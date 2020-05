Favored Tech annonce la sortie mondiale du FT-Nano Green 1008, la protection anticorrosion la plus avancée pour les appareils électroniques

CUPERTINO, Californie, 29 mai 2020 /PRNewswire/ -- Les premiers clients privilégiés de Favored Tech ont commencé la production de produits protégés par le FT-Nano Green 1008, la protection anticorrosion la plus avancée disponible pour les appareils électroniques. Favored Tech est le leader du marché des nanorevêtements hydrophobes, qui ont permis de protéger à ce jour plus de deux milliards d'appareils et de composants. Le FT-Nano Green 1008 place la barre plus haut en ajoutant une protection inégalée contre l'eau salée et la sueur, les principales causes de corrosion dans l'électronique grand public.