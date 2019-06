Features Analytics, start-up de technologie financière basée en Belgique, a été sélectionnée par le programme Scaleup de Microsoft à Londres qui va lui permettre d'accélérer sa croissance

Il s'agit d'un programme d'agrandissement sans apport de capital destiné aux start-ups de série A, qui offre l'accès aux ventes, au marketing et à l'assistance technique.

Features Analytics offre une plate-forme de surveillance des transactions basée sur l'IA aux banques d'investissement, qui permet à celles-ci d'identifier les abus de marché, de réduire considérablement les coûts de mise en conformité et d'atténuer l'impact des amendes découlant d'infractions réglementaires.

LONDRES, 20 juin 2019 /PRNewswire/ -- Features Analytics, www.features-analytics.com, une entreprise à la pointe des technologies basées sur l'IA qui apporte ses services au secteur financier, a été sélectionnée par Microsoft Scaleup et rejoindra de ce fait ce programme destiné aux start-ups à forte croissance, qui donne aux entreprises un accès unique aux partenaires et aux clients, ainsi que la possibilité de vendre conjointement en tirant parti de l'influence commerciale de Microsoft.

La plate-forme unique de surveillance des transactions de Features Analytics, destinée aux banques d'investissements, utilise sa technologie eyeDES® pour détecter les abus de marché à tous les niveaux. Pour ce faire, elle synthétise les données des transactions dans le but d'identifier les comportements suspects au milieu d'activités normales. Les organisations et les entreprises peuvent ainsi détecter des cas inconnus dans le cadre de transactions réalisées par des personnes et de transactions algorithmiques, tout en réduisant les coûts de mise en conformité et les risques de pénalités, ce qui leur permet d'assurer une vérifiabilité et une traçabilité exhaustives.

Cristina Soviany, PDG de Features Analytics, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés par Microsoft en qualité d'entreprise des technologies d'IA en plein développement. Nous y voyons une formidable opportunité d'apporter eyeDES® aux clients de Microsoft dans le monde des banques d'investissement ».

Features Analytics collecte, structure et transforme activement les données des transactions afin d'en extraire des informations intelligentes qui permettent de détecter des violations jusqu'alors inconnues, sans besoin de prédéfinir la moindre règle ou le moindre paramètre.

Microsoft exploite huit programmes Scaleup à l'échelle du globe. À Londres, le programme est basé au cœur du quartier numérique, près de Shoreditch.

Andrew Macadam, directeur général de Microsoft for Startups en Europe de l'Ouest, a déclaré pour sa part : « Je suis ravi de voir les progrès et le succès des start-ups qui ont su tirer parti du soutien que le programme de Microsoft leur a apporté. Chaque cohorte apporte de nouvelles dimensions et des innovations à la plateforme Azure et trouve de nouvelles façons de donner aux clients les moyens d'aller de l'avant ».

À propos de Features Analytics

Features Analytics est un prestataire de solutions et de technologies basées sur l'intelligence artificielle, destinées aux banques d'investissement, aux infrastructures de marché et autres organisations financières. Ayant démarré ses activités dans la détection du cancer, l'entreprise a développé eyeDES® - une plateforme de surveillance permettant la détection des abus de marché liés aux titres, aux devises et à d'autres instruments, ainsi que le scoring des transactions qui facilite la détection des fraudes et la lutte contre le blanchiment de capitaux. En novembre 2018, Features Analytics a été sélectionnée par M12 (Microsoft Ventures) comme l'une des dix premières entreprises dirigées par des femmes qui transforment les technologies d'entreprise.

Contact

Cristina Soviany

CEO

+32-472-067-891

info@features-analytics.com

