporównywalnej szybkości i transparencji w optymalnych lokalizacjach. Nagradzana technologia daje FastMatch ważną przewagę czasu i umożliwia jednoczesną obsługę tysięcy klientów. Wśród klientów firmy znajdują się brokerzy detaliczni, instytucje, banki, fundusze hedgingowe i prywatne firmy obrotu giełdowego.

O Dmitrim Galinovie

Przed założeniem firmy FastMatch w 2012 r. Galinov zajmował wysokie stanowisko w Credit Suisse, gdzie kierował pulą prywatnego obrotu Crossfinder. Uprzednio zajmował także stanowiska w giełdzie papierów wartościowych w New Jersey, Direct Edge i nowojorskiej firmie technologicznej w branży giełdowej Lava Trading.

