Fastned continue son expansion à l'international et ouvre sa première station en Suisse

Depuis sa création en 2012, Fastned a construit 131 stations de recharge aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique et maintenant en Suisse. Cette avancée va de pair avec le récent appel d'offres remporté en France par Fastned pour construire et opérer 9 stations de recharge le long des autoroutes françaises. Fastned construit et opère des stations de recharge rapide le long des autoroutes et des grands axes périurbains. Ces stations sont conçues pour avoir la capacité de s'adapter à l'évolution du marché de la voiture électrique, permettant la recharge de centaines de voitures par jour sur une seule station, en utilisant uniquement de l'énergie solaire et éolienne. Fastned est coté à l'Euronext Amsterdam.

Fastned est connue pour la haute qualité de son service et le taux d'opérabilité de ses stations qui permettent d'assurer aux conducteurs fiabilité et expérience client réussies. Ses stations sont entièrement automatisées, ouvertes 24/7, utilisent un logiciel propriétaire et sont gérées en direct depuis le centre opérationnel à Amsterdam.

Cette station sera la première des 20 stations Fastned le long des routes suisses, et fait suite à l'appel d'offres organisé par OFROU et remporté en 2019. D'autres stations seront bâties courant 2021. L'appel d'offres OFROU a été mis en place pour construire un réseau de recharge de haute qualité le long des autoroutes suisses, offrant ainsi une infrastructure essentielle au développement de la voiture électrique dans le pays. Depuis le début de 2020, la voiture électrique représente 6.8% des nouvelles immatriculations en Suisse.

Cette première station Fastned sera située sur une aire de repos près de Suhr, le long de l'autoroute A1 qui traverse le pays d'est en ouest et reliant St. Margrethen à Genève. Elle portera en outre le design Fastned, reconnaissable à sa canopée jaune et panneaux photovoltaiques. Elle offrira des chargeurs de 300 kW et pourra recharger jusqu'à 4 véhicules simultanément, permettant aux automobilistes de gagner une autonomie de 300 km en 15 minutes, ce qui représente 100 fois la vitesse de recharge à domicile.

La recharge sera facturée à l'acte, à un tarif de 0.59CHF par kWh (TTC), et la station accepte divers moyens de paiement, dont les CB, les cartes de recharge et l'app Fastned.

Informations utiles

Il y a plus de 6 millions de véhicules immatriculés en Suisse. En 2020, 6.8% des ventes de véhicules neufs étaient électriques. En 2018, le gouvernement a annoncé son intention d'augmenter ce pourcentage pour atteindre 15% des ventes en 2022.

À propos de Fastned

Fastned développe un réseau d'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques à travers l'Europe depuis 2012. La mission de Fastned est d'accélérer la transition vers la mobilité électrique pour donner de la liberté aux conducteurs de véhicules électriques. Basée à Amsterdam, l'entreprise opère déjà 131 stations de recharge rapide aux Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique et Suisse. Fastned s'installera prochainement en France. L'entreprise développe et exploite des infrastructures de recharge où les conducteurs peuvent recharger leur véhicule électrique pour gagner une autonomie de 300 km en 15 minutes afin de pouvoir continuer leur trajet. Fastned emploie plus de 70 employés à travers 6 marchés (les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, la France et la Suisse). Fastned est cotée en bourse sur Euronext Amsterdam (ticket AMS: FAST).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1390410/Fastned_first_fast_charging_station_in_Switzerland.jpg

SOURCE Fastned