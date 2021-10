Fato relevante: Aprovada a incorporação da XPart pela XP Inc. em 01.10.2021

SÃO PAULO, 2 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco" ou "Companhia") informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em linha com os Fatos Relevantes divulgados em 03 e 26 de novembro de 2020, 31 de dezembro de 2020, 31 de janeiro e 31 de maio de 2021, e os Comunicados ao Mercado divulgados em 27 de julho e 20 de agosto de 2021, que, na data de ontem, foi aprovada a incorporação da XPart S.A. ("XPart") pela XP Inc. ("XP") em Assembleias Gerais dessas Companhias.

Diante da aprovação da incorporação e da consequente extinção da XPart, ora incorporada pela XP, as ações de emissão do Itaú Unibanco e os American Depositary Receipts – ADRs do Itaú Unibanco que estavam sendo negociados com direito ao recebimento de valores mobiliários de emissão da XPart receberão, em substituição, (a) no caso dos acionistas controladores da Companhia - IUPAR – Itaú Unibanco Participações S.A. e Itaúsa S.A., e dos titulares de ADRs do Itaú Unibanco, ações Classe A de emissão da XP, e (b) no caso dos demais acionistas da XPart, Brazilian Depositary Receipts – BDRs patrocinados Nível I, lastreados em ações Classe A de emissão da XP.

Considerando que as ações de emissão do Itaú Unibanco passarão a ser negociadas a partir 04 de outubro de 2021 ex-direito ao recebimento dos valores mobiliários de emissão da XPart, representativos da linha de negócio caracterizado pelo investimento na XP, a partir dessa data as ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia sofrerão um ajuste de -18,69% e -17,54% ,respectivamente, em seu valor negociado em Bolsa, conforme informado pela B3. A cotação de abertura no dia 04 de outubro de 2021 será de R$ 22,6454999 para a ação ordinária (ITUB3) e R$ 24,4654999 para a ação preferencial (ITUB4).

Por fim, detalhes sobre o exercício do direito de recesso em relação às ações de emissão da XPart (esse direito não se estende aos detentores de ADRs do Itaú Unibanco), em decorrência de sua incorporação pela XP, assim como outros detalhes operacionais acerca dos efeitos da incorporação, poderão ser encontrados no Manual da Assembleia, divulgado em 20 de agosto de 2021, bem como na Seção "Perguntas frequentes", todos disponíveis no site da XPart (www.xpartsa.com.br).

