FDI: relatório técnico de endodontia preconiza que o tratamento deve considerar o impacto na saúde e bem-estar do paciente

GENEBRA, 11 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A FDI World Dental Federation (FDI) divulgou hoje seu primeiro relatório técnico sobre o tratamento da endodontia, fornecendo um importante recurso para dentistas, associações nacionais de odontologia (NDAs – national dental associations) e outros atores da saúde bucal.

O tratamento endodôntico trata do dano causado aos vasos sanguíneos, nervos e tecidos no dente e em torno dele. Esse dano é frequentemente causado por cáries dentárias não tratadas, o que afeta um número inacreditável de 2,4 bilhões de pessoas no mundo.

FDI’s Endodontics in General Practice project

O Relatório Técnico sobre Tratamento Endodôntico (White Paper on Endodontic Care) define a escala do encargo global da doença endodôntica e propõe soluções centradas no paciente para melhorar a saúde endodôntica. O relatório foi publicado como parte da iniciativa Endodontia na Prática Geral (Endodontics in General Practice) da FDI, com apoio da Dentsply Sirona.

Em vez de se focar puramente nas raízes dos dentes, o tratamento endodôntico deve, segundo o relatório, lidar com um conjunto mais amplo de resultados de saúde que afetam diretamente o paciente, incluindo a retenção dos dentes e o impacto na saúde geral. Os pacientes se preocupam com eliminar a dor e manter o dente afetado saudável e forte em longo prazo. Levar em consideração a perspectiva do paciente no fornecimento de tratamento endodôntico tem implicações significativas nas atuais diretrizes de tratamento.

"Uma abordagem completa ao tratamento endodôntico coloca o paciente em primeiro lugar", disse a presidente da FDI, Dra. Kathryn Kell. "Precisamos nos distanciar de resultados de tratamento que se focam apenas em objetivos técnicos e sintomas clínicos após o tratamento e examinar mais de perto como podemos oferecer melhor tratamento a nossos pacientes".

O relatório sumariza resultados de uma pesquisa realizada por NDAs filiadas à FDI para identificar obstáculos no fornecimento de tratamento endodôntico. As filiadas relataram que o acesso limitado ao tratamento é um desafio permanente em muitos países e que concepções errôneas da endodontia como um procedimento complexo e doloroso frequentemente impedem os pacientes de buscar tratamento.

"Problemas endodônticos não tratados podem afetar drasticamente a qualidade de vida de uma pessoa, causando dor craniofacial, dificuldade para mastigar e para dormir", disse a vice-presidente e diretora clínica da Dentsply Sirona, Dra. Terri Dolan. "É com orgulho que apoiamos o trabalho da FDI para lidar ativamente com esses desafios e propor soluções tangíveis para melhorar a saúde endodôntica em todo o mundo".

A endodontia (em grego, "endo" significa "dentro" e "dontia" significa "dente") é o ramo da odontologia relativa à conservação e tratamento da polpa dentária e dos tecidos que circundam as raízes dos dentes. O projeto Endodontia na Prática Geral da FDI orienta os dentistas em geral sobre o fornecimento de tratamento endodôntico.

Sobre a FDI World Dental Federation

A FDI é o principal organismo representativo de mais de 1 milhão de dentistas de todo o mundo, com uma visão de liderar o mundo em saúde bucal ótima. Sua filiação é composta por cerca de 200 associações nacionais e grupos de especialistas, de mais de 130 países.

Sobre a Dentsply Sirona

A Dentsply Sirona é a maior fabricante do mundo de produtos e tecnologias odontológicos profissionais, com mais de um século de inovação e serviços ao setor odontológico e pacientes mundialmente. A Dentsply Sirona desenvolve, fabrica e comercializa produtos odontológicos e de saúde bucal, bem como dispositivos médicos de consumo sob um portfólio de marcas de classe mundial.

