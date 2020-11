Fato Relevante: Futuro de seu investimento na XP Inc.

SÃO PAULO, 26 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco" ou "Companhia") informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em linha com o Fato Relevante divulgado em 03 de novembro de 2020, que concluiu as discussões internas acerca do futuro de seu investimento na XP Inc. ("XP"), companhia sediada nas Ilhas Cayman e listada na Nasdaq.

O Conselho de Administração da Companhia aprovou, na data de hoje, a realização da segregação dessa linha de negócio do conglomerado Itaú Unibanco em uma nova sociedade ("Newco"), mediante cisão de empresas do conglomerado Itaú Unibanco com a versão da parcela cindida representativa de 41,05% do capital da XP ("Investimento XP") para a Newco. A cisão da Companhia deverá ser deliberada em Assembleia Geral dos Acionistas e, uma vez aprovada, os acionistas do Itaú Unibanco passarão a deter, também, participação acionária na Newco, cujo único ativo será o Investimento XP.

Os acionistas do Itaú Unibanco receberão oportunamente maiores informações acerca da pretendida cisão, bem como todos os detalhes para sua participação na Assembleia Geral, nos termos das Instruções da Comissão de Valores Mobiliários nº 481/09 e 565/15.

As ações remanescentes de emissão da XP detidas pelo Itaú Unibanco, correspondentes a 5% do capital social da XP, poderão ser vendidas, conforme informado anteriormente, a depender das condições de mercado.

ALEXSANDRO BROEDEL

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

Itaú Unibanco – Comunicação Corporativa

(11) 5019-8880 / 8881 – [email protected]

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

Related Links

www.itau.com.br



SOURCE Itaú Unibanco Holding S.A.