FCM Bank Malta fait appel à DXC Technology et à la plateforme Temenos pour la modernisation de son système bancaire central

LONDRES, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), l'une des principales sociétés de services technologiques au niveau mondial figurant au classement Fortune 500, s'est associée au fournisseur de solutions Temenos (SIX: TEMN), pour mener la transformation numérique de l'architecture informatique critique de la FCM Bank, l'un des principaux fournisseurs de produits d'épargne et de dépôt à terme de Malte.

An FCM Bank branch (Credit: FCM Bank)

S'appuyant sur l'expertise de DXC dans le domaine bancaire et des marchés de capitaux, ainsi que sur les logiciels de pointe de Temenos, la FCM Bank a remplacé son ancien système bancaire central par une plateforme numérique moderne afin de soutenir sa stratégie de croissance. Le nouveau système a été mis en service en juin 2022, DXC prenant en charge la migration des applications, des offres et des clients de la FCM Bank des anciens systèmes vers la nouvelle plateforme Temenos.

En passant à cette nouvelle plateforme ouverte et agile, la FCM Bank bénéficiera d'une meilleure protection contre les menaces de cybersécurité, d'un délai de mise sur le marché plus rapide pour les nouveaux produits et services, et d'une amélioration globale de l'efficacité. La plateforme Temenos offre également des fonctionnalités pour le traitement des transactions, les paiements, l'atténuation de la criminalité financière et l'analyse des données.

La nouvelle solution bancaire centrale de la FCM Bank a été conçue pour anticiper les plans d'expansion actuels et futurs de la banque et de sa société mère SAB Financial Group. Elle s'appuie sur la plateforme bancaire ouverte de Temenos, avec des fonctionnalités pour les comptes de particuliers et d'entreprises, les dépôts, les prêts et les paiements. Les experts de la banque d'entreprise de DXC et de Temenos ont travaillé ensemble pour réaliser la transformation, en utilisant l'expertise de Luxoft, une société de DXC et l'une des principales pratiques d'intégration de système de Temenos au niveau mondial.

« Une banque prospère doit être rapide et souple pour répondre aux besoins de ses clients. La FCM Bank a collaboré avec DXC Technology pour livrer et mettre en œuvre la plateforme bancaire Temenos, que la banque considère comme la meilleure du secteur », a déclaré Marcel Homolka, PDG de la FCM Bank Limited. « Nous lançons également un nouveau système bancaire sur Internet qui est à jour, intuitif et facile à utiliser. »

« DXC a plus de 45 ans d'expérience dans le secteur des banques et des marchés de capitaux, gérant plus de 250 millions de comptes de dépôt de clients et 275 millions de cartes pour les plus grandes banques du monde », a déclaré Andrew Haigh, responsable des banques et des marchés de capitaux pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique chez DXC Technology. « Fort de cette expérience, DXC est fier de s'associer à la Banque FCM dans ce nouveau chapitre passionnant de sa croissance. »

« Nous sommes ravis de voir la FCM Bank terminer sa modernisation bancaire de base, passant d'anciens systèmes à une plateforme moderne, agile et ouverte pour des services bancaires composables », a ajouté Philip Barnett, président de la croissance stratégique chez Temenos. « Notre solide collaboration avec DXC et notre mise sur le marché conjointe aident les banques de toutes tailles à se débarrasser du fardeau des anciens systèmes informatiques et à accélérer la mise sur le marché. Ce lancement réussi est une étape importante dans la transformation numérique de la banque. Grâce à la plateforme Temenos, la FCM Bank bénéficiera d'un délai de mise sur le marché rapide pour les nouveaux produits et services bancaires afin de proposer des solutions innovantes à ses clients aujourd'hui et à l'avenir. »

À propos de FCM BANK

Fondée en 2010, FCM Bank est l'une des principales banques de prêt aux entreprises de Malte avec un portefeuille de prêts de plus de 200 millions d'euros finançant le développement de plus de 1 000 appartements à Malte. La FCM Bank a été acquise par le Groupe SAB en novembre 2017. Le SAB Group possède une vaste expérience dans le domaine des services bancaires et financiers, avec une infrastructure entièrement développée et des ressources importantes à sa disposition. Le SAB Group détient également une participation dans un établissement de crédit tchèque avec plus de 25 ans d'expérience dans les solutions de financement des entreprises, le financement immobilier, ainsi que les services de détail.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et opérations essentielles tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client dans leurs parcs informatiques. Pour en savoir plus sur la manière dont nous assurons l'excellence pour nos clients et nos collègues, rendez-vous sur DXC.com.

À propos de Temenos

Temenos (SIX: TEMN) est la première plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons plus de 3 000 banques, des plus grandes aux banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à atteindre un rendement des capitaux propres trois fois supérieur à la moyenne du secteur et des ratios coûts/revenus deux fois inférieurs à la moyenne du secteur. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.temenos.com

