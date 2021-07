Faturamento da LTI cresce 5,1% na comparação trimestral e 20,4% na comparação anual

MUMBAI, Índia, 19 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou na data de hoje os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2022.

Em dólares americanos:

Faturamento de US$ 470,2 milhões ; crescimento trimestral de 5,1% eanual de 20,4%

; crescimento trimestral de Crescimento constante do faturamento em moeda trimestral de 4,8%eanual de 17,8%

Em rúpias indianas:

Receita de INR 34.625 milhões ; crescimento trimestral de 5,9% e anual de 17,4%

; crescimento trimestral de Renda líquida de INR 4.968 milhões; redução de 9,0% na comparação trimestrale crescimento de 19,3% na comparação anual

Retorno de Capital

Dividendo especial de INR 10 por ação em comemoração aos cinco anos completos de listagem nas bolsas de valores da Índia

"Temos o prazer de informar nosso melhor crescimento sequencial de 5,1% no primeiro trimestre impulsionado pelo crescimento holístico em nossos setores verticais, linhas de serviço, pirâmide de clientes e localidades geográficas. Nosso pipeline saudável e sólida demanda contínua nos permitem ter confiança em nosso crescimento futuro.

"O primeiro trimestre também marca o aniversário de cinco anos do IPO da LTI e nosso conselho declarou um dividendo especial em comemoração a esta ocasião. Nesses últimos cinco anos, apresentamos uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita em dólares de 13,5% e mais que dobramos nosso lucro líquido. Estou orgulhoso pela forma como continuamos a inovar e apresentar crescimento líder do setor ano após ano. Também estou entusiasmado com o fortalecimento de nossos recursos de engenharia digital, dando as boas-vindas à Cuelogic Technologies à família LTI."

- Sanjay Jalona, CEO e diretor administrativo

Negócios conquistados recentemente

Uma empresa de distribuição de energia da Global Fortune 500 escolheu a LTI para um negócio de serviços de segurança gerenciados, incluindo L1 SOC (centro de operações de segurança) e suporte integral para todas as aplicações de segurança. Como parte desse compromisso, a LTI viabilizará uma operação de segurança liderada por inteligência de ameaças para reduzir os riscos do negócio

Um importante participante do Oriente Médio no segmento de energia renovável e petróleo e gás escolheu a LTI, por meio de sua parceria estratégica com um líder regional de transformação digital para migração para a nuvem, modernização e gerenciamento de todo o seu cenário de TI

A LTI foi escolhida para um negócio de serviços gerenciados de TI integrais que incluem a criação de processos e ferramentas, operações de segurança e soluções de monitoramento para a unidade alienada de um fabricante e fornecedor global de produtos químicos especializados com sede na América do Norte

A subsidiária de um dos maiores bancos da Ásia escolheu a LTI para ser sua parceira na implementação, integração e suporte de manutenção de sua plataforma de private banking usando a solução Temenos Wealth

Uma importante empresa global de semicondutores com sede na Europa fez parceria com a LTI para reformular e harmonizar seus processos comerciais com SAP S/4HANA para torná-los mais escaláveis, eficientes, ágeis e flexíveis

Uma empresa multinacional que oferece soluções relacionadas a energia com sede na América do Norte escolheu a LTI para transformar seus processos de front e middle office usando o SAP S/4HANA, permitindo a simplificação das operações, melhor experiência do cliente e otimização de custos

Uma seguradora norte-americana de propriedades e acidentes selecionou a LTI para suporte de rede e gerenciamento de base de dados para garantir suporte operacional contínuo 24 horas por dia. Isso ajudará a acelerar sua jornada para nuvem

Uma corretora de seguros com sede na América do Norte selecionou a LTI para transformar e digitalizar suas operações de negócios em um de seus principais segmentos de crescimento. Isso incluiria seus processos de prospecção, vendas e manutenção para modernizá-los, oferecer mais opções aos clientes, expandir a empresa e orientar as decisões de negócios por meio de análises

Um provedor norte-americano de serviços integrados, soluções de entrega e manufatura para empresas farmacêuticas, biológicas e de produtos voltados à saúde do consumidor escolheu a LTI para oferecer suporte a seus aplicativos e sistemas ERP e garantir eficiência operacional e soluções econômicas

Um índice do mercado de ações de renome mundial escolheu a LTI como uma parceira de infraestrutura em nuvem e engenharia para oferecer suporte à sua jornada de vários anos de adoção da nuvem

Prêmios e reconhecimentos

LTI reconhecida no Quadrante Mágico do Gartner 2021 por serviços de aplicação do Oracle Cloud, Mundial

LTI Leni reconhecida pela Forrester Research como fornecedora de detecção de anomalia de amostra na The Forrester Tech Tide™: Customer Insights Methods, segundo trimestre de 2021

LTI reconhecida como líder no ISG Provider Lens™ ServiceNow Ecosystem Partners Report, EUA 2021

LTI Leni reconhecida como Fornecedora Representativa no Guia do Mercado Gartner para ferramentas analíticas aumentadas, Austin Kronz et al., 28 de junho de 2021

Quadrante Mágico do Gartner 2021 por serviços de aplicação do Oracle Cloud, Mundial, Katie Gove et al., 24 de maio de 2021

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem das opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com respeito a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico ou adequação a um propósito específico

Outros destaques de negócios

Em reunião realizada no dia 15 de julho de 2021, o Conselho de Administração declarou um dividendo especial de INR 10 por ação (valor nominal de INR 1) para comemorar os cinco anos completos de listagem nas bolsas de valores da Índia

A LTI adquiriu a Cuelogic Technologies, uma empresa de engenharia digital e desenvolvimento de produtos terceirizados

A LTI recebeu vários reconhecimentos no ranking do Institutional Investor 2021 Rest of Asia ex-Mainland China Executive Team. A LTI foi classificada entre as três primeiras em todas as categorias de vendas no segmento de tecnologia/serviços de TI e software: 2° melhor CEO, 3° melhor CFO, 3° melhor ESG, 2° melhor programa de RI e 1° melhor profissional de RI. Também foi reconhecida na lista de empresas "mais honradas" da Ásia de 2021

ex-Mainland China Executive Team. A LTI foi classificada entre as três primeiras em todas as categorias de vendas no segmento de tecnologia/serviços de TI e software: 2° melhor CEO, 3° melhor CFO, 3° melhor ESG, 2° melhor programa de RI e 1° melhor profissional de RI. Também foi reconhecida na lista de empresas "mais honradas" da Ásia de 2021 A LTI foi reconhecida como parceira global de inovação do ano pela empresa de dados em nuvem Snowflake

A LTI Syncordis foi reconhecida como parceira de serviço do ano pela Temenos

Sobre a LTI

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais que ajuda mais de 435 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 31 países, estamos empenhados integralmente para atender aos clientes e acelerar sua transformação digital com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando empreendimentos móveis, sociais, analíticos, da Internet das Coisas e em nuvem. Fundada em 1997 como subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nossa herança única oferece experiências incomparáveis no mundo real para resolver os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, as equipes de mais de 36 mil funcionários da LTI permitem que os clientes melhorem a efetividade de seus negócios e operações de tecnologia e agreguem valor para seus clientes, funcionários e acionistas. Saiba mais em http://www.Lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global.

