Fazer o teste TOEFL® fica mais fácil: sessões de testes à tarde já estão disponíveis em todo o mundo

PRINCETON, Nova Jersey, 4 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Como parte de um esforço contínuo para tornar mais fácil para estudantes fazer o teste TOEFL iBT® e aumentar seu valor para instituições em todo o mundo, os estudantes podem agora aproveitar opções mais flexíveis de teste, entre as quais maior disponibilidade de sessões de teste e um tempo de espera mais curto para refazer o teste, se necessário.

Desde já, os estudantes podem se inscrever para sessões de testes à tarde em determinadas datas, uma mudança que efetivamente dobra a capacidade de realização de testes dos centros participantes naquelas datas. Além disso, os estudantes podem fazer os testes em fins de semana consecutivos, havendo disponibilidade de datas – uma melhora significativa sobre o período de espera anterior de 12 dias para refazer o teste.

Essas melhoras, que viabilizaram tempo reduzido de testes e aperfeiçoamentos nas pontuações MyBest™ lançados no mês passado, também irão beneficiar as instituições: quanto mais cedo os estudantes puderem fazer e refazer os testes, mais cedo as instituições poderão receber o relatório concomitante de pontuações dos estudantes, permitindo a elas tomar decisões informadas sobre admissões, com base em um grupo mais amplo de estudantes qualificados pretendentes, em tempo hábil.

"Os últimos aperfeiçoamentos do teste TOEFL giram em torno da melhora das condições de testes para os estudantes e da criação de eficiências para habilitá-los a economizar tempo, de forma que possam agir rapidamente", disse o diretor-executivo de Programa de TOEFL da ETS, Srikant Gopal. "Entendemos que os estudantes precisam e gostam de fluxibilidade. Essas mudanças criam maior conveniência para eles, porque têm de lidar com prazos finais e horários apertados para se preparar para seus futuros acadêmicos".

Para obter informações gerais sobre o teste TOEFL, visite www.ets.org/toefl. Para se preparar para o teste, confera nosso material de preparação renovado, que reflete as mudanças recentes no teste, incluindo um teste de prática completo e gratuito, em www.ets.org/s/toefl/free-practice.

Sobre o teste TOEFL®

O teste TOEFL de inglês acadêmico é adotado por mais de 10.000 instituições, em mais de 150 países, e é universalmente aceito em destinos populares como os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, bem como por mais de 98% das universidades do Reino Unido, incluindo 100% das instituições do Russell Group®. Esse teste tem preferência sobre outros testes do idioma inglês nos Estados Unidos e em destinos europeus essenciais como a França e a Alemanha. No Canadá, o teste TOEFL é preferido por diretores de admissões de pós-graduação. Com pontuação central do teste feita por diversos examinadores humanos anônimos, o teste TOEFL oferece uma alternativa justa e imparcial. Mais informações sobre o teste TOEFL, incluindo inscrição, dicas de estudo e amostras de questões, estão disponíveis no website TOEFL Go Anywhere em www.toeflgoanywhere.org.

Sobre a ETS

Na ETS, promovemos a qualidade e a equidade na educação para pessoas de todo o mundo, ao criar sistemas de avaliação baseados em pesquisa rigorosa. A ETS serve indivíduos, instituições de ensino e órgãos governamentais, ao fornecer soluções personalizadas para certificação de professores, aprendizado do idioma inglês e educação básica, média e universitária, bem como para a condução de pesquisa educacional, análises e estudos de política. Fundada como organização sem fins lucrativos em 1947, a ETS desenvolve, administra e atribui pontuações a mais de 50 milhões de testes anualmente -- incluindo os testes TOEFL® e TOEIC®, os testes GRE® e as avaliações The Praxis Series™ -- em mais de 180 países e em mais de 9.000 localidades pelo mundo. www.ets.org

