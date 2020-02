FC Barcelona et Chiliz unissent leurs forces dans une nouvelle alliance mondiale de la blockchain

Les fans du Barça du monde entier seront récompensés pour chaque action entreprise sur Socios.com, grimpant dans les classements et recevant des points de récompense qui peuvent être échangés contre des produits exclusifs et des expériences uniques et incroyables. Les détenteurs de Fan Tokens du Barça ($BAR) peuvent également se réjouir d'autres fonctionnalités sur Socios.com, notamment le chat, le trading de Fan Tokens, les jeux et les défis de la communauté.

Cet accord est le premier partenariat blockchain signé par le club et fait partie de la stratégie d'expansion mondiale du FC Barcelona. Le nouveau partenariat renforce l'engagement du Club à rechercher des nouveaux canaux et formats numériques pour se connecter et générer un engagement avec leur public mondial.

Déclaration de Josep Pont, membre du conseil d'administration du FC Barcelona et directeur commercial

« Nous sommes fiers d'accueillir Chiliz dans la famille Barça en tant que nouveau partenaire mondial. Cet accord nous donnera la possibilité de mettre en place des activations innovantes de marketing et de partenariat avec un accent clair donné sur le domaine numérique pour rapprocher le Club de ses fans du monde entier. Cet accord fait également partie de l'objectif du FC Barcelona de s'associer à des marques de premier plan qui peuvent nous aider à consolider notre nouvelle stratégie commerciale et numérique, avec le développement de nouveaux flux dans le but de générer des ressources contribuant à faire de nous une référence tant sur le terrain qu'en dehors. "

Déclaration d'Alexandre Drefyus, PDG et fondateur de Socios.com & Chiliz

« Nous sommes très heureux d'accueillir le FC Barcelona sur Socios.com, et encore plus excités de commencer à interagir avec leur énorme base de fans à travers le monde. Avec plus de 300 millions de fans dans le monde, les fans du Barça viennent de pays et de cultures diverses. Le Club est sans aucun doute le club de football le plus renommé et le plus soutenu au monde et nous avons hâte de voir leurs fans commencer à influencer les décisions du Club. L'ajout des fans du FC Barcelone à la communauté mondiale de Socios.com nous rapproche de notre objectif d'adoption générale de la blockchain. Chaque fois qu'un fan télécharge l'application, nous poursuivons leur éducation à ce sujet et chaque fois qu'un fan achète des Fan Tokens, nous renforçons les cas d'utilisation de cette technologie innovante. »

Les Fan Tokens du Barça seront disponibles au deuxième trimestre 2020. 40 millions seront mis à disposition, chaque $BAR coûtant 2 € au point de vente initial.

Les fans pourront acheter des Fan Tokens du Barça dès l'ouverture de l'Offre de Fan Tokens du FC Barcelona (FTO ™). Pour acheter des Fan Tokens du Barça, les fans doivent utiliser le Chiliz ($CHZ), la monnaie numérique de Socios.com. Les fans peuvent acheter des $CHZ sur l'application Socios.com, ou ils peuvent les transférer à partir d'un portefeuille numérique. Les Fan Tokens peuvent également être achetés sur Chiliz.net - le premier échange de crypto au monde pour les sports et le divertissement. Le $CHZ est coté sur la plupart des plus grandes bourses de cryptomonnaie au monde.

Les fans pourront également accumuler périodiquement des $CHZ et des $BAR via la Chasse aux Tokens, une fonctionnalité en réalité augmentée (AR) intégrée à l'application Socios.com.

Pour en savoir plus :

Socios.com

Notes à l'éditeur :

À propos de Chiliz

Chiliz ($ CHZ) est une monnaie numérique pour les plateformes sportives et de divertissement. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.chiliz.com

À propos de Socios.com

Socios.com aide les clubs de football à réaliser la transformation numérique grâce à la technologie de la blockchain. Socios.com est alimenté par le token Chiliz ($CHZ). Pour plus d'informations, veuillez consulter socios.com/fcbarcelona

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1089874/Chiliz_FC_Barcelona.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1089875/Chiliz_FC_Barcelona_Logo.jpg

Related Links

https://www.chiliz.com/



SOURCE Chiliz