Fato Relevante - Aquisição de participação no capital social da XP Inc.

SÃO PAULO, 29 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco" ou "Companhia"), nos termos do § 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e da Resolução CVM nº 44/21, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em linha com o Fato Relevante divulgado em 11 de maio de 2017 e conforme o Comunicado ao Mercado divulgado em 08 de novembro de 2021, que após obter as aprovações necessárias, adquiriu na data de hoje, pelo valor de aproximadamente R$ 8 bilhões, participação de 11,36% do capital social total da XP Inc., companhia sediada nas Ilhas Cayman e listada na Nasdaq, conforme previsto no Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, celebrado em 11 de maio de 2017.

O Itaú Unibanco esclarece que essa transação não gera alterações na governança corporativa da XP Inc. Além disso, não se espera que essa operação acarrete efeitos relevantes nos resultados da Companhia neste exercício social.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

