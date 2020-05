Fato Relevante - Suspensão das Projeções para 2020

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

CNPJ 60.872.504/0001-23

Companhia Aberta

NIRE 35300010230

SÃO PAULO, 4 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Itaú Unibanco"), em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que sua administração decidiu suspender as projeções para o ano de 2020, divulgadas por meio de Fato Relevante em 10 de fevereiro de 2020.

A decisão de suspender as projeções decorre da baixa visibilidade sobre a extensão e profundidade dos efeitos da crise atual trazida pela pandemia de COVID-19. A administração entende ser prudente não divulgar novas projeções neste momento e até que seja possível estimar de forma mais precisa os impactos da referida crise sobre as operações do Itaú Unibanco.

O Itaú Unibanco reitera seu compromisso com a transparência perante seus stakeholders e, assim como tem feito desde o início da crise gerada pela pandemia de COVID-19, manterá seus acionistas e o mercado informados sobre suas iniciativas e os efeitos da crise sobre sua operação.

São Paulo (SP), 04 de Maio de 2020.

ALEXSANDRO BROEDEL

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

Related Links

www.itau.com.br



SOURCE Itaú Unibanco Holding S.A.