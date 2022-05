FDA aprova Alymsys® (bevacizumabe-maly), biossimilar do Bevacizumab desenvolvido pela mAbxience

MIAMI, 2 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O Brand Institute tem o orgulho de anunciar sua parceria de sucesso com a mAbxience no desenvolvimento da marca ALYMSYS®, sob a qual o biossimilar aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) em 13 de abril de 2022 será comercializado pela Amneal Pharmaceuticals LLC. Esse biossimilar representa o terceiro bevacizumabe aprovado nos EUA

O ALYMSYS® foi desenvolvido pela mAbxience, uma empresa global de biotecnologia com mais de uma década de experiência no desenvolvimento, fabricação e comercialização de biofarmacêuticos. O bevacizumabe-maly é um inibidor do fator de crescimento endotelial vascular utilizado em oncologia.

"Toda a equipe do Brand Institute e do Drug Safety Institute parabeniza a mAbxience e a Amneal pela aprovação do ALYMSYS pela FDA", disse o presidente e CEO do Brand Institute, James L. Dettore.

Sobre o Brand Institute e nossa subsidiária regulatória de propriedade integral do Drug Safety Institute

O Brand Institute é líder mundial no desenvolvimento de nomes para produtos farmacêuticos e relacionados à saúde, com um portfólio de mais de 3.800 marcas de saúde comercializadas e 1.200 nomes USAN/INN não proprietários para 1.100 clientes. Todos os anos, a empresa faz parceria com fabricantes de produtos de saúde em mais de 75% das aprovações de marcas farmacêuticas e nomes não-proprietários em todo o mundo. O Drug Safety Institute é composto por ex-funcionários do departamento regulatório de agências governamentais de saúde globais, incluindo a Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), Health Canada (HC), Associação Médica Americana (AMA) e a Organização Mundial da Saúde (OMS). Esses especialistas em regulamentação foram coautores das diretrizes de análise de nomes enquanto atuavam em suas respectivas agências, sendo muitos deles responsáveis pela aprovação (ou rejeição) final dos pedidos de nomes das marcas. Trabalhando agora para uma empresa privada, esses profissionais oferecem aos clientes do Brand Institute orientações líder do setor relacionadas à segurança do nome dos medicamentos (evitando erros de medicação), além de embalagem e rotulagem.

FONTE Brand Institute, Inc.

