FDA одобрило заявку на применение препарата TIBSOVO® для лечения острого миелолейкоза

Компания Servier объявила о положительном решении FDA по заявке на применение препарата TIBSOVO® (таблеток ивосидениба) в сочетании с азацитидином для лечения впервые диагностированного острого миелоидного лейкоза с мутациями в гене IDH1

TIBSOVO — первый препарат для подавления метаболизма раковых клеток, одобренный к применению в сочетании с азацитидином для лечения пациентов с впервые диагностированным острым миелоидным лейкозом с мутациями в гене IDH1

FDA одобрило заявку на основании результатов международного клинического исследования AGILE III фазы, показавшего статистически значимое повышение бессобытийной и общей выживаемости пациентов

БОСТОН, 30 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня фармацевтическая компания Servier, лидер в области разработки и производства препаратов, которые дают онкологическим больным надежду на будущее, объявила, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило ее заявку на использование препарата TIBSOVO® (таблеток ивосидениба) в сочетании с азацитидином для лечения впервые диагностированного острого миелоидного лейкоза с мутациями в гене IDH1 у пациентов в возрасте от 75 лет и старше или имеющих сопутствующие заболевания, исключающие применение интенсивной индукционной химиотерапии. TIBSOVO — первый препарат для подавления метаболизма раковых клеток, одобренный к применению в сочетании с азацитидином для лечения пациентов с впервые диагностированным острым миелоидным лейкозом (ОМЛ) с мутациями в гене IDH1. Исследование на основе гибкого подхода AGILE было единственным клиническим исследованием III фазы, предназначенным для изучения воздействия препарата на впервые диагностированных пациентов с ОМЛ, сопровождаемым мутациями в гене IDH1, которые не подлежат лечению с применением интенсивной химиотерапии.

Дополнительная заявка на регистрацию нового препарата (sNDA) TIBSOVO получила статус приоритетного рассмотрения и была во внеочередном порядке рассмотрена FDA в рамках пилотной программы ускоренной регистрации лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний Real-Time Oncology Review (RTOR), целью которой является обеспечение безопасного и эффективного лечения для пациентов в кратчайшие сроки.1

«Вынесенное сегодня положительное решение основывается на накопленной доказательной базе по препарату TIBSOVO, который на данный момент уже одобрен для лечения многих видов злокачественных опухолей, сопровождаемых мутациями в гене IDH1, — заявил Дэвид К. Ли (David K. Lee), генеральный директор компании Servier Pharmaceuticals. — Как лидеры в области разработки и производства лекарств для лечения онкологических заболеваний и первопроходцы в изучении научных основ целевого ингибирования IDH, мы рады представить пациентам с острым миелоидным лейкозом новый вариант терапии и еще раз подтвердить свою приверженность курсу на внедрение инновационных медицинских препаратов против злокачественных новообразований и других заболеваний».

Положительное решение по заявке на расширенное применение препарата TIBSOVO было принято на основании данных, полученных в ходе проведения международного клинического исследования AGILE III фазы по изучению воздействия препарата на впервые диагностированных и не проходивших ранее лечение пациентов с ОМЛ, сопровождаемом мутациями в гене IDH1. Результаты клинического исследования AGILE III фазы продемонстрировали статистически значимое улучшение показателей бессобытийной выживаемости (БСВ) (отношение риска [ОР] = 0,35 [95% ДИ 0,17, 0,72], двусторонний Р-критерий = 0,0038)2 и показателя общей выживаемости (ОВ) (ОР = 0,44 [95% ДИ 0,27, 0,73]; двусторонний Р-критерий = 0,0010). Применение препарата TIBSOVO в комбинации с азацитидином в качестве терапии первой линии для лечения ОМЛ с мутациями в гене IDH1 привело к трехкратному увеличению медианы ОВ (24 месяца) по сравнению с контрольной группой плацебо + азацитидин (7,9 месяца). Результаты клинического исследования AGILE были представлены в 2021 году на ежегодной конференции Американского общества гематологии (ASH) и недавно опубликованы в научном медицинском журнале New England Journal of Medicine (NEJM).

«Острый миелоидный лейкоз — это быстро прогрессирующий и плохо поддающийся лечению рак крови с неблагоприятным прогнозом, — сообщил доктор медицины Эйтан М. Штайн (Eytan M. Stein), директор программы разработки лекарственных средств для лечения лейкоза, отделения лейкемии онкологического центра Memorial Sloan Kettering. — TIBSOVO не только имеет благоприятный профиль безопасности, но и является первым препаратом для подавления метаболизма раковых клеток, продемонстрировавшим впечатляющее существенное улучшение показателей бессобытийной и общей выживаемости при приеме в сочетании с азацитидином, что подчеркивает его важность в качестве одного из компонентов новой комбинированной схемы для лечения пациентов с впервые диагностированным острым миелоидным лейкозом с мутациями в гене IDH1, которым не показана интенсивная индукционная химиотерапия».

ОМЛ — это плохо поддающийся лечению рак крови и костного мозга, который является одним из наиболее распространенных видов лейкоза у взрослых. Согласно последним оценкам, в США ежегодно регистрируется около 20 000 новых случаев заболевания.3,4 Мутации в гене IDH1 наблюдаются примерно в 6–10% случаев ОМЛ.5

«Больные острым миелоидным лейкозом, особенно те из них, кто был недавно диагностирован и кому не показана интенсивная химиотерапия, до последнего времени имели ограниченный выбор вариантов лечения,— рассказала доктор медицины Сьюзан Пандия (Susan Pandya), вице-президент компании Servier по клиническим исследованиям и руководитель отдела международных клинических исследований ингибиторов метаболизма раковых клеток подразделения препаратов для лечения онкологии и иммуноонкологии. — Принятое сегодня положительное решение по заявке на применение препарата TIBSOVO в сочетании с азацитидином представляет собой существенный прогресс для американских пациентов с впервые диагностированным острым миелоидным лейкозом с мутациями в гене IDH1, и мы надеемся на дальнейшее взаимодействие с соответствующими регулирующими органами других стран».

Сочетание препарата TIBSOVO с азацитидином демонстрирует характеристики безопасности, соответствующие ранее опубликованным данным. Наиболее распространенными нежелательными реакциями (≥10%) у пациентов с впервые диагностированным ОМЛ, получающих препарат TIBSOVO в сочетании с азацитидином, были тошнота, рвота, удлинение интервала QT на электрокардиограмме, бессонница, дифференцировочный синдром, лейкоцитоз, гематомы, гипертония, артральгия (боли в суставах), одышка и головная боль. Наблюдаемые отклонения лабораторных показателей крови (≥10%) включали: снижение уровня лейкоцитов, снижение уровня тромбоцитов, снижение уровня гемоглобина, снижение уровня нейтрофилов, повышение уровня лимфоцитов, повышение уровня глюкозы, снижение уровня фосфатов, повышение уровня аспарагин-аминотрансферазы, снижение уровня магния, повышение уровня щелочной фосфатазы и повышение уровня калия.

Рекомендуемая дозировка препарата TIBSOVO для лечения впервые диагностированного ОМЛ с мутациями в гене IDH1 составляет 500 мг перорально один раз в день.

В целях оказания поддержки пациентам компания Servier Pharmaceuticals недавно ввела в действие систему поддержки пациентов ServierONE, в рамках которой оказывается индивидуальная поддержка онкологическим пациентам, которым был выписан препарат TIBSOVO или другие лекарственные средства, выпускаемые компанией Servier. Пациенты, соответствующие установленным критериям, получат доступ к финансовой помощи, эмоциональной поддержке и другим ресурсам. Более подробную информацию можно найти на сайте www.servierone.com.

Препарат TIBSOVOi также зарегистрирован в США в качестве монотерапии для лечения взрослых пациентов с рецидивирующим или рефрактерным ОМЛ с мутациями в гене IDH1 и взрослых пациентов с впервые диагностированным ОМЛ, сопровождаемым мутациями в гене IDH1, в возрасте от 75 лет и старше или которые имеют сопутствующие заболевания, препятствующие проведению интенсивной индукционной химиотерапии. В прошлом году препарат TIBSOVO был впервые зарегистрирован в качестве средства для таргетной терапии негематологического злокачественного образования и рекомендован к применению у ранее получавших лечение пациентов с холангиокарциномой, сопровождаемой мутациями в гене IDH1.

Информация о клиническом исследовании NCT03173248 AGILE III фазы по изучению воздействия препарата для лечения ОМЛ 6

Данное исследование AGILE представляет собой международное многоцентровое двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование III фазы, целью которого является оценка эффективности и безопасности приема препарата TIBSOVO в сочетании с азацитидином по сравнению с приемом плацебо в сочетании с азацитидином ранее не получавшими лечения взрослыми пациентами с острым миелоидным лейкозом (ОМЛ) с мутацией в гене IDH1, которым не показана интенсивная химиотерапия (в силу возраста ≥75 лет или наличия сопутствующих заболеваний, исключающих проведение интенсивной индукционной химиотерапии). Первичной конечной точкой данного исследования является бессобытийная выживаемость (БСВ), определяемая как время от рандомизации до выявления неэффективности лечения, рецидива после периода ремиссии или смерти от любой причины, в зависимости от того, что произойдет раньше. Неэффективность лечения определяется как недостижение полной ремиссии (ПР) к 24-й неделе терапии.

В число ключевых вторичных конечных точек данного исследования входили: частота полной ремиссии (CR), определяемая как доля пациентов, достигших CR; общая выживаемость (ОВ), определяемая как время с момента рандомизации до даты смерти по любой причине; частота CR и CR с частичным восстановлением гематологических показателей (CRh), определяемая как доля пациентов, достигших CR или CRh; а также частота объективного ответа на терапию (ORR), определяемая как частота CR, CR с неполным восстановлением гематологических показателей (CRi) (включая CR с неполным восстановлением уровня тромбоцитов [CRp]), частичной ремиссии (PR) и статуса, характеризующегося отсутствием морфологических признаков лейкоза (MLFS).

Информация об остром миелоидном лейкозе

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) — это быстро прогрессирующее злокачественное заболевание крови и костного мозга, которое является наиболее распространенной формой острого лейкоза у взрослых: ежегодно регистрируется около 20 000 новых случаев в США и 43 000 случаев в Европе.2,3 С возрастом наблюдается значительный рост заболеваемости ОМЛ, а средний возраст постановки диагноза составляет 68 лет.2 Пятилетний показатель выживаемости составляет примерно 29,5%.2 У 6–10% пациентов с ОМЛ мутировавший ген фермента IDH1 блокирует нормальную дифференциацию стволовых клеток крови, что способствует возникновению острого лейкоза.5

Информация о компании Servier Pharmaceuticals

Servier Pharmaceuticals LLC — производственная фармацевтическая компания, которая видит свою миссию в разработке и внедрении инновационных медицинских препаратов, улучшающих качество жизни пациентов, их семей и ухаживающих за ними лиц. Поскольку Servier Pharmaceuticals LLC является частной компанией, она имеет уникальную возможность посвящать все свое время и энергию заботе о пациентах, нуждающихся в лечении, уходе и инновационных препаратах для удовлетворения их нереализованных медицинских потребностей.

Компания Servier входит в число лидеров рынка препаратов для лечения онкологических заболеваний и активно занимается исследованиями, направленными на решение существующих в этой области проблем. В ассортименте выпускаемых компанией онкологических препаратов представлены инновационные лекарства, предназначенные для расширения выбора более эффективных с точки зрения сохранения жизни вариантов лечения всего спектра онкологических заболеваний и различных видов опухолей. Компания Servier существенно ускорила инвестирование в проекты по разработке препаратов для трудноизлечимых онкологических заболеваний. Более 50% всех исследований и разработок компании направлены на достижение значительного прогресса в областях с высокими неудовлетворенными потребностями, который сможет реально изменить ситуацию для больных онкологией.

Компания Servier убеждена в решающем значении совместной работы для стимулирования инновационной деятельности, поэтому она активно занимается созданием альянсов, слияниями и поглощениями; заключает лицензионные соглашения и развивает партнерские отношения, которые способствуют разработке инновационных решений и ускоряют доступ пациентов к терапиям.

Большой опыт организации коммерческого производства, глобальный охват, мощная научная база и неизменное стремление к достижению высоких клинических результатов позволяют компании Servier Pharmaceuticals выполнять свою миссию по воплощению в жизнь надежды пациентов на будущее.

Дополнительная информация: www.servier.us

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Информация о группе компаний Servier Group

Servier Group — независимая международная фармацевтическая группа компаний под управлением некоммерческого фонда. Она представлена в 150 странах. Ее суммарный доход в 2021 году составил 4,7 млрд евро. Общее количество сотрудников — 21 800 человек по всему миру. Ежегодно Servier Group инвестирует более 20% своей выручки, полученной от продажи препаратов, выпускаемых под одноименным брендом, в проведение научных исследований и разработку новых лекарств. Для ускорения внедрения инновационных методов лечения в интересах пациентов Servier Group осуществляет открытое сотрудничество в области инноваций с научными партнерами, фармацевтическими группами и биотехнологическими компаниями. Вся ее деятельность строится с учетом интересов пациентов.

Являясь одним из лидеров в области лечения кардиологических заболеваний, группа компаний Servier Group стремится войти в число ведущих инновационных участников международного рынка онкологических препаратов. В основе стратегии развития Servier Group лежит наращивание производства инновационных препаратов для лечения сердечно-сосудистых, метаболических, онкологических, неврологических и иммунновоспалительных заболеваний. Для обеспечения всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию группа компаний Servier Group также предлагает широкий ассортимент высококачественных непатентованных лекарственных препаратов (дженериков) для лечения большинства известных заболеваний.

Дополнительная информация: www.servier.com

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Контакты для прессы

Servier Group (Франция и другие страны)

Sonia Marques (Соня Маркес)

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+33 (0)1 55 72 40 21

Servier U.S.

Julia Ferreira (Джулия Феррейра)

[email protected]

+1 857.262.3852

Оговорка об ограничении ответственности в отношении раскрываемой информации

В настоящем пресс-релизе содержится общая информация о группе компаний Servier Group и входящих в ее состав юридических лицах (далее — «Компания Servier и ее аффилированные лица»), которая носит исключительно информационный характер. Данная информация считается достоверной, однако компания Servier и ее аффилированные лица не дают никаких заверений в отношении полноты содержащейся в настоящем документе или предоставленной иным образом информации и не несут ответственности за нарушение договора, причинение вреда, халатность или ответственности, вытекающей из иных обстоятельств, в случае признания данной информации в чем-либо неточной или неполной.

Компания Servier и ее аффилированные лица не выступают в качестве консультантов в отношении получателя данной информации, и окончательное решение о любых дальнейших действиях принимается исключительно получателем данной информации. Из этого следует, что перед заключением любой предполагаемой сделки с компанией Servier или ее аффилированными лицами, получателю данной информации следует самостоятельно определить правовые, налоговые и бухгалтерские особенности и последствия сделки, связанные с нею экономические риски и преимущества, а также оценить собственные возможности по принятию на себя указанных рисков.

Данный документ также содержит утверждения прогнозного характера, подверженные различной степени неопределенности и риска. Экспериментальные лекарственные средства и показания к их применению подлежат дальнейшей научной и медицинской экспертизе с последующей регистрацией соответствующим органом по регулированию товаров медицинского назначения. Они не одобрены для использования FDA — Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Сторона, полагающаяся на данный документ, принимает на себя все связанные с таким действием риски. Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является предложением о продаже или приглашением к заключению сделки.

Настоящий документ представляет собой краткую справку о деятельности компании и не охватывает всю существенную информацию о компании Servier и ее аффилированных лицах, в том числе о потенциальных конфликтах интересов.

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В максимально допустимой действующим законодательством и применимыми нормативно-правовыми актами степени компания Servier и ее аффилированные лица не несут ответственности за какие-либо прямые или косвенные убытки, ущерб или расходы, возникающие в связи с нарушением договора или причинением вреда (в том числе по халатности), включая строгую или иную ответственность за прямой, косвенный, случайный или вторичный ущерб и фактические убытки, определяемые особыми обстоятельствами или связанные со штрафными санкциями, которые возникают в результате или в связи с настоящим документом, в том числе (без ограничения) за любой курс действий, принятый на основе настоящего документа.

Оценки, стратегии и мнения, изложенные в настоящем документе, основаны на прошлых или текущих данных и сведениях и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Информация о препарате TIBSOVO (таблетках ивосидениба)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

TIBSOVO — ингибитор изоцитратдегидрогеназы-1 (IDH1), предназначенный для пациентов с предрасположенностью к мутациям в гене IDH1, выявленной с помощью одобренного FDA теста. Препарат показан к применению при наличии следующих заболеваний:

Впервые диагностированный острый миелоидный лейкоз (ОМЛ)

В сочетании с азацитидином или в качестве монотерапии для лечения взрослых пациентов в возрасте от 75 лет и старше либо имеющих сопутствующие заболевания, препятствующие проведению интенсивной индукционной химиотерапии

Рецидивирующий или рефрактерный ОМЛ

Для лечения взрослых пациентов с рецидивирующим или рефрактерным ОМЛ

Местно-распространенная или метастатическая холангиокарцинома

Для терапии ранее получавших лечение взрослых пациентов с местно-распространенной или метастатической холангиокарциномой

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА

ВНИМАНИЕ! ДИФФЕРЕНЦИРОВОЧНЫЙ СИНДРОМ У ПАЦИЕНТОВ С ОМЛ

У некоторых пациентов, проходивших курс лечения TIBSOVO, наблюдались симптомы дифференцировочного синдрома, который может привести к смертельному исходу. Указанные симптомы включают лихорадочное состояние, одышку, гипоксию, инфильтраты в легких, плевральный или перикардиальный экссудат, быстрый набор веса или периферический отек, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, почек или полиорганная недостаточность. При подозрении на дифференцировочный синдром необходимо срочно начать кортикостероидную терапию и гемодинамический мониторинг до устранения симптомов.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Дифференцировочный синдром у больных ОМЛ: В ходе клинического исследования сочетанного применения препаратов, протокол AG120-C-009, у 15% (11/71) пациентов с впервые диагностированным ОМЛ, проходивших комбинированную терапию препаратами TIBSOVO и азацитидин, наблюдались признаки дифференцировочного синдрома. Дифференцировочный синдром, который связывают с быстрым распространением и дифференциацией миелоидных клеток, может представлять угрозу для жизни или приводить к смертельному исходу. Проявления дифференцировочного синдрома, наблюдаемые у пациентов, получавших терапию с использованием препарата TIBSOVO, включали неинфекционный лейкоцитоз, периферийный отек, пирексию (повышение температуры тела), диспноэ (одышку), плевральный экссудат, гипоксию, отек легких, пневмонит, перикардиальный экссудат, сыпь, перегрузку жидкостью, синдром распада опухоли и повышение уровня креатинина. Из 11 пациентов с впервые диагностированным ОМЛ, у которых прием препарата TIBSOVO в сочетании с азацитидином привел к возникновению дифференцировочного синдрома, 8 человек (73%) выздоровели. Дифференцировочный синдром возникал у пациентов в период от 3-х дней до одного месяца после начала терапии.

В ходе клинического исследования монотерапии, протокол AG120-C-001, у 25% (7/28) пациентов с впервые диагностированным ОМЛ и у 19% ранее лечившихся (34/179) пациентов с рецидивирующей или рефрактерной формой ОМЛ, проходивших терапию препаратом TIBSOVO, наблюдались проявления дифференцировочного синдрома. Из 7 пациентов с впервые диагностированным ОМЛ, у которых прием препарата привел к возникновению дифференцировочного синдрома, 6 (86%) человек выздоровели. Из 34 пациентов с рецидивирующей или рефрактерной формой ОМЛ, у которых прием препарата привел к возникновению дифференцировочного синдрома, 27 (79%) пациентов выздоровели после проведения соответствующего лечения или прекращения приема TIBSOVO. Дифференцировочный синдром возникал у пациентов в период от 1-го дня до 3-х месяцев после начала терапии препаратом TIBSOVO и наблюдался как с сопутствующим лейкоцитозом, так и без такового.

При подозрении на дифференцировочный синдром необходимо срочно начать терапию дексаметазоном, вводя 10 мг внутривенно каждые 12 часов (либо эквивалентную дозу альтернативного перорального или внутривенного кортикостероида), а также организовать гемодинамический мониторинг вплоть до улучшения состояния пациента. При выявлении сопутствующего неинфекционного лейкоза пациенту, в зависимости от клинических показаний, необходимо провести терапию гидроксикарбамидом или процедуру лейкафереза. После устранения симптомов дозы кортикостероидов и гидроксикарбамида следует постепенно уменьшить, но терапию кортикостероидами необходимо проводить как минимум в течение 3-х дней. Проявления дифференцировочного синдрома могут возникать повторно в случае преждевременного прекращения приема кортикостероида и/или гидроксикарбамида. В случае сохранения сильно выраженных симптомов на протяжении более 48 часов после начала терапии кортикостероидами, следует прервать прием препарата TIBSOVO до заметного снижения количества и тяжести симптомов.

Удлинение интервала QTc: У пациентов, получающих терапию препаратом TIBSOVO, могут развиваться вентрикулярные аритмии и удлинение интервала QT (QTc). Прием препарата TIBSOVO одновременно с лекарственными средствами, способными удлинять интервал QTc (например, с лекарствами от аритмии, антибиотиками фторхинолонового ряда, противогрибковыми препаратами, содержащими производные триазола или антагонистами рецептора 5–HT 3 [противорвотные средства]), и ингибиторами CYP3A4 может повысить риск удлинения интервала QTc. В этой связи при проведении терапии необходимо регулярно снимать электрокардиограммы (ЭКГ) и контролировать уровень электролитов в крови. Пациентам с врожденным синдромом длинного интервала QTc, застойной сердечной недостаточностью или нарушением электролитного баланса аномалиями электролита, а также пациентам, принимающим лекарства, способные удлинять интервал QTc, может потребоваться более частое наблюдение.

В случае удлинения интервала QTc до 480–500 мс, прием препарата TIBSOVO следует прервать. В случае удлинения интервала QTc до величины, превышающей 500 мс, прием препарата TIBSOVO следует прервать и снизить дозу. В случае удлинения интервала QTc, сопровождающегося симптомами угрожающей жизни аритмии, следует навсегда прекратить прием препарата TIBSOVO.

Синдром Гийена–Барре: У пациентов, принимающих терапию препаратом TIBSOVO, может развиться синдром Гийена–Барре. При проведении терапии препаратом TIBSOVO следует вести наблюдение за пациентами на предмет появления новых признаков или симптомов моторной и/или сенсорной невропатии, таких как односторонняя или двусторонняя мышечная слабость, сенсорные изменения, парестезия или затруднение дыхания. Пациентам, у которых диагностирован синдром Гийена–Барре, следует навсегда прекратить прием препарата TIBSOVO.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

У пациентов с ОМЛ наиболее распространенными нежелательными побочными реакциями, включая отклонения лабораторных показателей (≥25%), являются пониженные лейкоциты, диарея, пониженный гемоглобин, пониженные тромбоциты, повышенная глюкоза, повышенная утомляемость, повышенная щелочная фосфатаза, отечность, пониженный калий, тошнота, рвота, пониженные фосфаты, отсутствие аппетита, пониженный натрий, лейкоцитоз, пониженный магний, повышенная аспартатаминотрансфераза, артральгия (боли в суставах), одышка, повышенная мочевая кислота, боли в брюшной полости, повышенный креатинин, мукозит (воспаление слизистой оболочки), сыпь, удлинение интервала QT на ЭКГ, дифференцировочный синдром, пониженный кальций, пониженные нейтрофилы и миалгия.

наиболее распространенными нежелательными побочными реакциями, включая отклонения лабораторных показателей (≥25%), являются пониженные лейкоциты, диарея, пониженный гемоглобин, пониженные тромбоциты, повышенная глюкоза, повышенная утомляемость, повышенная щелочная фосфатаза, отечность, пониженный калий, тошнота, рвота, пониженные фосфаты, отсутствие аппетита, пониженный натрий, лейкоцитоз, пониженный магний, повышенная аспартатаминотрансфераза, артральгия (боли в суставах), одышка, повышенная мочевая кислота, боли в брюшной полости, повышенный креатинин, мукозит (воспаление слизистой оболочки), сыпь, удлинение интервала QT на ЭКГ, дифференцировочный синдром, пониженный кальций, пониженные нейтрофилы и миалгия. У пациентов с холангиокарциномой наиболее распространенными нежелательными побочными реакциями (≥15%) являются повышенная утомляемость, тошнота, боли в брюшной полости, диарея, кашель, отсутствие аппетита, асциты, рвота, анемия и сыпь. Наиболее распространенные отклонения лабораторных показателей (≥10%) у пациентов с холангиокарциномой включают пониженный гемоглобин, повышенная аспартатаминотрансфераза и повышенный билирубин.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Сильные или умеренные ингибиторы CYP3A4: При приеме одновременно с сильными ингибиторами CYP3A4 дозу TIBSOVO следует снизить. Необходимо вести наблюдение за пациентами в связи с повышенным риском удлинения интервала QTc.

Сильные индукторы CYP3A4: Следует избегать одновременного применения с препаратом TIBSOVO.

Чувствительные субстраты CYP3A4: Следует избегать одновременного применения с TIBSOVO.

Лекарства, удлиняющие интервал QTc: Следует избегать одновременного применения с TIBSOVO. Если совместное применение неизбежно, необходимо вести наблюдение за пациентами в связи с повышенным риском удлинения интервала QTc.

КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ

В связи с тем, что многие лекарственные препараты попадают в грудное молоко, а также в связи с риском возникновения нежелательных реакций у детей, женщинам рекомендуется прервать кормление грудью на период лечения с применением препарата TIBSOVO и еще на один дополнительный месяц после приема последней дозы.

Ознакомьтесь с полным текстом Инструкции по применению препарата, включающей ЗАКЛЮЧЕННОЕ В РАМКУ ОСОБОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ для пациентов с ОМЛ.

Ссылки

FDA, Real-Time Oncology Review. https://www.fda.gov/about-fda/oncology-center-excellence/real-time-oncology-review-pilot-program. По состоянию на апрель 2022 г. Неопубликованные данные. Предоставлены компанией Servier. 26 января 2022 г. National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology, and End Results Program. Cancer Stat Facts: Acute Myeloid Leukemia (AML). https://seer.cancer.gov/statfacts/html/amyl.html. По состоянию на апрель 2022 года. American Cancer Society. Key Statistics for Acute Myeloid Leukemia (AML). https://www.cancer.org/cancer/acute-myeloid-leukemia/about/key-statistics.html. По состоянию на апрель 2022 года. DiNardo C. Durable Remissions from Ivosidenib in IDH1-Mutated Relapsed or Refractory AML. New England Journal of Medicine. 2018; 378:2386-98. По состоянию на апрель 2022 года. Clinicaltrials.gov. Study of AG-120 (Ivosidenib) vs. Placebo in Combination with Azacitidine in Patients with Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia With an IDH1 Mutation (AGILE). Доступно по адресу: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03173248. По состоянию на апрель 2022 г.

____________________ i Компания Servier предоставила компании CStone эксклюзивную лицензию на разработку и коммерческое производство данного продукта в континентальном Китае, Тайване, Гонконге, Макао и Сингапуре. В настоящее время препарат TIBSOVO также одобрен Китайским национальным управлением медицинской продукции для лечения взрослых пациентов с рецидивирующим или рефрактерным ОМЛ с восприимчивой мутацией в гене IDH1.

SOURCE Servier Pharmaceuticals