Faturamento da GWM em 2021 ultrapassa 136,3 bilhões de yuans

Em 2021, a GWM vendeu 1,28 milhão de veículos novos em todo o mundo, com um aumento de 15,2% em relação ao ano anterior. As vendas globais ultrapassaram um milhão pelo sexto ano consecutivo e atingiram um novo recorde. Em 2021, a GWM lançou diversos produtos em todo o mundo, como a POER da GWM, a 3 a geração do HAVAL H6 e o HAVAL JOLION, para atender às diferentes necessidades de todos os tipos de clientes e contribuir ainda mais para o crescimento do faturamento.

O aumento contínuo de sua participação no mercado globalizado é uma razão importante para o crescimento do faturamento da GWM. Em janeiro de 2022, a GWM concluiu oficialmente a transferência da propriedade da fábrica de Iracemápolis no Brasil, iniciando a transformação inteligente e digital e a modernização da fábrica. Ela forma um layout estratégico, com o Brasil como eixo, para atender a todo o mercado sul-americano. Para acelerar a implementação de sua estratégia na Europa, a GWM abriu, anteriormente, uma subsidiária em Munique, na Alemanha, e estabeleceu uma sede na Europa. Com o desenvolvimento ativo nos mercados do sul da Ásia, América do Sul, Europa e norte da África, a GWM entrou em um novo estágio de globalização.

O enorme investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológicos é outro fator central que contribuiu para o crescimento do faturamento da GWM. A empresa investiu 20 bilhões de yuans em plataformas inteligentes, incluindo a L.E.M.O.N., a TANK e a Coffee Intelligence, que ofereceram aos clientes um grande número de veículos novos, como o HAVAL Shenshou (para o mercado chinês), o WEY Latte DHT (para o mercado chinês) e o HAVAL DARGO, para iniciar um novo ciclo de produtos em todo o mundo. De acordo com a "Estratégia para 2025", o investimento total em P&D chegará a 100 bilhões de yuans nos próximos cinco anos para melhorar o nível de eletrificação e inteligência.

Atualmente, a GWM tem estabelecido centros de P&D internacionais no Japão, Estados Unidos, Alemanha, Índia, Áustria e Coreia do Sul e atraído talentos globais de forma ativa para formar seu sistema global de P&D e acelerar sua transformação em uma empresa global de tecnologia inteligente.

O excelente desempenho da GWM em termos de faturamento impulsionou ainda mais o valor da marca. Recentemente, a marca HAVAL da GWM foi incluída na lista "Brand Finance Global 500 2022" pela primeira vez, divulgada pela Brand Finance, uma agência internacional respeitável de avaliação de valor de marca. Isso mostra que o valor de marca dos automóveis chineses ganhou reconhecimento internacional.

Com base nesse desempenho tão bom do faturamento anual, a GWM continuará a se concentrar em eletrificação e inteligência em 2022. A empresa pretende lançar e entregar o WEY Coffee 01, o ORA GOODCAT, o HAVAL H6 PHEV e os modelos da marca TANK nos mercados estrangeiros, para promover o desenvolvimento de produtos globalizados e acelerar a implementação dos objetivos estratégicos de 2025.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1742413/GWM_Image1.jpg

FONTE GWM

